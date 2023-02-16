王卓淇回港發展棄娘家轉投HOY TV 曾狂踩TVB今感觸道歉惹網民圍插
王卓淇：想說句對不起
王卓淇日前在社交網發文，以「情人節快樂，我要重新拍節目了！想說句對不起」為題，表示：「成為自媒體博主已經三年，靠自己努力成長了不少，才發現自己從前原來多麼任性…對不起所有愛我的朋友～以前的我內向不懂表達，沒有讓你們感受到太多愛意。特別我不笑的時候臉真的很臭。對不起給過我機會的前輩～我時常認為自己『誠實』、『三觀正』沒有錯，所以會說錯話間接傷害大家。」
回港拍HOY TV旅遊節目
王卓淇續說：「如果未來有機會重逢，希望能給你們看到我的成長和進步。感謝等待我的粉絲朋友，謝謝你們時常在直播間告訴我不要困在舒適圈，要勇敢走出去拍節目、拍戲。告訴我有能力可以做到！今日我帶著新節目回來了～」原來她近日已回港，準備拍攝HOY TV的節目《獨家旅行團》，她透露節目將於3月27日至4月7日逢星期一至五晚9點在HOY TV播出。
見前輩感觸流涕
相隔近三年才回到香港，王卓淇似乎非常感觸，她在社交網上載了一條爆喊的影片，語帶哽咽地表示：「啱啱返到嚟香港，見返當初我入行幫過我好多嘅前輩，唔知點解突然間就喊咗，咩嘢都未講就喊，好似見到啱啱入行嘅自己，好似行咗好遠嘅路，又返番原點。」講到中途，王卓淇仲喊到連鼻涕都流了下來，在配文中她亦承認自己情緒崩不住，有點失態。
網民狠批喊住拍片太「扮嘢」
不過網民都紛紛狠批王卓淇：「喊都要拍片，好綠茶（意指扮嘢）的感覺」、「為了拍視頻，假到啊」、「最不喜歡一邊哭一邊拍片，還要戴有色隱形眼鏡，好假」等等，此外還有網民鬧爆她之前狂踩TVB：「用抹黑前東家來提高自己知名度，唔係鬼識佢咩！」又指HOY TV收視低，節目即使拍出來也冇noise等。而對於被指喊住拍片太「扮嘢」，王卓淇也有親自向網民解釋：「剛剛見完前輩拍的，所以必須化妝見人啦，我的職業就是要分享大家我的生活和感受，請見諒！」
曾拍片呻無綫$7,000人工唔夠生活
2014年參選港姐並奪得亞軍入行的王卓淇，2021年宣布離巢無綫後轉戰內地做KOL，甩港姐包袱後的王卓淇唔止性感尺度大解放，仲暢所欲言。早前王卓淇就在抖音拍片回應為何離開無綫：「其實就是沒有錢啊！」王卓淇更大爆在無綫的每月人工完全不夠生活，租屋食飯都成問題。
王卓淇公開呻人工極奀
王卓淇坦言入讀藝員訓練班時月薪只有三、四千，當選港姐後她與無綫簽的是經理人合約，即是「親生女」，所以待遇相已經算好一點：「通常這樣會多一點角色，但是呢我也試過一年沒有戲拍……因為每個人都是親生女、親生仔，所以沒有區別……簽約還是要三思。然後薪水呢，我第一個月只有7,000塊，就是真的不夠生活，租房子啊吃飯可能都勉強，然後到我離開的時候呢，其實也就漲到1萬多吧，也是很難很難。」
王卓淇唔靠關係好輸蝕
王卓淇在無綫七年發展一般，拍劇只演大配角，在廣州出世的她離巢後把重心移返內地，她自言不擅長交際，做KOL更自在：「我的個性比較適合自媒體，因為我比較不善於交際，很多男演員女演員會去跟製作人打交道，然後他們的關係很好，所以製作人開戲都會預留角色給他們。」王卓淇自知比較輸蝕，認為拍抖音更適合自己，又可以開Live唱歌給紛絲聽，一圓小時候的歌手夢。
王卓淇來自廣州屋企有米
王卓淇在廣州越秀區出世，屋企富有，父親是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎廠房，身家過億。有傳她自己在香港和內地都有物業在手，包括大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，入行後王卓淇亦被指經常晒名牌炫富。不過王卓淇加入無綫後，工作上未有太突出表現，參與劇集亦不算多，最令人熟悉的是與吳業坤傳緋聞。
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