王卓淇轉戰內地做歌手 進軍抖音唱MC張天賦歌被彈走音
目前正身在廣州的王卓淇（Erin）自去年10月開始暫停拍劇，轉戰內地抖音平台做歌手，日前她更翻唱MC張天賦的歌曲《反對無效》，直言這首是她去年最愛的粵語歌，仲邀請網友一齊合唱，但卻被網友大彈她咬字唔準兼走音，叫她「下次唔好再唱啦」！
文：東方新地｜圖：抖音@王卓淇Erin、[email protected]__kay
王卓淇 唱歌後自讚：真好聽
片中王卓淇穿著一件吊帶兼開胸的藍色冷衫，翻唱出MC張天賦廣東歌《反對無效》的副歌部分，唱完後更讚了一句：「真好聽！」不過網友似乎唔收貨，不但指她咬字唔準兼走音，仲大彈她「假音唔夠」、「沒有感情」、「最好聽嗰句就係ye e ye」、「下次唔好再唱啦」等等。
王卓淇自資出單曲
已踏入30歲的王卓淇在去年6月她有份參演的劇集《逆天奇案》播畢後，就透露自己在短期內可能不會再有新影視作品和大家見面，又話世界那麼大，自己想出去看看，見識一下、學習更多東西。到同年10月，她就在社交網宣布自己要轉型做歌手，並自資推出首隻單曲《甜蜜送達》。
來自廣州屋企有米
王卓淇在廣州出世，屋企富有，父親經營護膚品生產商，14年參加港姐奪得亞軍，同屆港姐冠軍是邵珮詩，季軍是失婚的何艷娟。王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。
王卓淇性感黑絲吸客
王卓淇家境富裕，自己亦在網上賣護膚品吸客，據她表示銷售情況理想，唔愁無客路。雖然在無綫工作機會唔多，不過王卓淇好落力經營社交網，勤力在IG出post，最愛騷逆天長腿，又愛以性感裝束如黑絲、晒腳趾、玩股惑等出post，有不少忠粉，更會定時開直播與網民交流，成功吸客，IG已有近22萬粉絲人數。