王卓淇挑戰尺度性感大解放 離巢TVB後拋開港姐包袱晒長腿

王卓淇早前唱MC張天賦的歌曲《反對無效》，被網友批評咬字唔準兼走音後，已轉戰內地抖音平台做歌手，日前被網友指樣貌與初出道時「好唔同」，定時有話題，keep住曝光率；今次王卓淇又上載多張誘人照片，繼續騷長腿，離巢無綫唔使孭住前港姐包袱，實行大解放。