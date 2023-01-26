王君馨承認離巢選擇正確 重溫與無綫反面經過
離巢長留內地收王晶來電
王君馨去年長留內地10個月，早前終於回港與家人齊齊過年，她有份演出的甄子丹電影《天龍八部之喬峰傳》安排在賀歲檔上映，能夠參與甄子丹的電影，她坦言不可思議，她表示離開無綫之後，去了內地參加一個跳舞比賽，因疫情關係，比賽的流程不時延誤，來回香港內地又要隔離，所以惟有長留在內地，有日王晶打電話給她，說甄子丹有部戲仍未找到適合的角色，問王君馨有無興趣寄CV給他，晚上就收到答覆OK，當時才知道是飾演馬夫人。
自認離TVB選擇正確
王君馨笑言能與甄子丹合作感覺很神奇，最深刻是開工第一日，甄子丹問她可知為甚麼會揀中她？原來是見到她離開TVB後，第一件事就是去參加跳舞比賽，覺得她有火有熱情，王君馨坦言其實離開TVB不是一個容易的選擇，但她選擇離開到出面的世界尋找有無機會，有無能力做到好作品，她擔心自己在一個環境太耐，好多嘢都會化，所以她表示會好好把握今次機會。
計劃懷孕繼續工作
講到新一年大計，王君馨可有打算做媽媽？她笑言順其自然，但即使懷孕也會繼續工作，她想過Keep得好都只會休息半年，但這半年還可以做音樂，甚至懷孕7、8 個月都可以跳唱，外國女歌手都是這樣，鍾嘉欣曾向她表示4至6個月的孕期是最舒服，感覺似超人，所以就算懷孕都可以繼續工作。
王君馨話中有話 疑暗寸其他演員做得誇
前年離巢的王君馨自TVB劇《超能使者》播映至播完都「被失蹤」無份宣傳。不少觀眾都大讚王君馨在劇中演技大爆發，將臥底黑幫成員韋小姐一角入型入格、深不可測。她謙虛指自己的演出方法比較低調，演技不及同劇演員：「大家啲戲都好盡啊，咁就覺得自己啲演技唔夠火喉」，疑似想暗寸其他演員做得誇喎！
超能使者 |王君馨同鐵拳英雄一樣再次被消失
TVB台慶劇《超能使者》開播之前，就連即將離開無綫的女主角唐詩詠都有份出席宣傳活動，但前年年底宣佈離巢的王君馨，雖然在劇中擔任重要的反派角色，卻冇份出席宣傳活動。王君馨在《超能使者》團體宣傳照中不單排位排到最尾，連個人宣傳照都冇一張，繼《鐵拳英雄》之後再次被消失。在《超能使者》的宣傳活動中，即將離巢的唐詩詠亦有以劇中女主角身份出席活動，相反同樣為主要角色的王君馨卻未有出席。看來一向對離巢藝人不客氣的無綫，今次都冇例外，繼續狠心Cut走王君馨。
有傳《超能使者》為離巢導火線
王君馨除了沒有參加宣傳活動之外，在宣傳照上亦站在邊上，由重要反派變成路人。介紹角色的宣傳影片中，連沈震軒和林子善都有，偏偏就係冇介紹王君馨。連文偉鴻於IG宣傳新劇時候，亦沒有上傳王君馨的造型照！據悉，王君馨在《超能使者》中不受重視一事，成為王君馨離巢的導火線。王君馨曾經向高層反映過有關宣傳海報排位的問題，但公司卻未有作出任何行動。心灰意冷的王君馨眼看身邊的好姐妹鍾嘉欣、岑麗香等人在離巢後再回歸拍劇都能夠成為女主角，所以下定決定離開無綫，結束14年的賓主關係。
王君馨拍《超能使者》拍到韌帶撕裂
王君馨當年為了拍《超能使者》拍得超落力，拍到最後一個鏡頭更整傷腳，導致韌帶撕裂。王君馨亦有在社交平台上分享自己坐輪椅的照片，發文寫道：「冇諗過會咁樣完成一套劇… 好彩係last shot 先來整親… 都算係任務完成！煞科！」拍劇拍到韌帶撕裂，最後卻得到如此下場，令網民都提替王君馨感不平。
網民睇唔過眼：人一離巢連照片都不配擁有
其實呢次已經不是第一次，當年屬於TVB賀歲劇之一的《鐵拳英雄》，在開播前連日來密鑼緊鼓大肆宣傳，更在微博Post出各主演者的角色照片。當時有眼利網民發現，TVB不單不貼出同為主要角色王君馨的照片，連Tag演員微博帳戶的行為，都把王君馨排除在外。王君馨在TVB足足14年青春，最後卻一張相、一個Tag都不佩擁有，連內地網民都忍不住留言鬧TVB：「人一離巢連照片都不配擁有。」「其實可以放滿六張圖的，放一張王君馨TVB會死嗎？」類似留多不勝數。 相反，王君馨雖已不是TVB人，但卻在個人微博連連分享有關《鐵拳英雄》的資訊和劇照，盡力宣傳，並因她的武打裝束，勾起了很多人對《城寨英雄》的回憶，紛紛表示很不捨得花曼（王君馨《城寨英雄》的角色）。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
農曆新年有什麼好去處及必買必食優惠推介？
農曆新年必要與朋友、家人團聚，除了有2023新年好去處外，今年香港有5大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合團年飯到會2023推介、新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜和黃金糕食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
讀者留言