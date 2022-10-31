超能使者 | 王君馨同鐵拳英雄一樣再次被消失 網民鬧爆TVB：好小器啊
王君馨缺席《超能使者》宣傳活動
TVB台慶劇《超能使者》即將在月底播出，一班演員都馬不停蹄地為新劇作宣傳。在昨日《超能使者》的宣傳活動中，即將離巢的唐詩詠亦有以劇中女主角身份出席活動，相反同樣為主要角色的王君馨卻未有出席。看來一向對離巢藝人不客氣的無綫，今次都冇例外，繼續狠心Cut走王君馨。
新劇宣傳照被消失
王君馨除了沒有參加宣傳活動之外，在宣傳照上亦站在邊上，由重要反派變成路人。介紹角色的宣傳影片中，連沈震軒和林子善都有，偏偏就係冇介紹王君馨。連文偉鴻於IG宣傳新劇時候，亦沒有上傳王君馨的造型照！
有傳《超能使者》為離巢導火線
據悉，王君馨在《超能使者》中不受重視一事，成為王君馨離巢的導火線。王君馨曾經向高層反映過有關宣傳海報排位的問題，但公司卻未有作出任何行動。心灰意冷的王君馨眼看身邊的好姐妹鍾嘉欣、岑麗香等人在離巢後再回歸拍劇都能夠成為女主角，所以下定決定離開無綫，結束14年的賓主關係。
王君馨拍《超能使者》拍到韌帶撕裂
王君馨當年為了拍《超能使者》拍得超落力，拍到最後一個鏡頭更整傷腳，導致韌帶撕裂。王君馨亦有在社交平台上分享自己坐輪椅的照片，發文寫道：「冇諗過會咁樣完成一套劇… 好彩係last shot 先來整親… 都算係任務完成！煞科！」拍劇拍到韌帶撕裂，最後卻得到如此下場，令網民都提替王君馨感不平。
《鐵拳英雄》宣傳Post曾抽起王君馨
其實呢次已經不是第一次，當年屬於TVB賀歲劇之一的《鐵拳英雄》，在開播前連日來密鑼緊鼓大肆宣傳，更在微博Post出各主演者的角色照片。當時有眼利網民發現，TVB不單不貼出同為主要角色王君馨的照片，連Tag演員微博帳戶的行為，都把王君馨排除在外，明明王君馨也有微博帳號。
內地網民睇唔過眼：人一離巢連照片都不配擁有
去年年底王君馨在IG公布離開效力了14年的TVB。足足14年青春，最後卻一張相、一個Tag都不佩擁有，連內地網民都忍不住，紛紛留言鬧TVB：「人一離巢連照片都不配擁有。」「其實可以放滿六張圖的，放一張王君馨TVB會死嗎？」類似留多不勝數。 相反，王君馨雖已不是TVB人，但卻在個人微博連連分享有關《鐵拳英雄》的資訊和劇照，盡力宣傳，並因她的武打裝束，勾起了很多人對《城寨英雄》的回憶，紛紛表示很不捨得花曼（王君馨《城寨英雄》的角色）。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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