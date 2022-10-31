超能使者 | 王君馨同鐵拳英雄一樣再次被消失 網民鬧爆TVB：好小器啊

TVB台慶劇《超能使者》即將播出，連日一班演員齊齊出席宣傳活動，就連即將離開無綫的女主角唐詩詠都有份出席。相反，去年年底宣佈離巢的王君馨，雖然在劇中擔任重要的反派角色，卻冇份出席宣傳活動。王君馨在《超能使者》團體宣傳照中不單排位排到最尾，連個人宣傳照都冇一張，繼《鐵拳英雄》之後再次被消失。