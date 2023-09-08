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前港姐王卓淇貪平北上按摩按出事 斷手入院傷足一個月：我按到咁嘅樣！

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前港姐亞軍王卓淇（Erin）自去年離巢無綫後，便轉型做網紅，主力開抖音直播，直到早前她回港為HOY TV主持旅遊節目《獨家旅行團》，再度現身幕前。目前回到廣州生活的王卓淇，早前更因為貪小便宜，北上按摩時按到斷手，情況令人擔憂。

王卓淇 前港姐王卓淇離巢TVB後主力開抖音直播，近年更跳糟HOYTV。
前港姐王卓淇離巢TVB後主力開抖音直播，近年更跳糟HOYTV。（圖片來源：IG@erin__kay）

前港姐王卓淇貪平北上按摩按出事

王卓淇日前在抖音上傳新片，片中王卓淇身處醫院，手被包扎的情況下親述事件：「大家千奇唔好再相信團購上面嘅按摩啦，我按到咁嘅樣，真係唔好隨便按摩，大鑊啦！」王卓淇再發文解釋事件，並且呼籲大家不要貪小便宜，一定要挑選正規按摩服務：「真的沒想到，團購了一個平價按摩，會令我受傷一個多月，還引發了重感冒。大家真的要選正規的店家按摩，不要貪圖便宜。」

王卓淇 王卓淇早前上傳短片指自己按摩按出事。
王卓淇早前上傳短片指自己按摩按出事。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇 呼籲網民不要貪小便宜，一定要光顧正規的按摩服務。
呼籲網民不要貪小便宜，一定要光顧正規的按摩服務。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

事後再三於IG叮囑網民：慘痛經歷

王卓淇在抖音分享個人經歷後被傳媒廣泛報讀，王卓淇亦在IG轉發傳媒報道，再三叮囑網民要小心：「大家記得不要學我亂相信團購的按摩！慘痛經歷 #感謝關心」。

王卓淇 王卓淇事後再IG亦再三叮囑網民
王卓淇事後再IG亦再三叮囑網民（圖片來源：IG@erin__kay）

富家女曾豪花4位數嘆靚景食早餐

王卓淇早於選港姐時已被揭是富家女，其父親為護膚品生產商，家族在內地擁有50萬呎廠房，在海外亦有多個物業揸手，名副其實的富家女。王卓淇早前到澳洲旅遊時，為了慶祝自己32歲生日，特地歎了一個4位數金額的早餐，並發文分享指：「第一次吃上千元的早餐…正對著悉尼歌劇院吃早餐，真的太浪漫了！你覺得值得嗎？」大部分網民都驚嘆王卓淇係「土豪」、「富二代」，有網民就指只為看風景實在不值得使上過千元，亦有網民認為：「在澳洲1000多人民幣的話是正常消費了」。

王卓淇 王卓淇豪花過千元在澳洲酒店食早餐。
王卓淇豪花過千元在澳洲酒店食早餐。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 雖然有網民話唔值呢個價，但王卓淇就讚「水果不錯的」。
雖然有網民話唔值呢個價，但王卓淇就讚「水果不錯的」。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 又在悉尼橋下浸腳，兼大騷長腿。
又在悉尼橋下浸腳，兼大騷長腿。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

早前重返幕前竟被出賣高清真面目

王卓淇出名有一對白滑長腿，不過早前她主持HOY TV旅遊節目《獨家旅行團》，就被節目的高清宣傳照揭發真實一面，引起眾多網民熱議，指這些相片與她平日在社交網分享的美圖照相差極遠！王卓淇當日透露在這次10天的拍攝中，已換了10套泳衣，同時她又分享了其中一套一件頭泳衣照，笑言：「6年前買的泳衣還穿得下…快誇我。」引來不少網民大讚：「睇到流鼻血」、「沒變過」、「更清純甜美」等等。

獨家旅行團 王卓淇自po的泳衣照一對長腿非常白滑。
王卓淇自po的泳衣照一對長腿非常白滑。（圖片來源：IG@erin__kay）
獨家旅行團 網民都大讚已31歲的王卓淇仍然少女味十足。
網民都大讚已年過三十的王卓淇仍然少女味十足。（圖片來源：IG@erin__kay）

官方宣傳照「原相直出」同「屯門娜娜」撞樣

不過與此同時HOY TV亦發放了《獨家旅行團》的官方宣傳照，當中亦有王卓淇穿著同款泳衣的高清相，被網民指出與她所po的照片相差甚遠，尤其雙腿上布滿瘀痕，面上又油光滿面，引來網民紛紛指責HOY TV「原相直出」，不肯為王卓淇P圖，仲話冇P圖嘅王卓淇同「屯門娜娜」撞樣。

獨家旅行團 HOY TV官方宣傳照「原相直出」，王卓淇一對「瘀腳」無所遁形。
HOY TV官方宣傳照「原相直出」，王卓淇一對「瘀腳」無所遁形。（圖片來源：HOY TV提供）
獨家旅行團 官方單人照中的王卓淇就似乎有執過相，一對美腿變番白滑。
官方單人照中的王卓淇就似乎有執過相，一對美腿變番白滑。（圖片來源：HOY TV提供）
王卓淇 網友話王卓淇似足娜娜。
網友話王卓淇似足娜娜。（圖片來源：東張西望）

曾拍片呻無綫$7,000人工唔夠生活

2014年參選港姐並奪得亞軍入行的王卓淇，2021年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。早前王卓淇就在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。

王卓淇14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。
王卓淇（右）14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 王卓淇坦言離巢因沒有錢。
王卓淇坦言離巢因沒有錢。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

王卓淇公開呻人工極奀

王卓淇坦言入讀藝員訓練班時月薪只有三、四千，當選港姐後她與無綫簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相已經算好一點：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別……簽約還是要三思。然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」

王卓淇 她透露會在3月中拍完節目後，返回廣州繼續做直播。
王卓淇經常在社交平台po性感相，自從返回內地發展後尺度更愈見大膽，有網民狠批她有損港姐形象，王卓淇曾發長文還擊。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 王卓淇「模紅模式」於僅得4度嘅上海街頭自拍。
王卓淇曾以「模紅模式」於僅得4度嘅上海街頭自拍，呢套「人魚線套裝」真係非常性感。（圖片來源：IG@erin__kay）

王卓淇來自廣州屋企有米

王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，父親是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎廠房，身家過億。有傳她自己在香港和內地都有物業在手，包括大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，入行後王卓淇亦被指經常晒名牌炫富。不過王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。

王卓淇有個富爸爸，自小已經衣食無憂，其父在內地經營護膚品加工生意，有指在東莞擁有50萬呎廠房，身家過億，難怪做三線大茄的她，仍可以周身名牌，不時同媽咪逛名店。
王卓淇有個富爸爸，自小已經衣食無憂，其父在內地經營護膚品加工生意，有指在東莞擁有50萬呎廠房，身家過億。（圖片來源：新傳媒照片庫）
28歲王卓淇與吳業坤分手四年洩蜜 黑底誘惑擋唔住坤哥搭訕調戲
難怪做三線大茄的王卓淇，仍可以周身名牌，不時同媽咪逛名店（圖片來源：新傳媒照片庫）
王卓淇 王卓淇是14年港姐亞軍，去年宣布離開無綫，回復自由身後仍有不少網民好奇她離開無綫的原因。
王卓淇的長腿足有43吋，她也毫不吝嗇經常在社交網大晒天賦本錢。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 離巢
王卓淇留家抗疫期間，不時自拍居家美照。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 王卓淇的長腿足有43吋。
王卓淇頻頻晒長腿，非常養眼，她曾表示IG內好多靚相都是由母親代勞拍攝。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇 早前拍《獨家旅行團》亦影落唔少泳裝靚相！
早前拍《獨家旅行團》亦影落唔少泳裝靚相！（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇
（圖片來源：IG@erin__kay）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@erin__kay、抖音@王卓琪Erin、新傳媒資料庫

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