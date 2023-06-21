王卓淇拍完《獨家旅行團》冇工開 著短裙仔遊澳洲預告新動向
王卓淇 豪花4位數歎靚景早餐
本月26日（下周一）生日的王卓淇即將滿32歲，近日她到澳洲旅遊，就分享自己歎了一個4位數金額的早餐，她說：「第一次吃上千元的早餐…正對著悉尼歌劇院吃早餐，真的太浪漫了！你覺得值得嗎？」大部分網民都驚嘆王卓淇係「土豪」、「富二代」，有網民就指只為看風景實在不值得使上過千元，亦有網民認為：「在澳洲1000多人民幣的話是正常消費了」。
預告明年入讀悉尼大學
另一po中，王卓淇就穿著一字膊連身短裙現身悉尼大學校園，大騷香肩加招牌長腿，並表示：「明年入學，有人支持嗎？」引來不少網民留言力撐：「歡迎來到澳洲讀書」、「舉腳支持！」、「想做就去就，撑你啊」、「支持，讀多啲書」、「學海無崖，有諗頭就去做」、「書趁年輕讀」等等。
原來係學霸港姐已碩士畢業
其實王卓淇早在2014年參選港姐前，已用1年時間修畢英國西英格蘭大學經濟學學士學位，及後又取得英國薩里大學國際商業管理碩士學位，是學霸港姐之一，因此今次她預告將會重返校園，亦引來網民紛紛追問她：「讀咩科？」、「係咪讀博士」、「你讀甚麼學系讀幾耐？」等問題。
早前重返幕前竟被出賣高清真面目 引發網民熱議：對腳爭好遠
王卓淇出名有一對白滑長腿，不過早前她主持HOY TV旅遊節目《獨家旅行團》，就被節目的高清宣傳照揭發真實一面，引起眾多網民熱議，指這些相片與她平日在社交網分享的美圖照相差極遠！王卓淇當日透露在這次10天的拍攝中，已換了10套泳衣，同時她又分享了其中一套一件頭泳衣照，笑言：「6年前買的泳衣還穿得下…快誇我。」引來不少網民大讚：「睇到流鼻血」、「沒變過」、「更清純甜美」等等。
官方宣傳照「原相直出」
不過與此同時HOY TV亦發放了《獨家旅行團》的官方宣傳照，當中亦有王卓淇穿著同款泳衣的高清相，被網民指出與她所po的照片相差甚遠，尤其雙腿上布滿瘀痕，面上又油光滿面，引來網民紛紛指責HOY TV「原相直出」，不肯為王卓淇P圖！
曾拍片呻無綫$7,000人工唔夠生活
2014年參選港姐並奪得亞軍入行的王卓淇，2021年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。早前王卓淇就在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。
王卓淇公開呻人工極奀
王卓淇坦言入讀藝員訓練班時月薪只有三、四千，當選港姐後她與無綫簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相已經算好一點：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別……簽約還是要三思。然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」
王卓淇唔靠關係好輸蝕
王卓淇在無綫七年發展一般，拍劇只演大配角，在廣州出世的她離巢後把重心移返內地，她自言不擅長交際，做KOL更自在：「我的個性比較適合自媒體，因為我比較不善於交際，很多男演員女演員會去跟製作人打交道，然後他們的關係很好，所以製作人開戲都會預留角色給他們。」王卓淇自知比較輸蝕，認為拍抖音更適合自己，又可以開Live唱歌給紛絲聽，一圓小時候的歌手夢。
曾與吳業坤傳緋聞
王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。有傳出名口甜舌滑的坤哥，15年同王卓淇合拍J2台節目《安樂蝸》時，已火速媾掂長腿女神，不過，16年王卓淇就喊爆哭訴，指被第三者撬牆腳而令戀情告終，不過兩人再見亦是朋友，在社交網仍不時有互動。
王卓淇來自廣州屋企有米
王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，父親是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎廠房，身家過億。有傳她自己在香港和內地都有物業在手，包括大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，入行後王卓淇亦被指經常晒名牌炫富。不過王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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