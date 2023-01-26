王君馨承認離巢選擇正確 重溫與無綫反面經過

現年36歲的王君馨參加《2007年度香港小姐競選》奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐後加入無綫，前年宣佈離開工作14年的娘家，之後到內地參與跳舞節目《了不起！舞社》，又有機會參演甄子丹電影《天龍八部之喬峰傳》，令她覺得決定離開無綫是正確的選擇。在新的一年，她希望多陪老公，計劃生BB，她之前在內地工作10個月，連結婚5周年都只能靠視像慶祝，所以今年想多留在香港，叫大家要多找她工作。