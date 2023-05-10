王力宏 陶喆婚禮高歌祝賀新人 網民嘲諷：他倆該唱《Forever Make Love》
王力宏、陶喆婚禮祝賀新人獻唱《Forever Love》
早前黑人陳建州在社交平台上傳一段好友婚禮的影片，影片中王力宏和陶喆齊齊擔任婚禮歌手，大展歌喉合唱《Forever Love》，黑人在帖文中寫道：「2大天王久違的合唱～～《Forever Love》」。從影片中可見，王力宏和陶喆兩人都唱得非常投入，飆高音又大玩震音，非常落力，到最後王力宏更一啖錫落陶喆到，並向一對新人高呼：「送你們永永遠遠『Forever Love』」。
網民瘋狂嘲諷：他倆該唱《Forever Make Love》
該片段一出，立即惹來網民的熱議，大家都紛紛留言調侃兩位曾經出軌的天王：「這二人唱forever love 好諷刺」、「兩個都是婚姻關係不良的男人 確定是獻上祝福」、「笑死人，兩個出軌的人唱forever Love ￼，真的不知廉恥」、「他倆該唱forever make love才對」、「這婚姻倒楣了」等。
王力宏離婚風波搞到滿城風雨
王力宏和前妻李靚蕾在2021年宣佈離婚，前妻李靚蕾更在離婚消息傳開後連日發微博爆料，控訴王力宏多宗罪。前妻不但指控王力宏於自己懷孕之後也是有繼續約炮友，其中有一個炮友在王力宏生日的時候發一系列的裸照慶祝王力宏生日，並且一直有發曖昧不清的訊息。其中裸照女更在王力宏生日的時候，稱呼王力宏為「宏宏」，並且PO照片慶祝生日。
陶喆婚內出軌激吻辣妹
陶喆和比他年輕18歲的五金行千金江佩蓉 (Penny) 於2014年結婚，兩人在婚後育有一兒。兩人原本過著幸福美滿的生活，可惜結婚隔年就傳出陶喆背妻偷吃「地表最強小三」楊子晴，當時陶喆仲有開記者招待會承認「婚後的確有出軌」，不過之後又再被拍到與辣妹激吻，搞到形象插水到無可挽救的地步。雖然陶喆多次出軌，但陶喆太太Penny多次選擇原諒，去年更恩愛發文慶祝結婚8週年紀念。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！