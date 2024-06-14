金曲獎35｜王力宏將現身獻唱致敬李玟遭網民鬧爆：要不要順便請黃子佼主持？

王力宏自從2021年與李靚蕾的離婚風波後，事業受到重創，多個品牌終止合作，並有內地平臺下架其音樂作品。經過一段時間的沉寂後，王力宏宣布將於6月29日在臺北小巨蛋舉行的《第35屆金曲獎》中復出，並擔任特別表演嘉賓，向曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的已故歌手李玟致敬。

