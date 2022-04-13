王力宏疑結新歡秒刪「示愛po」 對象被指似李雲迪
2013年王力宏和好友李雲迪傳出「HeHe」緋聞，同年王力宏閃娶李靚蕾，之後更生下2女1子，但去年底王力宏和李靚蕾鬧婚變，李靚蕾更公開指責王力宏性上癮及出軌等多項罪狀，現時兩人的離婚官司正在進行中，日前卻有網友指王力宏曾在微博上發了一個「示愛po」後秒刪！
王力宏「示愛po」 被cap圖留底
近日網上瘋傳指王力宏在本月初上載了一張新相，相中有一名穿著少數民族服飾的美女，配文仲寫著「愛你」兩個字，還加上了一個紅心emoji，疑似為「示愛po」，雖然這個po隨即被秒刪，但已被網民發現並cap圖留底。
網民指王力宏 品味保持一致
由於相中女子容貌激似同王力宏傳了多年「HeHe」緋聞的內地「鋼琴王子」李雲迪，引來不少網友驚訝留言指王力宏品味多年來保持一致，搵新歡都要搵一個「女版李雲迪」，笑說「看來還是喜歡李雲迪這款？」、「這是李雲迪穿女裝吧？」、「王力宏真的愛上了一個女版李雲迪麼？」等等。
網友分析似愚人節P圖玩笑
不過有不少網友分析指這個「示愛po」似是P圖，而且圖中王力宏發po時間為4月1日，更似愚人節的玩笑。亦有網友指王力宏現時正忙於和前妻打官司，為免影響形象，應該不會選擇在這個「敏感」時刻，公開自己有「新歡」。
網友重提 王力宏擔心新歡受委屈
也有網友重提王力宏曾被李靚蕾在「蕾神之鎚」中爆料，指他提出離婚的理由，是因為擔心新歡會「受委屈被說是小三」。此外，李靚蕾又曾意有所指地對王力宏說「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光跟對的人在一起」令外界對王力宏的性向猜測紛紛。
常見問題
王力宏新歡是何人？
近日有網友瘋傳一張微博cap圖，相中有一名穿著民族服飾的美女，其容貌更被指似李雲迪⋯⋯詳情請看
李靚蕾曾經支持王力宏追求幸福？
有網友重提李靚蕾早前公開的長文裡面有一句提到王力宏提出離婚的原因⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：微博＠李雲迪liyundi、[email protected]、[email protected]
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