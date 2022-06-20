王卓淇拍片呻無綫$7,000人工唔夠生活 網民狂寸：唔係無綫識佢米奇咩

2014年參選港姐入行的王卓淇，去年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。日前王卓淇在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題，不過就被網民狂寸。