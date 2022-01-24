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王卓淇回應靚樣與出道時大不同 堅稱成世人無做過一件事

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撰文：東方新地

王卓淇早前唱MC張天賦的歌曲《反對無效》，被網友批評咬字唔準兼走音後，已轉戰內地抖音平台做歌手，日前被網友指樣貌與初出道時「好唔同」，對此王卓淇極速在社交網作出回應，堅稱自己成世人都無做過一件事！

文：東方新地｜圖：[email protected]__kay、抖音@王卓淇Erin

王卓淇 回應走音事件

王卓淇早前被網民大彈唱MC張天賦《反對無效》走音後，曾在抖音拍片回應，指這次是一次「大無語事件」：「我沒想到香港媒體真的會看我抖音，我真的隨便唱了下《反對無效》，現在全香港和原唱都知道我走音了，真的是反抗無效了！」獲得不少網友支持。

王卓淇用搞笑的變形圖回應走音事件。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇用搞笑的變形圖回應走音事件。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇又透露自己是因為一年前跟原公司（TVB）快約滿了，所以毅然選擇到抖音從零開始。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇又透露自己是因為一年前跟原公司（TVB）快約滿了，所以毅然選擇到抖音從零開始。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
有網友問王卓淇會否拍內地劇，她回應：「可能會哦！」（圖片來源：IG@erin__kay）
有網友問王卓淇會否拍內地劇，她回應：「可能會哦！」（圖片來源：[email protected]__kay）

選港姐時有闊腮骨

不過除了唱歌技巧被質疑外，王卓淇樣貌亦備受關注，雖然正身在廣州，但近日王卓淇仍不時在IG貼相，引來網民留言表示她的樣子又變美了，更指她在選港姐及入行初期臉部的腮骨明顯較闊，但也是一位靚女，並指她現在的臉又小又尖，樣子更可人。

王卓淇近日在IG貼出多張靚相。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇近日在IG貼出多張靚相。（圖片來源：[email protected]__kay）
卻被質疑似足卡通洋娃娃樣，非常不自然，又被指同初入行時的她判若兩人。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇被似足卡通洋娃娃樣，非常不自然，更被指同初入行時判若兩人。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。（圖片來源：王卓淇IG）
王卓淇（右）14年當選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍是何艷娟。（圖片來源：[email protected]__kay）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

網友望貼素顏照

對此王卓淇極速在其IG的限時動態中回應：「這輩子沒有整過容，但我懂得化妝+P圖，哈哈哈哈！」但仍被網友指她所貼的相片濾鏡效果都太重，希望能見到她的「真素顏」照。

王卓淇回應指自己只係靠化妝和P圖變靚。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇回應指自己只係靠化妝和P圖變靚。（圖片來源：[email protected]__kay）
但仍被網友指濾鏡效果太重。（圖片來源：IG@erin__kay）
但仍被網友指濾鏡效果太重。（圖片來源：[email protected]__kay）
希望她貼出「真素顏」照。（圖片來源：IG@erin__kay）
希望她貼出「真素顏」照。（圖片來源：[email protected]__kay）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

王卓淇自資出單曲

現年30歲的王卓淇在去年6月她有份參演的劇集《逆天奇案》播畢後，就透露自己在短期內可能不會再有新影視作品和大家見面，又話世界那麼大，自己想出去看看，見識一下、學習更多東西。到同年10月，她就在社交網宣布自己要轉型做歌手，並自資推出首隻單曲《甜蜜送達》。

王卓淇去年10月宣布要轉型做歌手。（圖片來源：IG@erin__kay）
王卓淇去年10月宣布要轉型做歌手。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇的抖音賬戶現在已有超過25萬粉絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇的抖音帳戶現在已有超過25萬粉絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇不時以性感打扮在抖音唱歌。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
王卓淇不時以性感打扮在抖音唱歌。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
經常著黑絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
經常著黑絲。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

來自廣州屋企有米

王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，有傳她在香港和內地都有物業在手，父親經營護膚品生產商，14年參加港姐奪得亞軍，同屆港姐冠軍是邵珮詩，季軍是失婚的何艷娟。王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。

王卓淇 離巢
王卓淇毫不吝嗇晒天賦本錢。（圖片來源：[email protected]__kay）
王卓淇 離巢
王卓淇留家抗疫期間，不時自拍居家美照。（圖片來源：[email protected]__kay）
大晒長腿。（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）
經常大晒長腿！（圖片來源：抖音@王卓淇Erin）

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