王君馨晒衣帽間盡顯慳妹本色 背囊用足6年 珍藏結婚鞋有錢買唔到
王君馨白色衣帽間
今次透過馬天佑的YouTube平台「MUSE TV」，大家可以看見王君馨的衣帽間以簡約白色為主，房門一打開就見到設計非常整齊，窗台前是一張白色化妝枱，大大的化妝鏡配上LED燈，和林林總總的化妝工具。房間兩旁大衣櫃相信是按照物品類型而擺放，有兩個櫃用來放衫褲裙之外，亦有一個專門放高踭鞋的多層鞋櫃，櫃面設計成全身鏡方便王君馨照鏡扮靚。
結婚高踭鞋係無價品
王君馨更公開指著鞋櫃其中一對寫上「Zhou Yng Jie」的高踭鞋表示這對鞋是衣帽間內最有意義的東西：「我結婚嗰對鞋啊，但係呢個唔係Jimmy Choo個品牌，係Jimmy Choo嗰個人ZhouYangie(周仰傑)!」點解王君馨可以認識到Jimmy Choo創辦人周仰傑？原來她憑花曼的角色在馬來西亞得獎時，在吉隆坡機場遇到對方，對方更上前主動打招呼，最後王君馨鼓起勇氣交換電話號碼：「之後有幾次去馬來西亞我都有請佢食飯，(差唔多結婚嘅時候)我就問Do you think you can make a pair of shoes for me? (你能為我設計一對鞋嗎?)』跟住我send咗我個婚紗畀佢睇，跟住佢整咗兩對畀我！一對就係結婚嗰日著嘅，你見到有好多著過嘅痕跡，另一對就係for keep，著都冇著過。」究竟出自Jimmy Choo本人設計嘅高踭鞋有幾貴呢？「送㗎！好有意義，所以 I really love them！」原來係無價寶。
買盡不同大細圓圈耳環
鬼妹仔性格的王君馨非常喜歡戴飾物，衣帽間必備大量飾櫃，以抽屜形式設計，每一層都整齊放滿耳環頸鏈等飾物，其中有大半層都是圓圈耳環，放滿不同大細又金又銀又有立體設計。王君馨仲話4年前才買入人生第一條Dior頸鏈：「我以前唔知點解唔敢入Dior，I think it’s a bit too girly，跟住我好朋友DaDa陳靜，she loves Dior and then she was like，跟住我就一次過買咗兩條（金色頸鏈）！」
LV袋諗咗4年先捨得買
身為藝人點會冇名牌手袋跟身，但王君馨在片中展示的珍藏品，價值$45,500的LV小盒形手袋，是考慮了4年才捨得入手：「我鍾意咗佢四年，太貴啦，我今年咪去內地做跳舞比賽入咗決賽嘅，我同我老公講，我ready去買呢個袋喇！」Grace表示這個袋好貴，所以打算自己出錢買，但老公卻堅持要送她作為禮物：「佢話『因為我三年都冇買過禮物畀你，let me get this for you(等我買畀你啦)』，跟住就買咗佢喇！好靚呀！」
慳妹馨一個背囊用足6年
最後王君馨又拿出另一個約價值$7,600的黑色Versace背囊，仲話呢個背囊係自己的返工袋：「我連續6年喺TVB每一日返工拍劇都用佢，用到Versace個鼻都甩色喇，有時冇地方瞓呢，我就會(墊住個頭)咁樣瞓喺地下，有時拍劇拍到第20個鐘，你係攰到just anywhere ，跟住我就咁樣（瞓）!雖然我依家唔用，但係我未好捨得掉吖。」睇得出王君馨除了好熱愛工作、好珍惜她擁有的一切，仲完全唔物質兼且係慳妹一名。
常見問題
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