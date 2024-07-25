王君馨開女人訓練班收X萬被指索天價 網民：會唔會太高估自己
創辦自信女人訓練營
離巢後瓣數多的王君馨，近日進一步拓展她的事業版圖，轉型做老闆。日前，王君馨在社交平台發長文，指發現近年要成為一位有自信並自愛的女人並不容易，所以希望透過自己在娛樂圈17年的知識、經驗和資源去裝備每一位女性，所以決定開辦自信女人訓練班。
王君馨IG長文如下：
我以前認為激勵別人最好的方法就是透過我每次努力的演出，
無論是在舞台上、MV中還是戲劇中的角色，
但我發現在聚光燈外，我可以做的事情還有很多！
鏡頭背後我可以直接說，現時要做一個「有自信」並自愛的女人是多麼的困難。
尤其是在社群媒體的影響下，急速的生活節奏、無數的工作壓力，憂鬱/焦慮/比較變得如此普遍，甚至已經成為「常態」。
這個現象非常不健康，我亦不想置之不理。
在娛樂圈工作了17年之後，我希望利用我所獲得的知識、經驗和資源來裝備每一位女性，讓她們成為最好的自己！
要知道你們是多麼有價值、多麼美麗同多麼珍貴的。
我很高興能與我所認識業內最優秀的導師團一起啟動AMIRA有史以來第一個
「Women Transformation Bootcamp」！
我們希望每位同學都能透過這個訓練營踏上一個更認識自己、欣賞自己、愛自己的旅程！
Are you ready to be transformed this summer? 🙋🏻♀️
我很期待可以親自見你們每一位並與你分享我所學識的一切！
女人訓練班報名費高達1萬8
王君馨續指將在8至9月期間與導師團合作，開辦為期7天的「Women Transformation Bootcamp」訓練班，針對21至45歲女性，從化妝、髮型、造型、儀態、步姿到溝通等六大方面提昇自信。不過短短7日的課程，報名費卻高達1萬8千港幣，嚇窒一班網民。
網民反應冷淡：會唔會太高估自己
王君馨開辦女人訓練班消息一傳出，即刻惹來網民熱議，大部分的網民都反應冷淡，部分網民認為王君馨未夠資格開辦女人訓練班；亦有部份網民認為索價太高、太不合理：「佢係咪覺得自己好正啲人要向佢學習呀？」「欺騙訓練班」「都似佢會做嘅嘢，之前睇過一個佢嘅訪問，開口埋口就係係話要做個身體自主+時時刻刻都要充滿正能量嘅女人，又話主比到支持佢，好煩」「My盛Lady？」「點解成日都有人真係比錢去join 呢啲人生改造課程」等。