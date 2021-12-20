王力宏18年前傳授日本天王級渣男溝女技巧 四個字「變態口訣」嚇窒網民

王力宏與李靚蕾的隔空罵戰在近日已經成為整個華人圈子的話題，終於，王力宏在12月20日正式「跪低」，並宣告「暫時退出工作」！然而網民對他的「道歉」並不收貨，更直指他根本沒有認錯。不過另一邊廂，不少王力宏的「舊作」亦同時翻hit，當中包括在2003年日本視覺系天王GACKT在綜藝節目上大爆王力宏的「變態」事跡。