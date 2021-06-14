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29歲王卓淇暗示離巢無綫 IG宣告：世界那麼大﹗

東方新地 - 娛聞

14年港姐亞軍王卓淇，入行七年，有份演出的劇集《逆天奇案》剛播畢，王卓淇在社交網表示短期內不會再有影視作品出街，並留言：「世界那麼大﹗」似暗示離巢無綫﹗獲不少網民力撐走得好，更問她是否過檔ViuTV﹗

文：東方新地｜圖：王卓淇IG

王卓淇 離巢
王卓淇不時在IG晒逆天長腿。（圖片來源：王卓淇IG）

王卓淇：想出去見識﹗

現年29歲的王卓淇在社交網留言：「期內可能不會再有新影視作品和大家見面啦…世界那麼大 我想出去看看…見識一下、學習更多東西…希望能得到大家的鼓勵！」並表示大家可透過直播時跟她聊天，請粉絲放心她不會告別社交網﹗

王卓淇 離巢
王卓淇留言表示不會再有新的劇集出街，暗指離巢無綫﹗（圖片來源：王卓淇IG）
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王卓淇有長腿港姐之稱。（圖片來源：王卓淇IG）

王卓淇來自廣州屋企有米

王卓淇在廣州出世，屋企富有，父親經營護膚品生產商，14年參加港姐奪得亞軍，同屆港姐冠軍是邵珮詩，季軍是失婚的何艷娟。王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。

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王卓淇毫不吝嗇晒天賦本錢。（圖片來源：王卓淇IG）
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王卓淇留家抗疫期間，不時自拍居家美照。（圖片來源：王卓淇 離巢）

王卓淇性感黑絲吸客

王卓淇家境富裕，自己亦在網上賣護膚品吸客，據她表示銷售情況理想，唔愁無客路。雖然在無綫工作機會唔多，不過王卓淇好落力經營社交網，勤力在IG出post，最愛騷逆天長腿，又愛以性感裝束如黑絲、晒腳趾、玩股惑等出post，有不少忠粉，更會定時開直播與網民交流，成功吸客，IG已有近23萬粉絲人數。

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王卓淇黑絲魚網絲襪，令不少網民有幻想。（圖片來源：王卓淇IG）
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王卓淇最愛大晒S身材。（圖片來源：王卓淇IG）
王卓淇14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。（圖片來源：王卓淇IG）
王卓淇14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。（圖片來源：王卓淇IG）

王卓淇玩腳趾吸客 10萬粉絲撐開Live唱歌

去年連無綫都因為有歌手確診新冠肺炎而要封城，有米小花王卓淇冇工開留家抗疫有乜好做？平時已經露胸露腰影勻全屋每個角落，悶悶哋開Live唱吓歌，都竟然有10萬粉絲支持，近日再騷吓腳板同腳趾，粉絲人數升完又升！

王卓淇 離巢
露長腿騷腳趾仲玩埋駁金髮，王卓淇日日都要搞新意思冧粉絲。（圖片來源：王卓淇IG）
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另一輯相身穿碎花裙跌晒膊，重點都係對白滑長腿。（圖片來源：王卓淇IG）
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腳板白雪雪，完全滿足男粉絲嘅慾望，又成為焦點之一。（圖片來源：王卓淇IG）

王卓淇玩完腳再玩駁髮

無綫花旦王卓淇留家抗疫，都不忘晒靚相派福利，日前佢就以一字肩碎花裙上陣，露膊兼大晒白滑長腿，就連腳板同腳趾都玩埋，真係畀個服字佢，另一輯相仲玩埋「變髮」駁上長金色假髮，新造型帶畀網民無限新鮮感。

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另一張床照都係騷腳板，睇嚟王卓淇真係對自己身體每個部位都信心十足。（圖片來源：王卓淇IG）

王卓淇歌癮發作歡迎點歌

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王卓淇歌癮發作，閒閒哋都有10萬人次觀看。（圖片來源：王卓淇微博）
雖然喺微博直播唱歌，但王卓淇喺IG同樣做足宣傳。
雖然喺微博直播唱歌，但王卓淇喺IG同樣做足宣傳。（圖片來源：王卓淇IG）
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全程得個胸口睇，罅都冇條，王卓淇咁都吸到10萬粉絲。（圖片來源：王卓淇微博）
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其實王卓淇耐唔耐都有喺IG唱歌直播，歌路仲好廣，國語歌、英文歌同廣東歌都會唱。（圖片來源：王卓淇微博）

除咗露上癮鍾意甫相，王卓淇亦鍾意大騷才藝，不時拍片「開金口」獻唱冧粉絲，之前歌癮大發，索性開直播叫粉絲點唱：「很久沒直播唱歌給大家聽了…歌癮發作…歡迎來點歌 一起玩呀～～」喺直播入面佢大唱《野孩子》、《囍帖街》等舊歌，亦有唱較新的《呼吸有害》，唔少網民都話估唔到佢除咗有樣有身材，歌藝都有出色表現，短短嘅100分鐘直播，最終吸納咗10萬人收睇，不過大家都應該好失望，因為佢堅係唱歌，冇騷body囉！

王卓淇 離巢
同性感相比較，王卓淇直播唱歌時又真係過份保守嘅！（圖片來源：王卓淇微博）

 

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