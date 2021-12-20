王力宏跪低終極道歉 宣告暫時退出演藝圈
王力宏和李靚蕾離婚風波沒完沒了，周日晚上十一時許，王力宏終於蒲頭反擊李靚蕾的指控﹗李靚蕾凌晨一時半「驚醒」發文還拖，翌日早上十時再爆大鑊﹗約兩小時後，王力宏終極跪低公開道歉，並宣告「暫時退出工作」﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]王力宏、微博@李靚蕾
王力宏周一（20日）中午時分再發文，在社交網發文跪低，向父母及李靚蕾、孩子們鄭重道歉，指自己會承擔起男人的責任，並宣告暫時退出工作，「留出時間陪伴父母及孩子，彌補這次風波帶來的傷害」發文十五分鐘即有過千轉發﹗
王力宏道歉文如下：
「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」