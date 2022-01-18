王卓淇轉戰內地做歌手 進軍抖音唱MC張天賦歌被彈走音

目前正身在廣州的王卓淇（Erin）自去年10月開始暫停拍劇，轉戰內地抖音平台做歌手，日前她更翻唱MC張天賦的歌曲《反對無效》，直言這首是她去年最愛的粵語歌，仲邀請網友一齊合唱，但卻被網友大彈她咬字唔準兼走音，叫她「下次唔好再唱啦」！