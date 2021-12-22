王力宏隔離期間精力旺盛夜夜笙歌嘈拆天 被鄰房住客投訴擾人清夢
李靚蕾發出千字離婚宣言大爆王力宏沉迷約炮、召妓，事件熱度隨著王力宏道歉而稍微回落。不過，現正在酒店進行防疫隔離的王力宏，被同一酒店的其他住客投訴夜夜笙歌嘈到癲！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] Hotel、翻攝網絡、新傳媒資料室
王力宏每晚精力旺盛
王力宏因離婚事件導致事業遭到重創，原定農歷新年才回去台灣的他，亦急急腳撲回台灣，並入住大S徐熙媛前夫汪小菲開設的酒店S Hotel進行防疫隔離。
雖然王力宏連日來面對李靚蕾狙擊理應情緒低落，據聞他的千字文也是在酒店隔離期間寫下的。然而，與王力宏住同一酒店的其他住客，則投訴王力宏往往晚上11點後就精力特別旺盛，夜夜笙歌嘈喧巴閉擾人清夢！
「因為他（王力宏）套房就在樓上，所以晚上十一點以後總能聽見小提琴和電子琴的聲音……難道王力宏在作曲新歌？渣男文章寫不過就用唱的？大可不必。」住客原文寫道，更不忘揶揄王力宏：「每天都吃得很好，也不知道王力宏上火不上火（熱不熱氣），還吃得下去嗎？」
王力宏酒店隔離多彩多姿
據知，該隔離酒店伙食相當有水準，2018至2022年連續三年獲米芝蓮推薦，豪華餐飲菜式包含鼎泰豐、法式油封鴨、炙烤龍蝦等等，即使隔離期間也有多款台灣經典食物如台南米糕、牛肉麵、滷肉飯等提供。
除膳食豐富，傳聞王力宏入住的VIP套房更索價約一萬港元一晚，房內備有健身設施，如此高規格好服務只屬汪小菲好友限定使用。
王力宏隔離都隔得多姿多彩過人，旺盛精力絕對有處發洩，但嘈親鄰居始終要檢討吓。