王卓淇回應靚樣與出道時大不同 堅稱成世人無做過一件事
王卓淇早前唱MC張天賦的歌曲《反對無效》，被網友批評咬字唔準兼走音後，已轉戰內地抖音平台做歌手，日前被網友指樣貌與初出道時「好唔同」，對此王卓淇極速在社交網作出回應，堅稱自己成世人都無做過一件事！
文：東方新地｜圖：[email protected]__kay、抖音@王卓淇Erin
王卓淇 回應走音事件
王卓淇早前被網民大彈唱MC張天賦《反對無效》走音後，曾在抖音拍片回應，指這次是一次「大無語事件」：「我沒想到香港媒體真的會看我抖音，我真的隨便唱了下《反對無效》，現在全香港和原唱都知道我走音了，真的是反抗無效了！」獲得不少網友支持。
選港姐時有闊腮骨
不過除了唱歌技巧被質疑外，王卓淇樣貌亦備受關注，雖然正身在廣州，但近日王卓淇仍不時在IG貼相，引來網民留言表示她的樣子又變美了，更指她在選港姐及入行初期臉部的腮骨明顯較闊，但也是一位靚女，並指她現在的臉又小又尖，樣子更可人。
網友望貼素顏照
對此王卓淇極速在其IG的限時動態中回應：「這輩子沒有整過容，但我懂得化妝+P圖，哈哈哈哈！」但仍被網友指她所貼的相片濾鏡效果都太重，希望能見到她的「真素顏」照。
王卓淇自資出單曲
現年30歲的王卓淇在去年6月她有份參演的劇集《逆天奇案》播畢後，就透露自己在短期內可能不會再有新影視作品和大家見面，又話世界那麼大，自己想出去看看，見識一下、學習更多東西。到同年10月，她就在社交網宣布自己要轉型做歌手，並自資推出首隻單曲《甜蜜送達》。
來自廣州屋企有米
王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，有傳她在香港和內地都有物業在手，父親經營護膚品生產商，14年參加港姐奪得亞軍，同屆港姐冠軍是邵珮詩，季軍是失婚的何艷娟。王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。