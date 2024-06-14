金曲獎35｜王力宏將現身獻唱致敬李玟遭網民鬧爆：要不要順便請黃子佼主持？
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王力宏自從2021年與李靚蕾的離婚風波後，事業受到重創，多個品牌終止合作，並有內地平臺下架其音樂作品。經過一段時間的沉寂後，王力宏宣布將於6月29日在臺北小巨蛋舉行的《第35屆金曲獎》中復出，並擔任特別表演嘉賓，向曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的已故歌手李玟致敬。
王力宏將現身第35屆金曲獎獻唱 獲李玟家人支持
今年的金曲獎特別設置了懷念李玟的環節，並邀請王力宏作為表演嘉賓。對此，李玟的家人表示支持：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」王力宏也表達了他的感受：「我感到非常榮幸能夠在這麼重要的舞臺上，向我的好友CoCo致敬。另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」
網友反應兩極：要不要順便請黃子佼主持？
然而，不少網友對於王力宏的參與表示反對，認為應該有更合適的人選，批評他過去的負面新聞，如召妓和劈腿事件，不適合承擔這一重要角色。「應該有更適合的人選」、「簡直是汙辱李玟」、「這很諷刺欸，也對李玟相當不敬。」、「要不要順便請黃子佼主持？這地獄梗是認真的嗎？」，對此，李玟的二姐李思林在接受台灣媒體訪問時表示：「天啊，還在鬧？！其實應該請製作單位去交代吧」，她認為金曲獎已經安排了向妹妹致敬的環節，家屬對此表示感激，不願多做評論。
重溫：李玟離世｜李思林指妹妹送院被判腦細胞死亡 86歲媽媽不肯放棄求醫護救囡囡
李思林唔敢相信妹妹會輕生
李思林接受傳媒訪問時，表示自妹妹在出事入院至今都沒有睡過，亦不敢相信妹妹會輕生。她坦言：「個心好似粉碎咗！」每次行入病房看着李玟的心跳儀器、呼吸儀器指數，每一秒發出嘟聲就像被打釘，成個人震晒，「因為醫生話佢隨時走，叫我哋作最壞打算。」
李玟媽媽不肯放棄
李思林續指86歲的媽媽是一位中醫，不肯放棄堅持要救李玟。縱使李玟送入院初時，醫生已經表明妹妹腦細胞死亡無得救，並叫她們放棄。但李玟媽媽依然堅持不肯放棄，甚至由9點一直企到11點鐘不願坐低，只為盡最後努力。李思林坦言見到媽媽白頭人送黑頭人非常心酸，更指媽媽未夠40歲就做寡婦，一個人湊大三姊妹很辛苦。於是懇求醫療團隊給一個機會媽媽、給一個機會李玟，「就算一線生機都唔好放過」，李思林亦感謝醫生護士盡心盡力的幫忙。
圖片來源：Facebook@金曲GMA、李思林FB、weibo@CoCo李玟