25345354

王力宏18年前傳授日本天王級渣男溝女技巧 四個字「變態口訣」嚇窒網民

最新娛聞
撰文：東方新地

王力宏與李靚蕾的隔空罵戰在近日已經成為整個華人圈子的話題，終於，王力宏在12月20日正式「跪低」，並宣告「暫時退出工作」！然而網民對他的「道歉」並不收貨，更直指他根本沒有認錯。不過另一邊廂，不少王力宏的「舊作」亦同時翻hit，當中包括在2003年日本視覺系天王GACKT在綜藝節目上大爆王力宏的「變態」事跡。

文：東方新地 圖：Gackt Facebook、[email protected]王力宏、[email protected]王力宏 Wang Leehom、YouTube

王力宏聲明錯漏百出 網民捕捉5大出事位
（圖片來源：[email protected]王力宏）

王力宏18年前劣跡被翻炒

在王力太前妻李靚蕾的指控中，王力太不單止出軌，更有「炮友」兼且「召妓」，劣跡斑斑！但原來18年前，王力宏亦都已經「壞心場」！2003年，王力宏與日本視覺系天王GACKT合作拍攝電影《MOON CHILD》，及後GACKT上綜藝談論與王力宏的相處，GACKT表示當時王力宏教他講中文，稱想與人交朋友時要講「口X好嗎」。如是者，GACKT不分男女都用以上「四字口訣」去打招呼，不少女性都搖頭不願意，而男性卻笑笑口說好，當時還未知「口X好嗎」意思的GACKT被作弄得一頭霧水。到後來GACKT了解到「四字口訣」的意思後心中打了個凸，主持人聽了更直指「變態」。而此段影片最近隨著王力宏的被提前妻李靚蕾揭秘的新聞而翻熱，更指出日前因為與人妻粉絲發生不倫關係的GACKT也是渣男，物以類聚。

（圖片來源：YouTube截圖）
GACKT親口認王力宏18年前已經咁變態。（圖片來源：YouTube截圖）
不少網民在最近幾日重溫當時的片段。（圖片來源：YouTube截圖）
不少網民在最近幾日重溫當時的片段。（圖片來源：YouTube截圖）
不少網民在最近幾日重溫當時的片段。（圖片來源：YouTube截圖）
不少網民在最近幾日重溫當時的片段。（圖片來源：YouTube截圖）
不少網民在最近幾日重溫當時的片段。（圖片來源：YouTube截圖）
不少網民在最近幾日重溫當時的片段。（圖片來源：YouTube截圖）

相關文章：日本視覺天王GACKT被曝與人妻女粉絲發生關係 曾被指為增強能力改造器官

48歲日本視覺系天王歌手GACKT早前被《週刊文春》爆料指與35歲的人妻女粉絲第一次見面就發生關係，該女粉絲的丈夫更揚言不滿大明星破壞婚姻而揚言提告。但原來GACKT的「風流歷史」相當驚人，不單止在家中設有地下「行宮」兼喜好「多人運動」，而且為增強性能力，GACKT將自己的性器官進行大改造。

文：東方新地 圖：Gackt Facebook、釋由美子官方網站

GACKT 保養得宜，看不出是48歲。（圖片來源：GACKT Facebook）
GACKT 保養得宜，看不出是48歲。（圖片來源：GACKT Facebook）
亦長期保持爆肌身形。（圖片來源：GACKT Facebook）
亦長期保持爆肌身形。（圖片來源：GACKT Facebook）

初次見面即發生關係

據爆料A先生表示，35歲的太太是Gackt粉絲，於去年7月因為於社交媒體上向偶像送生日祝福後獲對方回覆，及後二人更透過SNS保持聯絡。日前A先生因為查看妻子的手機時發現她身處Gackt寓所的相片，幾過一輪追問之下，妻子承認曾與Gackt在7月首次見面時已經相約到酒店房並發生關係，及後9月又再到Gackt寓所過夜，惟該次聚會並沒有發生性行為。A先生因不滿大明星破壞婚姻而揚言提告。

據A先生透露，其35歲的妻子與《沒有玫瑰的花店》女星釋由美子很相似。（圖片來源：釋由美子官方網站）
據A先生透露，其35歲的妻子與《沒有玫瑰的花店》女星釋由美子很相似。（圖片來源：釋由美子官方網站）
釋由美子原來都與Gackt傳過緋聞。（圖片來源：釋由美子官方網站）
釋由美子原來都與Gackt傳過緋聞。（圖片來源：釋由美子官方網站）

Gackt超誇張風流史-改造器官增強能力

其實關於Gackt風流史的報道亦為數不少，據悉他曾與徐若瑄、南韓女星愛蔻妮可（ICONIQ）、亞由美等傳過緋聞。另一方面，現時43歲的釋由美子本人亦曾被指與Gackt是10年的資深砲友，傳聞中，Gackt的寓所地下室設有「行宮」，不時就會在此相約一些模特兒聚會，亦喜好「多人運動」，而且對手每次都不同，性生活相當複雜。而且，Gackt為了增強性能力，不惜在下體入珠多達30顆，超誇張。

同時亦練得一身肌肉。（圖片來源：GACKT Facebook）
同時亦練得一身肌肉。（圖片來源：GACKT Facebook）

無限期暫停活動

其實在GACKT被揭發與人妻女粉絲發生不倫戀之前，今年8月他從塞浦路斯回日本後已發現身體不適，除了年幼時的神經系統疾病再次復發一度陷命危之外，亦有重度發聲障礙，當時他已經被無限期暫停演藝活動，原定主演電影版《飛翔吧！埼玉》續集亦要緊急煞停，至於他有份參與的節目《芸能人格付けチェック！2022お正月スペシャル》的位置亦已被「X JAPAN」成員YOSHIKI取代。

GACKT曾Cosplay 人氣動漫《鬼滅之刃》的大反派鬼舞辻󠄀無惨。（圖片來源：GACKT Facebook）
GACKT曾Cosplay 人氣動漫《鬼滅之刃》的大反派鬼舞辻󠄀無惨。（圖片來源：GACKT Facebook）

其IG於近日亦轉為私人帳戶，而且Unfollow了所有人。（圖片來源：IG@GACKT）
其IG於近日亦轉為私人帳戶，而且Unfollow了所有人。（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 