王力宏 陶喆婚禮高歌祝賀新人 網民嘲諷：他倆該唱《Forever Make Love》

2021年底因離婚風波搞到滿城風雨的王力宏，早前與陶喆齊齊於好友婚禮合體獻唱《Forever Love》，為一對新人送上祝福。其好友黑人陳建州將合唱影片上傳到社交平台，惹來大批網民熱烈討論，唔少留言更非常爆笑！