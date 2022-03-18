王卓淇

王卓淇真空遊澳門 分享KOL寫意生活 網民興奮：呢啲係咪叫擦邊球？

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港姐出身的王卓淇，去年離巢無綫後轉戰內地抖音平台，努力經營做一名KOL﹗拋開港姐包袱，活得自在﹗近來王卓淇到澳門旅遊，能在疫情下自在生活已令不少人羨慕，其身上一件大露背裙更成為焦點，一個側身震懾網民眼球，紛紛留言叫她小心走光﹗

王卓淇疫情下無阻旅行

王卓淇離巢無綫後返回內地生活，不是去海邊就是去high tea，生活十分寫意﹗最近王卓淇飛到去上海旅遊，玩足一星期，現在人在澳門探朋友兼旅行，繼續歎世界﹗王卓淇與友人到酒店歎茶兼瘋狂影相，當日身穿米色大露背裙，輕輕側身便露波邊，疑似真空上陣﹗

王卓淇 王卓淇近日由上海轉到澳門繼續吃喝玩樂的旅行生活﹗
王卓淇近日由上海轉到澳門繼續吃喝玩樂的旅行生活﹗（圖片來源：FB＠王卓淇）

網民擔心會走光 王卓淇回覆：有貼貼

王卓淇呢一身裝束引起網上熱討，網民紛紛留言指她「裡面冇著衫？」、「嘩﹗涼浸浸﹗」、「澳門熱成咁？」，被追問是否真空時，王卓淇留言：「有貼貼﹗」不知是指有用乳貼還是有用膠紙防走光，但就間接承認真空上陣﹗令網民反應更熱烈，擔心她會走光﹗

王卓淇 露出成個白滑玉背，仲晒波邊﹗
露出成個白滑玉背，仲晒波邊﹗（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 真係好性感﹗
真係好性感﹗（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 擺出唔同甫士，但網民焦點只放喺...
擺出唔同甫士，但網民焦點只放喺…（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 王卓淇示範網民甫士，挺胸扭腰，唔係人人做到﹗
王卓淇示範網民甫士，挺胸扭腰，唔係人人做到﹗（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 王卓淇同網民很多互動﹗
王卓淇同網民很多互動﹗（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 幾乎逐一回覆網民﹗
幾乎逐一回覆網民﹗（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 網民好擔心佢走光﹗
網民好擔心佢走光﹗（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 王卓淇去澳門前先到上海旅遊﹗
王卓淇去澳門前先到上海旅遊﹗（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇發表「港姐變KOL」偉論 繼續行網紅路線

王卓淇甩港姐包袱後的王卓淇，性感尺度大解放﹗令網上引起熱議，王卓淇每次都輕鬆回應。王卓淇日前卻因網民一個留言，觸動她神經，令她爆seed長文反擊﹗之後繼續走自己的「網紅之路」

王卓淇 王卓淇「模紅模式」於僅得4度嘅上海街頭自拍。
王卓淇於僅得4度的上海街頭自拍時啟動「網紅模式」，這一身「人魚線套裝」盡顯S身段，相當性感。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 仲話：「一百張嘴 一百個我」。
仲話：「一百張嘴 一百個我」，同時不停被網民追問：「冷不冷？」。（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇：網紅影響力比很多演員都高

王卓淇在IG即時動態表示看了一條留言評論她「你不像港姐了，你像網紅」，覺得「挺好笑」，為了捍衛現在KOL的身份，她又列點又長篇大論去反駁﹗她指第一，網紅不應在社會上帶有貶義，「現在已經是KOL年代，網紅影響力隨時比很多演員都要高。」

前港姐亞軍王卓淇去年離巢無綫，向來打扮性感的她現在更加無王管，尺度再有大突破。
前港姐亞軍王卓淇去年離巢無綫，更加無王管，尺度再有大突破。（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇列出第二點，反問港姐定律由誰去定？她不認同「天天穿正裝說希望世界和平」的說話，她認為「只要不傷害人，有資格活出自己喜歡的樣子」強調自己不會受過去刻板印象影響，最重要「我覺得現在我很好看，不用整容」。

王卓淇 王卓卓淇在IG即時動態還擊足本﹗
王卓卓淇在IG即時動態還擊﹗（圖片來源：IG＠erin__kay）

王卓淇：我沒有出賣過自己身體和靈魂

王卓淇其後講出自己對港姐形象的睇法，她認為應該要自愛、自強、溫柔而堅定，「出道以來，我堅持底線，沒有出賣過自己身體和靈魂，沒有做過犯法的事，甚至沒有緋聞﹗」她又指自己沒有靠任何人，是靠自己努力賺錢養活自己及家人，重申「我絕對對得住香港小姐的名銜」﹗

王卓淇 王卓淇指自己對得住香港小姐的名銜。
王卓淇指自己對得住香港小姐的名銜。（圖片來源：[email protected]__kay）

「去年中國收入Top 20，19個都是網紅」

王卓淇又指當網紅有幾巴閉，「去年中國收入top 20的公眾人物，有19個都是網紅，只有一個是明星」，她表示深深佩服每一個KOL，因為他們「有才華、努力，懂自己拍攝、剪片、P圖、直播…粉絲破百萬、千萬…這樣優秀的人難道不值得鼓勵和肯定嗎？」

王卓淇為身為KOL去護航。
王卓淇為身為KOL去護航。（圖片來源：IG＠erin__kay）
王卓淇不時在社交網大晒一雙長腿﹗
王卓淇不時在社交網大晒一雙長腿﹗（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇勸喻：女孩子，不要出賣自己

王卓淇發表偉論後數小時，再在即時動態感謝有網民支持，並留言勸喻大家「自信地活出自己喜歡的樣子，千萬不要背叛自己的內心做出一些令自己反感的事情，特別是女孩子，不要出賣自己，年紀小，努力努力未來甚麼都會有的，相信我﹗」

王卓淇最後感謝有網民支持﹗
王卓淇最後感謝有網民支持﹗（圖片來源：IG＠erin__kay）

王卓淇挑戰尺度性感大解放 離巢無綫後拋開港姐包袱

30歲王卓淇早前唱MC張天賦的歌曲《反對無效》，被網友批評咬字唔準兼走音後，已轉戰內地抖音平台做歌手，又被網友指樣貌與初出道時「好唔同」，定時有話題，keep住曝光率；今次王卓淇又上載多張誘人照片，繼續騷長腿，離巢無綫唔使孭住前港姐包袱，實行大解放。

王卓淇在內地生活休閒，不時相約好友去high tea。
王卓淇在內地生活休閒，不時相約好友去high tea。（圖片來源：[email protected]__kay）

王卓淇離巢後無王管

去年宣布離開無綫的王卓淇，是14年港姐亞軍，離巢後的王卓淇更加冇包袱，想做就去做，繼之前在抖音做歌手後，更繼續在社交網大解放。

王卓淇所擺的甫士都好誘人。
王卓淇所擺的甫士都好誘人。（圖片來源：[email protected]__kay）

看似密實內有乾坤

王卓淇在社交網上載了多張照片，頭戴冷帽身穿藍色長袖冷衫，看似好密實，再望落去原來衫身非常高衩，下身更只穿一條肉色的超短內褲示人，尺度好大膽。王卓淇更留言：「沒有血緣關係對你好的人都是上天的恩賜」看來最近心情不錯。

王卓淇 這條肉色小褲仔，究竟又係咩玩法？
這條肉色小褲仔，究竟又係咩玩法？（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇
（圖片來源：[email protected]__kay）

網民回應

王卓淇
（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇
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王卓淇
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王卓淇 回應走音事件

王卓淇早前被網民大彈唱MC張天賦《反對無效》走音後，曾在抖音拍片回應，指這次是一次「大無語事件」：「我沒想到香港媒體真的會看我抖音，我真的隨便唱了下《反對無效》，現在全香港和原唱都知道我走音了，真的是反抗無效了！」獲得不少網友支持。

王卓淇用搞笑的變形圖回應走音事件。
王卓淇用搞笑的變形圖回應走音事件。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇又透露自己是因為一年前跟原公司TVB）快約滿了，所以毅然選擇到抖音從零開始。
王卓淇又透露自己是因為一年前跟原公司（TVB）快約滿了，所以毅然選擇到抖音從零開始。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
有網友問王卓淇會否拍內地劇，她回應：「可能會哦！」
有網友問王卓淇會否拍內地劇，她回應：「可能會哦！」（圖片來源：[email protected]__kay）

選港姐時有闊腮骨

不過除了唱歌技巧被質疑外，王卓淇樣貌亦備受關注，雖然正身在廣州，但近日王卓淇仍不時在IG貼相，引來網民留言表示她的樣子又變美了，更指她在選港姐及入行初期臉部的腮骨明顯較闊，但也是一位靚女，並指她現在的臉又小又尖，樣子更可人。

王卓淇近日在IG貼出多張靚相。
王卓淇近日在IG貼出多張靚相。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 卻被質疑似足卡通洋娃娃樣，非常不自然，又被指同初入行時的她判若兩人。
王卓淇被似足卡通洋娃娃樣，非常不自然，更被指同初入行時判若兩人。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。
王卓淇（右）14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇
（圖片來源：網民留言截圖）
王卓淇
（圖片來源：網民留言截圖）

網友望貼素顏照

對此王卓淇極速在其IG的限時動態中回應：「這輩子沒有整過容，但我懂得化妝+P圖，哈哈哈哈！」但仍被網友指她所貼的相片濾鏡效果都太重，希望能見到她的「真素顏」照。

王卓淇回應指自己只係靠化妝和P圖變靚。
王卓淇回應指自己只係靠化妝和P圖變靚。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 但仍被網友指濾鏡效果太重。
但仍被網友指濾鏡效果太重。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 希望她貼出「真素顏」照。
希望她貼出「真素顏」照。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇
（圖片來源：網民留言截圖）

王卓淇自資出單曲

現年30歲的王卓淇在去年6月她有份參演的劇集《逆天奇案》播畢後，就透露自己在短期內可能不會再有新影視作品和大家見面，又話世界那麼大，自己想出去看看，見識一下、學習更多東西。到同年10月，她就在社交網宣布自己要轉型做歌手，並自資推出首隻單曲《甜蜜送達》。

王卓淇去年10月宣布要轉型做歌手。
王卓淇去年10月宣布要轉型做歌手。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇的抖音賬戶現在已有超過25萬粉絲。
王卓淇的抖音帳戶現在已有超過25萬粉絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇不時以性感打扮在抖音唱歌。
王卓淇不時以性感打扮在抖音唱歌。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇 經常著黑絲。
經常著黑絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

來自廣州屋企有米

王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，有傳她在香港和內地都有物業在手，父親經營護膚品生產商，14年參加港姐奪得亞軍，同屆港姐冠軍是邵珮詩，季軍是失婚的何艷娟。王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。

王卓淇 離巢
王卓淇毫不吝嗇晒天賦本錢。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 離巢
王卓淇留家抗疫期間，不時自拍居家美照。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 大晒長腿。
經常大晒長腿！（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

撰文：東方新地圖片來源：FB＠王卓淇、[email protected]__kay

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