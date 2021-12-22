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王力宏隔離期間精力旺盛夜夜笙歌嘈拆天 被鄰房住客投訴擾人清夢

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撰文：Tsz Kin Ethan Leung

李靚蕾發出千字離婚宣言大爆王力宏沉迷約炮、召妓，事件熱度隨著王力宏道歉而稍微回落。不過，現正在酒店進行防疫隔離的王力宏，被同一酒店的其他住客投訴夜夜笙歌嘈到癲！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected] Hotel、翻攝網絡、新傳媒資料室

酒店住客投訴王力宏精力旺盛，晚晚嘈到拆天。無返咁上下精力，王力宏如何做到活在恐懼5年仍能生三胎。（圖片來源：IG@wangleehom）
酒店住客投訴王力宏精力旺盛，晚晚嘈到拆天。無返咁上下精力，王力宏如何做到活在恐懼5年仍能生三胎。（圖片來源：[email protected]

王力宏每晚精力旺盛

王力宏因離婚事件導致事業遭到重創，原定農歷新年才回去台灣的他，亦急急腳撲回台灣，並入住大S徐熙媛前夫汪小菲開設的酒店S Hotel進行防疫隔離。
雖然王力宏連日來面對李靚蕾狙擊理應情緒低落，據聞他的千字文也是在酒店隔離期間寫下的。然而，與王力宏住同一酒店的其他住客，則投訴王力宏往往晚上11點後就精力特別旺盛，夜夜笙歌嘈喧巴閉擾人清夢！

「因為他（王力宏）套房就在樓上，所以晚上十一點以後總能聽見小提琴和電子琴的聲音……難道王力宏在作曲新歌？渣男文章寫不過就用唱的？大可不必。」住客原文寫道，更不忘揶揄王力宏：「每天都吃得很好，也不知道王力宏上火不上火（熱不熱氣），還吃得下去嗎？」

王力宏酒店房間下層住客發文揶揄王力宏有沒有心情享受酒店的好餐飲。（圖片來源：翻攝網絡）
王力宏酒店房間下層住客發文揶揄王力宏有沒有心情享受酒店的好餐飲。（圖片來源：翻攝網絡）
王力宏入住的檢疫酒店膳食一流，住客好奇王力宏有沒有胃口享用。（圖片來源：Facebook@S Hotel）
王力宏入住的檢疫酒店膳食一流，住客好奇王力宏有沒有胃口享用。（圖片來源：[email protected] Hotel）

王力宏酒店隔離多彩多姿

據知，該隔離酒店伙食相當有水準，2018至2022年連續三年獲米芝蓮推薦，豪華餐飲菜式包含鼎泰豐、法式油封鴨、炙烤龍蝦等等，即使隔離期間也有多款台灣經典食物如台南米糕、牛肉麵、滷肉飯等提供。

除膳食豐富，傳聞王力宏入住的VIP套房更索價約一萬港元一晚，房內備有健身設施，如此高規格好服務只屬汪小菲好友限定使用。

王力宏隔離都隔得多姿多彩過人，旺盛精力絕對有處發洩，但嘈親鄰居始終要檢討吓。

王力宏防疫隔離期間入住的酒店，房內附設健身設備供客人發洩旺盛精力。（圖片來源：Facebook@S Hotel）
王力宏防疫隔離期間入住的酒店，房內附設健身設備供客人發洩旺盛精力。（圖片來源：[email protected] Hotel）

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