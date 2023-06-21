王卓淇拍完《獨家旅行團》冇工開 著短裙仔遊澳洲預告新動向

前港姐亞軍王卓淇（Erin）自去年離巢無綫後，便北上內地定居，並轉型做網紅，主力開抖音直播，直到早前她回港為HOY TV主持旅遊《獨家旅行團》，才再度現身幕前，不過節目在4月播畢後，王卓淇似乎尚未有新工作，轉為四出旅遊歎世界，先後大曬去泰國和澳洲旅遊的靚相，並預告自己明年的新動向。