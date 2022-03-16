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王君馨離巢後低調轉攻內地 玩跳舞選秀真人騷 想學芯駖35歲組女團？

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去年12月宣布離巢無綫的王君馨（Grace），曾被指將會過檔ViuTV，但原來她近日已低調轉攻內地市場，參加了一個跳舞選秀真人騷，有機會學COLLAR芯駖，以35歲之齡加入內地跳舞女團！

王君馨 參加蘇有朋主持節目

35歲的王君馨離巢無綫後，動向一直成為外界焦點，近日被指北上參加全新節目《了不起的舞社》，是一個女子團體跳舞選秀節目，由蘇有朋主持，王霏霏、李永欽、贊多等擔任舞團領隊，雖然節目尚未正式公布參賽者名單，但網上已有節目花絮流出，其中王君馨和內地偶像女團GNZ48成員唐莉佳共舞的影片，亦被貼上了「了不起的舞社」標籤。王君馨近日亦不時在抖音上載雙人跳舞片，拍檔除了唐莉佳外，還有北京Triple-S舞室隊員肖恩（Shawn）。

王君馨 王君馨離巢無綫後的去向，成為外界焦點。
王君馨離巢無綫後的去向，成為外界焦點。（圖片來源：[email protected]
王君馨 有指王君馨近日北上參加全新節目《了不起的舞社》。
有指王君馨近日北上參加全新節目《了不起的舞社》。（圖片來源：微博圖片）
王君馨 王君馨同唐莉佳一齊扭腰舞動，王君馨仲稱呼唐莉佳為「閨蜜」。
王君馨同唐莉佳一齊扭腰舞動，王君馨稱呼唐莉佳為「閨蜜」。（圖片來源：抖音@王君馨 G.Racie）
王君馨 網友大讚睇唔出兩人年紀相差近十年。
網友大讚睇唔出兩人年紀相差近十年。（圖片來源：抖音@王君馨 G.Racie）
王君馨 王君馨右）同Triple-S成員Shawn都有在街頭熱舞！
王君馨（右）同Triple-S成員Shawn都有在街頭熱舞！（圖片來源：抖音@王君馨 G.Racie）
王君馨 亦試過三個人一齊跳。
亦試過三個人一齊跳。（圖片來源：抖音@Triple-S-肖恩Shawn）
王君馨 近日積極練舞備戰節目的王君馨，笑言練到頭髮也會跳舞了。
近日積極練舞備戰節目的王君馨，笑言練到頭髮也會跳舞了。（圖片來源：微博@王君馨GraceWong）
王君馨 在王君馨上載的素顏相中，可以見到眼袋非常大，令網友都非常擔心，紛紛留言叫她多些休息。
在王君馨上載的素顏相中，可以見到眼袋非常大，令網友都非常擔心，紛紛留言叫她多些休息。（圖片來源：微博@王君馨GraceWong）

曾在《舞動奇跡2》奪冠

雖然王君馨已35歲，但不少網友都大讚她跳舞跳得十分有型，即使同唐莉佳相差近10歲，但一樣充滿活力。其實早在2008年，王君馨就曾作為香港代表之一，參加過跳舞比賽真人騷《舞動奇跡》第二季，並與俞灝明拍檔奪得總冠軍，當時同屆參賽者有胡定欣、馬國明、胡杏兒等無綫藝人。

王君馨 2008年，王君馨與拍檔俞灝明一同奪得《舞動奇跡》第二季總冠軍。
2008年，王君馨與拍檔俞灝明一同奪得《舞動奇跡》第二季總冠軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）

升呢《盛·舞者》導師

去年王君馨更為無綫的跳舞比賽真人騷《盛·舞者》擔任星級導師，當時她自言是一位感性的舞者，主要透過舞蹈感受情緒，並從而將之自由抒發。

王君馨 三位導師和一眾參賽者已一一登場。
王君馨去年曾在無綫節目《盛·舞者》中，和著名排舞師麥秋成一同擔任導師。（圖片來源：[email protected]

王君馨奪港姐亞軍入行

王君馨2007年獲得港姐亞軍入行，以拍劇為主，去年12月，王君馨穿著畢業袍站在無綫55周年布置前，宣布離巢無綫，結束與無綫14年的賓主關係。當時她曾表示：「無論係唱歌演戲跳舞，我都唔會停落嚟！因為三樣都畀到我唔同嘅挑戰同埋滿足感！」預告並非嫁人後退出娛樂圈！

王君馨 王君馨在去年12月著住畢業袍宣布離巢。
王君馨在去年12月著住畢業袍宣布離巢。（圖片來源：[email protected]
王君馨 2007年，21歲的王君馨膽粗粗由美國回流返港參加香港小姐選舉，其後勇奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐，因而入行。
2007年，21歲的王君馨膽粗粗由美國回流返港參加香港小姐選舉，其後勇奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐，因而入行。（圖片來源：新傳媒照片庫）
王君馨著上白色低到近肚臍位的性感泳衣，意態撩人。
2020年，Grace自資出歌圓歌手夢，以獨立歌手G.Racie的身份推出首支單曲《Casada》，仲著上白色Deep V泳衣，拍攝性感MV。（圖片來源：[email protected]

傳傾續約被冷待

王君馨宣布離巢時，曾有傳她是因為不滿在劇集《超能使者》的宣傳片及海報中都慘變「路人」，不及同劇小花劉穎鏇搶鏡，加上與公司談續約時感到被冷待，因而拒絕與無綫續約。及後無綫以《超能使者》原班底開拍的《隱形戰隊》，有消息指曾搵過王君馨參演，但有傳她嫌戲分不夠突出而推劇，最終角色落在劉佩玥手上。

王君馨 無綫節目巡禮2022
《超能使者》是王君馨在離巢無綫前拍攝的最後一部劇集，在宣傳海報及影片中，卻變成邊緣「路人」。（圖片來源：無綫《超能使者》影片截圖）
王君馨 影視博覽2022 《隱形戰隊》
《隱形戰隊》同《城寨英雄》及《鐵拳英雄》一樣由文偉鴻監製，有指劉佩玥的狙擊手角色原本是搵王君馨飾演。（圖片來源：tvb.com）

王君馨爆《超能使者》少打戲

即將在今年播出的新劇《超能使者》，沿用《城寨英雄》及《鐵拳英雄》班底開拍，在《鐵拳英雄》演程安娜和在《城寨英雄》演花曼打到飛起兼上位的王君馨，曾透露在《超能使者》中打戲不算太多，令她有少少技癢。

超能使者 王君馨在新劇飾演黑幫頭目，並將繼劇集 《性在有情》 後與沈震軒再做一對。
王君馨在新劇《超能使者》飾演黑幫頭目，並將繼劇集 《性在有情》 後與沈震軒再做一對。（圖片來源：新傳媒照片庫）

王君馨打女造型恐成絕響

王君馨《鐵拳英雄》的程安娜一角，滿滿都是《城寨英雄》花曼的影子，同樣是又靚又打得，角色極討好，劇中的王君馨除了晒腿造型，還有緊身爆乳皮革裝束，雖然不及《城寨英雄》的花曼造型多變，但都看得人目不轉睛！

王君馨的《城寨英雄》花曼一角不單因好打得令人感意外，其多變而搶眼造型更叫人目不暇給。
王君馨的《城寨英雄》花曼一角不單因好打得令人感意外，其多變而搶眼造型更叫人目不暇給。（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
王君馨在《城寨英雄》的演出有爆乳有長腿，令花曼成為了她的代表作。
王君馨在《城寨英雄》的演出有爆乳有長腿，花曼一角成為了她的代表作。（圖片來源：《城寨英雄》截圖）
據知王君馨在《鐵拳英雄》中戲份不輕，但她離巢後TVB連她一張圖也不會Post，很令人懷疑其戲份會否被大量刪減。
王君馨在《鐵拳英雄》中亦有不少性感造型。（圖片來源：[email protected]
王君馨 為了打得更真實，王君馨特別搵伍允龍徒弟Radney師傳練習十二路譚腿，及練對打的反應。
為了打得更真實，王君馨特別搵伍允龍徒弟Radney師傳練習十二路譚腿，及練對打的反應。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：抖音@王君馨 G.Racie、[email protected]

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