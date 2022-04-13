王力宏疑結新歡秒刪「示愛po」 對象被指似李雲迪

2013年王力宏和好友李雲迪傳出「HeHe」緋聞，同年王力宏閃娶李靚蕾，之後更生下2女1子，但去年底王力宏和李靚蕾鬧婚變，李靚蕾更公開指責王力宏性上癮及出軌等多項罪狀，現時兩人的離婚官司正在進行中，日前卻有網友指王力宏曾在微博上發了一個「示愛po」後秒刪！