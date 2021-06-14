29歲王卓淇暗示離巢無綫 IG宣告：世界那麼大﹗

14年港姐亞軍王卓淇，入行七年，有份演出的劇集《逆天奇案》剛播畢，王卓淇在社交網表示短期內不會再有影視作品出街，並留言：「世界那麼大﹗」似暗示離巢無綫﹗獲不少網民力撐走得好，更問她是否過檔ViuTV﹗

文：東方新地｜圖：王卓淇IG