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王卓淇拍片呻無綫$7,000人工唔夠生活 網民狂寸：唔係無綫識佢米奇咩

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2014年參選港姐入行的王卓淇，去年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。日前王卓淇在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題，不過就被網民狂寸。

王卓淇 王卓淇是14年港姐亞軍，去年宣布離開無綫，回復自由身後仍有不少網民好奇她離開無綫的原因。
王卓淇是14年港姐亞軍，去年宣布離開無綫，回復自由身後仍有不少網民好奇她離開無綫的原因。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 王卓淇經常在社交平台po性感相，自從返回內地發展後尺度更愈見大膽，有網民狠批她有損港姐形象，王卓淇曾發長文還擊。
王卓淇經常在社交平台po性感相，自從返回內地發展後尺度更愈見大膽，有網民狠批她有損港姐形象，王卓淇曾發長文還擊。（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇抖音拍片講離巢原因

王卓淇離開無綫已經一年，轉戰內地後頻頻在抖音開直播，成功吸引超過25萬粉絲關注，不過日前她在抖音拍片，話題依然離不開娘家，被粉絲問到為何沒有再在幕前演出，更大爆離巢真因。

王卓淇 王卓淇在抖音拍片自爆出道後的待遇。
王卓淇在抖音拍片自爆出道後的待遇。（圖片來源：抖音@王卓淇）
王卓淇 王卓淇坦言離巢因沒有錢。
王卓淇坦言離巢因沒有錢。（圖片來源：抖音@王卓淇）

王卓淇公開呻人工極奀

王卓淇坦言入讀藝員訓練班時月薪只有三、四千，當選港姐後她與無綫簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相已經算好一點：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別……簽約還是要三思。然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」

王卓淇 第一個月人工是7千蚊。
第一個月人工是7千蚊。（圖片來源：抖音@王卓淇）
王卓淇 最後只加到萬多元。
最後只加到萬多元。（圖片來源：抖音@王卓淇）

王卓淇唔靠關係好輸蝕

王卓淇在無綫七年發展一般，拍劇只演大配角，在廣州出世的她離巢後把重心移返內地，她自言不擅長交際，做KOL更自在：「我的個性比較適合自媒體，因為我比較不善於交際，很多男演員女演員會去跟製作人打交道，然後他們的關係很好，所以製作人開戲都會預留角色給他們。」王卓淇自知比較輸蝕，認為拍抖音更適合自己，又可以開Live唱歌給紛絲聽，一圓小時候的歌手夢。

王卓淇 王卓淇呻人工太奀根本唔夠應該付基本生活。
王卓淇呻人工太奀根本唔夠應該付基本生活。（圖片來源：抖音@王卓淇）
王卓淇 王卓淇拍過不少劇集，較令人印象深刻的有《十二傳說》。
王卓淇拍過不少劇集，較令人印象深刻的有《十二傳說》。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民反寸王卓淇

王卓淇呻完無綫人工低唔夠生活，不少網民反指王卓淇不自量力：「極品公主病」、「唔做過無綫，有人識你老鼠咩」、「自己唔爭氣怨得邊個」等等……

王卓淇
（圖片來源：香港討論區）
王卓淇 王卓淇「模紅模式」於僅得4度嘅上海街頭自拍。
王卓淇「模紅模式」於僅得4度嘅上海街頭自拍。呢套「人魚線套裝」真係非常性感。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 仲話：「一百張嘴 一百個我」。
仲話：「一百張嘴 一百個我」。（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇：網紅影響力比很多演員都高

王卓淇在IG即時動態表示看了一條留言評論她「你不像港姐了，你像網紅」，覺得「挺好笑」，為了捍衛現在KOL的身份，她又列點又長篇大論去反駁﹗她指第一，網紅不應在社會上帶有貶義，「現在已經是KOL年代，網紅影響力隨時比很多演員都要高。」

前港姐亞軍王卓淇去年離巢無綫，向來打扮性感的她現在更加無王管，尺度再有大突破。
前港姐亞軍王卓淇去年離巢無綫，更加無王管，尺度再有大突破。（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇列出第二點，反問港姐定律由誰去定？她不認同「天天穿正裝說希望世界和平」的說話，她認為「只要不傷害人，有資格活出自己喜歡的樣子」強調自己不會受過去刻板印象影響，最重要「我覺得現在我很好看，不用整容」。

王卓淇 王卓卓淇在IG即時動態還擊足本﹗
王卓卓淇在IG即時動態還擊﹗（圖片來源：IG＠erin__kay）

王卓淇：我沒有出賣過自己身體和靈魂

王卓淇其後講出自己對港姐形象的睇法，她認為應該要自愛、自強、溫柔而堅定，「出道以來，我堅持底線，沒有出賣過自己身體和靈魂，沒有做過犯法的事，甚至沒有緋聞﹗」她又指自己沒有靠任何人，是靠自己努力賺錢養活自己及家人，重申「我絕對對得住香港小姐的名銜」﹗

王卓淇 王卓淇指自己對得住香港小姐的名銜。
王卓淇指自己對得住香港小姐的名銜。（圖片來源：[email protected]__kay）

「去年中國收入Top 20，19個都是網紅」

王卓淇又指當網紅有幾巴閉，「去年中國收入top 20的公眾人物，有19個都是網紅，只有一個是明星」，她表示深深佩服每一個KOL，因為他們「有才華、努力，懂自己拍攝、剪片、P圖、直播…粉絲破百萬、千萬…這樣優秀的人難道不值得鼓勵和肯定嗎？」

王卓淇為身為KOL去護航。
王卓淇為身為KOL去護航。（圖片來源：IG＠erin__kay）
王卓淇不時在社交網大晒一雙長腿﹗
王卓淇不時在社交網大晒一雙長腿﹗（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇勸喻：女孩子，不要出賣自己

王卓淇發表偉論後數小時，再在即時動態感謝有網民支持，並留言勸喻大家「自信地活出自己喜歡的樣子，千萬不要背叛自己的內心做出一些令自己反感的事情，特別是女孩子，不要出賣自己，年紀小，努力努力未來甚麼都會有的，相信我﹗」

王卓淇最後感謝有網民支持﹗
王卓淇最後感謝有網民支持﹗（圖片來源：IG＠erin__kay）

王卓淇挑戰尺度性感大解放 離巢無綫後拋開港姐包袱

30歲王卓淇早前唱MC張天賦的歌曲《反對無效》，被網友批評咬字唔準兼走音後，已轉戰內地抖音平台做歌手，又被網友指樣貌與初出道時「好唔同」，定時有話題，keep住曝光率；今次王卓淇又上載多張誘人照片，繼續騷長腿，離巢無綫唔使孭住前港姐包袱，實行大解放。

王卓淇在內地生活休閒，不時相約好友去high tea。
王卓淇在內地生活休閒，不時相約好友去high tea。（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇離巢後無王管

去年宣布離開無綫的王卓淇，是14年港姐亞軍，離巢後的王卓淇更加冇包袱，想做就去做，繼之前在抖音做歌手後，更繼續在社交網大解放。

王卓淇所擺的甫士都好誘人。
王卓淇所擺的甫士都好誘人。（圖片來源：[email protected]__kay）

看似密實內有乾坤

王卓淇在社交網上載了多張照片，頭戴冷帽身穿藍色長袖冷衫，看似好密實，再望落去原來衫身非常高衩，下身更只穿一條肉色的超短內褲示人，尺度好大膽。王卓淇更留言：「沒有血緣關係對你好的人都是上天的恩賜」看來最近心情不錯。

王卓淇 這條肉色小褲仔，究竟又係咩玩法？
這條肉色小褲仔，究竟又係咩玩法？（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇
（圖片來源：[email protected]__kay）

網民回應

王卓淇
（圖片來源：[email protected]__kay）
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王卓淇 回應走音事件

王卓淇早前被網民大彈唱MC張天賦《反對無效》走音後，曾在抖音拍片回應，指這次是一次「大無語事件」：「我沒想到香港媒體真的會看我抖音，我真的隨便唱了下《反對無效》，現在全香港和原唱都知道我走音了，真的是反抗無效了！」獲得不少網友支持。

王卓淇用搞笑的變形圖回應走音事件。
王卓淇用搞笑的變形圖回應走音事件。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇又透露自己是因為一年前跟原公司TVB）快約滿了，所以毅然選擇到抖音從零開始。
王卓淇又透露自己是因為一年前跟原公司（TVB）快約滿了，所以毅然選擇到抖音從零開始。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
有網友問王卓淇會否拍內地劇，她回應：「可能會哦！」
有網友問王卓淇會否拍內地劇，她回應：「可能會哦！」（圖片來源：[email protected]__kay）

選港姐時有闊腮骨

不過除了唱歌技巧被質疑外，王卓淇樣貌亦備受關注，雖然正身在廣州，但近日王卓淇仍不時在IG貼相，引來網民留言表示她的樣子又變美了，更指她在選港姐及入行初期臉部的腮骨明顯較闊，但也是一位靚女，並指她現在的臉又小又尖，樣子更可人。

王卓淇近日在IG貼出多張靚相。
王卓淇近日在IG貼出多張靚相。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 卻被質疑似足卡通洋娃娃樣，非常不自然，又被指同初入行時的她判若兩人。
王卓淇被似足卡通洋娃娃樣，非常不自然，更被指同初入行時判若兩人。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。
王卓淇（右）14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇
（圖片來源：網民留言截圖）
王卓淇
（圖片來源：網民留言截圖）

網友望貼素顏照

對此王卓淇極速在其IG的限時動態中回應：「這輩子沒有整過容，但我懂得化妝+P圖，哈哈哈哈！」但仍被網友指她所貼的相片濾鏡效果都太重，希望能見到她的「真素顏」照。

王卓淇回應指自己只係靠化妝和P圖變靚。
王卓淇回應指自己只係靠化妝和P圖變靚。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 但仍被網友指濾鏡效果太重。
但仍被網友指濾鏡效果太重。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 希望她貼出「真素顏」照。
希望她貼出「真素顏」照。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇
（圖片來源：網民留言截圖）

王卓淇自資出單曲

現年30歲的王卓淇在去年6月她有份參演的劇集《逆天奇案》播畢後，就透露自己在短期內可能不會再有新影視作品和大家見面，又話世界那麼大，自己想出去看看，見識一下、學習更多東西。到同年10月，她就在社交網宣布自己要轉型做歌手，並自資推出首隻單曲《甜蜜送達》。

王卓淇去年10月宣布要轉型做歌手。
王卓淇去年10月宣布要轉型做歌手。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇的抖音賬戶現在已有超過25萬粉絲。
王卓淇的抖音帳戶現在已有超過25萬粉絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇不時以性感打扮在抖音唱歌。
王卓淇不時以性感打扮在抖音唱歌。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇 經常著黑絲。
經常著黑絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

來自廣州屋企有米

王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，有傳她在香港和內地都有物業在手，父親經營護膚品生產商，14年參加港姐奪得亞軍，同屆港姐冠軍是邵珮詩，季軍是失婚的何艷娟。王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。

王卓淇 離巢
王卓淇毫不吝嗇晒天賦本錢。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 離巢
王卓淇留家抗疫期間，不時自拍居家美照。（圖片來源：[email protected]__kay）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]__kay、香港討論區、抖音@王卓淇

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