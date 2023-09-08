前港姐王卓淇貪平北上按摩按出事 斷手入院傷足一個月：我按到咁嘅樣！
前港姐王卓淇貪平北上按摩按出事
王卓淇日前在抖音上傳新片，片中王卓淇身處醫院，手被包扎的情況下親述事件：「大家千奇唔好再相信團購上面嘅按摩啦，我按到咁嘅樣，真係唔好隨便按摩，大鑊啦！」王卓淇再發文解釋事件，並且呼籲大家不要貪小便宜，一定要挑選正規按摩服務：「真的沒想到，團購了一個平價按摩，會令我受傷一個多月，還引發了重感冒。大家真的要選正規的店家按摩，不要貪圖便宜。」
事後再三於IG叮囑網民：慘痛經歷
王卓淇在抖音分享個人經歷後被傳媒廣泛報讀，王卓淇亦在IG轉發傳媒報道，再三叮囑網民要小心：「大家記得不要學我亂相信團購的按摩！慘痛經歷 #感謝關心」。
富家女曾豪花4位數嘆靚景食早餐
王卓淇早於選港姐時已被揭是富家女，其父親為護膚品生產商，家族在內地擁有50萬呎廠房，在海外亦有多個物業揸手，名副其實的富家女。王卓淇早前到澳洲旅遊時，為了慶祝自己32歲生日，特地歎了一個4位數金額的早餐，並發文分享指：「第一次吃上千元的早餐…正對著悉尼歌劇院吃早餐，真的太浪漫了！你覺得值得嗎？」大部分網民都驚嘆王卓淇係「土豪」、「富二代」，有網民就指只為看風景實在不值得使上過千元，亦有網民認為：「在澳洲1000多人民幣的話是正常消費了」。
早前重返幕前竟被出賣高清真面目
王卓淇出名有一對白滑長腿，不過早前她主持HOY TV旅遊節目《獨家旅行團》，就被節目的高清宣傳照揭發真實一面，引起眾多網民熱議，指這些相片與她平日在社交網分享的美圖照相差極遠！王卓淇當日透露在這次10天的拍攝中，已換了10套泳衣，同時她又分享了其中一套一件頭泳衣照，笑言：「6年前買的泳衣還穿得下…快誇我。」引來不少網民大讚：「睇到流鼻血」、「沒變過」、「更清純甜美」等等。
官方宣傳照「原相直出」同「屯門娜娜」撞樣
不過與此同時HOY TV亦發放了《獨家旅行團》的官方宣傳照，當中亦有王卓淇穿著同款泳衣的高清相，被網民指出與她所po的照片相差甚遠，尤其雙腿上布滿瘀痕，面上又油光滿面，引來網民紛紛指責HOY TV「原相直出」，不肯為王卓淇P圖，仲話冇P圖嘅王卓淇同「屯門娜娜」撞樣。
曾拍片呻無綫$7,000人工唔夠生活
2014年參選港姐並奪得亞軍入行的王卓淇，2021年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。早前王卓淇就在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。
王卓淇公開呻人工極奀
王卓淇坦言入讀藝員訓練班時月薪只有三、四千，當選港姐後她與無綫簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相已經算好一點：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別……簽約還是要三思。然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」
王卓淇來自廣州屋企有米
王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，父親是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎廠房，身家過億。有傳她自己在香港和內地都有物業在手，包括大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，入行後王卓淇亦被指經常晒名牌炫富。不過王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。
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