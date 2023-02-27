王君馨晒衣帽間盡顯慳妹本色 背囊用足6年 珍藏結婚鞋有錢買唔到

日前王君馨(Grace)為馬天佑的YouTube平台「MUSE TV」做嘉賓，首次公開家中衣帽間的名牌收藏品，被發現是慳妹一名，收藏了用足6年甩晒色價值7,000蚊背囊，還有當年結婚時穿的高踭鞋，原來是由Jimmy Choo本人親自為她設計，真係有錢都買唔到，成為最有紀念價值的無價品。