王力宏18年前傳授日本天王級渣男溝女技巧 四個字「變態口訣」嚇窒網民
文：東方新地 圖：Gackt Facebook、[email protected]王力宏、[email protected]王力宏 Wang Leehom、YouTube
王力宏18年前劣跡被翻炒
在王力太前妻李靚蕾的指控中，王力太不單止出軌，更有「炮友」兼且「召妓」，劣跡斑斑！但原來18年前，王力宏亦都已經「壞心場」！2003年，王力宏與日本視覺系天王GACKT合作拍攝電影《MOON CHILD》，及後GACKT上綜藝談論與王力宏的相處，GACKT表示當時王力宏教他講中文，稱想與人交朋友時要講「口X好嗎」。如是者，GACKT不分男女都用以上「四字口訣」去打招呼，不少女性都搖頭不願意，而男性卻笑笑口說好，當時還未知「口X好嗎」意思的GACKT被作弄得一頭霧水。到後來GACKT了解到「四字口訣」的意思後心中打了個凸，主持人聽了更直指「變態」。而此段影片最近隨著王力宏的被提前妻李靚蕾揭秘的新聞而翻熱，更指出日前因為與人妻粉絲發生不倫關係的GACKT也是渣男，物以類聚。
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48歲日本視覺系天王歌手GACKT早前被《週刊文春》爆料指與35歲的人妻女粉絲第一次見面就發生關係，該女粉絲的丈夫更揚言不滿大明星破壞婚姻而揚言提告。但原來GACKT的「風流歷史」相當驚人，不單止在家中設有地下「行宮」兼喜好「多人運動」，而且為增強性能力，GACKT將自己的性器官進行大改造。
文：東方新地 圖：Gackt Facebook、釋由美子官方網站
初次見面即發生關係
據爆料A先生表示，35歲的太太是Gackt粉絲，於去年7月因為於社交媒體上向偶像送生日祝福後獲對方回覆，及後二人更透過SNS保持聯絡。日前A先生因為查看妻子的手機時發現她身處Gackt寓所的相片，幾過一輪追問之下，妻子承認曾與Gackt在7月首次見面時已經相約到酒店房並發生關係，及後9月又再到Gackt寓所過夜，惟該次聚會並沒有發生性行為。A先生因不滿大明星破壞婚姻而揚言提告。
Gackt超誇張風流史-改造器官增強能力
其實關於Gackt風流史的報道亦為數不少，據悉他曾與徐若瑄、南韓女星愛蔻妮可（ICONIQ）、亞由美等傳過緋聞。另一方面，現時43歲的釋由美子本人亦曾被指與Gackt是10年的資深砲友，傳聞中，Gackt的寓所地下室設有「行宮」，不時就會在此相約一些模特兒聚會，亦喜好「多人運動」，而且對手每次都不同，性生活相當複雜。而且，Gackt為了增強性能力，不惜在下體入珠多達30顆，超誇張。
無限期暫停活動
其實在GACKT被揭發與人妻女粉絲發生不倫戀之前，今年8月他從塞浦路斯回日本後已發現身體不適，除了年幼時的神經系統疾病再次復發一度陷命危之外，亦有重度發聲障礙，當時他已經被無限期暫停演藝活動，原定主演電影版《飛翔吧！埼玉》續集亦要緊急煞停，至於他有份參與的節目《芸能人格付けチェック！2022お正月スペシャル》的位置亦已被「X JAPAN」成員YOSHIKI取代。