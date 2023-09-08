前港姐王卓淇貪平北上按摩按出事 斷手入院傷足一個月：我按到咁嘅樣！

前港姐亞軍王卓淇（Erin）自去年離巢無綫後，便轉型做網紅，主力開抖音直播，直到早前她回港為HOY TV主持旅遊節目《獨家旅行團》，再度現身幕前。目前回到廣州生活的王卓淇，早前更因為貪小便宜，北上按摩時按到斷手，情況令人擔憂。