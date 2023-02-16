王卓淇回港發展棄娘家轉投HOY TV 曾狂踩TVB今感觸道歉惹網民圍插

早前TVB在中午重播2017年劇集《全職沒女》，令不少網民都重新關注起已北上發展近三年的前港姐亞軍王卓淇（Erin），而她近日也正好宣布有新動向，就係重回香港拍節目，不過並非回到娘家TVB，而係轉投對家HOY TV。