王卓淇真空遊澳門 分享KOL寫意生活 網民興奮：呢啲係咪叫擦邊球？

港姐出身的王卓淇，去年離巢無綫後轉戰內地抖音平台，努力經營做一名KOL﹗拋開港姐包袱，活得自在﹗近來王卓淇到澳門旅遊，能在疫情下自在生活已令不少人羨慕，其身上一件大露背裙更成為焦點，一個側身震懾網民眼球，紛紛留言叫她小心走光﹗