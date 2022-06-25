王力宏被「台灣最強狗仔」狙擊 爆料多次邀女生到家涉金錢關係
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「台灣最強狗仔」葛斯齊繼續早前爆出汪小菲婚內出軌後，昨晚（6月24日）再發功，在律師陪同下開Live直指王力宏廣邀女士到家中，並牽涉金錢關係。
王力宏被揭邀女回家 台灣最強狗仔又發功
「台灣最強狗仔」葛斯齊曾於2012年拍到王力宏疑似嫖妓，繼早前大爆大S前夫汪小菲婚內出軌後，今次就揭王力宏廣邀女生到家中。昨晚葛斯齊在律師陪同下開Live，表示自己曾多次目擊王力宏邀約不女生到家中，稱那些女生打扮特殊又性感，而且她們通常逗留1個鐘就急急腳離開。葛斯齊在直播中反問：「1小時是為甚麼？打麻將都來不及。」
葛斯齊爆：完事後女生私訊王力宏「金額是對的」
葛斯齊直播中繼續講，表示其中一次女生只逗留40分鐘就走人，他追上去發現女生的電話傳來訊息，分別是：「結束了」、「金額是對的」以及表示已收款。事件爆出後，王力宏本人或其公司暫時未有就此事回應。
網民質疑口講無憑
葛斯齊今次爆料王力宏並沒有提供證據，令網民質疑他口講無憑：「誰信啊？沒有證據，全靠這個狗仔的嘴說」、「 葛直播炒流量還賣書，可是證據在哪裡呢？」反指葛斯齊炒作新聞。葛斯齊見狀轉移視線，將話題拉落汪小菲身上，試圖反擊網民質疑。他指汪小菲曾喊話「被P圖造謠」，自己不想對號入座，又指「汪某人」失憶的話，很樂意幫對方恢復記憶。
王力宏李靚蕾離婚風波致形象插水
王力宏與李靚蕾2021年12月爆出離婚風波，女方曾發五千字長文狠批男方不忠，以及婚內私生活混亂搭上BY2成員Yumi，又指受到精神虐待、羞辱、和情感勒索；而男方亦曾發聲明反擊，不過及後發道歉聲明，並宣布暫時退出娛樂圈以彌補自己曾犯的錯誤。二人現在辦理離婚手續。
王力宏的道歉聲明。（圖片來源：[email protected]王力宏）