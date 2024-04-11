前港姐王卓淇北上拍短劇超興奮 爆TVB拍劇薪酬竟然相差10倍
王卓淇 反口讚TVB人工「唔係最差」
王卓淇過去曾大呻自己在TVB工作的第一個月，人工僅得$7,000港幣，每月租屋食飯都成問題，完全不夠生活，到她離巢的時候，人工也只漲到1萬多，而這也成為她離開TVB的原因。近日她再拍片提及TVB的薪酬，卻反口說要為TVB平反，笑指：「唔係最差㗎其實TVB！」
王卓淇 揭內地短劇收入
王卓淇透露她近日在內地客串拍攝網上短劇的收入情況，表示自己每集能收到的酬勞只有幾百港幣，她說：「大家成日話TVB嘅收入唔高，喺香港嚟講係唔高，但係同內地短劇比呢，其實係OK㗎喎。因為呢度嘅成本係幾百蚊一集㗎咋，幾百到幾千，你好紅嘅短劇演員都係幾千蚊一集，除非你係一線呀，可能佢有一兩萬一集，但係一般都係幾百蚊一集嘅啫。所以TVB都有…一千幾千一集，仲低囉呢度！唔係最差㗎其實TVB，平反一下先。」
王卓淇 大讚內地短劇成本低製作快
儘管收入不如一線明星，王卓淇對於內地短劇的製作過程卻讚不絕口，她表示短劇成本低、製作快，而且收益高，高效率的工作方式讓她大呼過癮：「港劇係要拍一套戲至少三個月，其實唔止港劇，我相信好多內地劇都係拍三個月到半年，但係佢哋係可以六日拍完一套，好犀利，90集囉，當然一集係分零鐘，但係好勁囉呢個效率！」
網民反駁：你要對比翻物價
對於王卓淇今次為TVB平反，有不少網民反駁指TVB的薪酬就算在比較之下亦不算高：「你要對比翻物價，TVB就真係好低咯」、「你試吓拍内地的綜藝節目或者内地的連續劇，相對都比TVB高，而且内地消費普遍比香港低」、「TVB唔係一般低咯，當你2千一集，一套劇20集，要拍3個月，即係4萬除以3個月，平均13000一個月，去洗碗都好過佢啦」等等，對此王卓淇亦有回應，指TVB「是間好學校」。
短劇由前TVB藝人何君誠投資
值得一提的是，王卓淇客串的這部短劇，正是前TVB藝人何君誠有份投資的。港男出身的何君誠在2018年離開TVB後，轉戰內地創業開旅館，又在幕後投資製作劇集，他和王卓淇過去曾合作拍過《我瞞結婚了》和《果欄中的江湖大嫂》兩部TVB劇集，並曾扮演情侶。
王卓淇 曾呻無綫$7,000人工唔夠生活
2014年參選港姐並奪得亞軍入行的王卓淇，2021年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。早前王卓淇就在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。
王卓淇公開呻人工極奀
王卓淇坦言入讀藝員訓練班時月薪只有三、四千，當選港姐後她與無綫簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相已經算好一點：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別……簽約還是要三思。然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」
王卓淇來自廣州屋企有米
王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，父親是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎廠房，身家過億。有傳她自己在香港和內地都有物業在手，包括大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，入行後王卓淇亦被指經常晒名牌炫富。不過王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。
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