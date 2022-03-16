王君馨離巢後低調轉攻內地 玩跳舞選秀真人騷 想學芯駖35歲組女團？

去年12月宣布離巢無綫的王君馨（Grace），曾被指將會過檔ViuTV，但原來她近日已低調轉攻內地市場，參加了一個跳舞選秀真人騷，有機會學COLLAR芯駖，以35歲之齡加入內地跳舞女團！
王君馨 參加蘇有朋主持節目
35歲的王君馨離巢無綫後，動向一直成為外界焦點，近日被指北上參加全新節目《了不起的舞社》，是一個女子團體跳舞選秀節目，由蘇有朋主持，王霏霏、李永欽、贊多等擔任舞團領隊，雖然節目尚未正式公布參賽者名單，但網上已有節目花絮流出，其中王君馨和內地偶像女團GNZ48成員唐莉佳共舞的影片，亦被貼上了「了不起的舞社」標籤。王君馨近日亦不時在抖音上載雙人跳舞片，拍檔除了唐莉佳外，還有北京Triple-S舞室隊員肖恩（Shawn）。
曾在《舞動奇跡2》奪冠
雖然王君馨已35歲，但不少網友都大讚她跳舞跳得十分有型，即使同唐莉佳相差近10歲，但一樣充滿活力。其實早在2008年，王君馨就曾作為香港代表之一，參加過跳舞比賽真人騷《舞動奇跡》第二季，並與俞灝明拍檔奪得總冠軍，當時同屆參賽者有胡定欣、馬國明、胡杏兒等無綫藝人。
升呢《盛·舞者》導師
去年王君馨更為無綫的跳舞比賽真人騷《盛·舞者》擔任星級導師，當時她自言是一位感性的舞者，主要透過舞蹈感受情緒，並從而將之自由抒發。
王君馨奪港姐亞軍入行
王君馨2007年獲得港姐亞軍入行，以拍劇為主，去年12月，王君馨穿著畢業袍站在無綫55周年布置前，宣布離巢無綫，結束與無綫14年的賓主關係。當時她曾表示：「無論係唱歌演戲跳舞，我都唔會停落嚟！因為三樣都畀到我唔同嘅挑戰同埋滿足感！」預告並非嫁人後退出娛樂圈！
傳傾續約被冷待
王君馨宣布離巢時，曾有傳她是因為不滿在劇集《超能使者》的宣傳片及海報中都慘變「路人」，不及同劇小花劉穎鏇搶鏡，加上與公司談續約時感到被冷待，因而拒絕與無綫續約。及後無綫以《超能使者》原班底開拍的《隱形戰隊》，有消息指曾搵過王君馨參演，但有傳她嫌戲分不夠突出而推劇，最終角色落在劉佩玥手上。
王君馨爆《超能使者》少打戲
即將在今年播出的新劇《超能使者》，沿用《城寨英雄》及《鐵拳英雄》班底開拍，在《鐵拳英雄》演程安娜和在《城寨英雄》演花曼打到飛起兼上位的王君馨，曾透露在《超能使者》中打戲不算太多，令她有少少技癢。
王君馨打女造型恐成絕響
王君馨《鐵拳英雄》的程安娜一角，滿滿都是《城寨英雄》花曼的影子，同樣是又靚又打得，角色極討好，劇中的王君馨除了晒腿造型，還有緊身爆乳皮革裝束，雖然不及《城寨英雄》的花曼造型多變，但都看得人目不轉睛！