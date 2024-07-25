王君馨開女人訓練班收X萬被指索天價 網民：會唔會太高估自己

2007港姐亞軍王君馨，自從3年前宣布結束與TVB長達14年的合作關係後，一直以獨立歌手身份「G. Racie」名義發展音樂事業。日前王君馨又有新搞作，宣佈將會開辦女人訓練班，7日課程收費過萬，網民都驚呼：「佢會唔會太高估自己」。

