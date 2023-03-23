王君馨親揭35歲前離巢真相 曾因「1原因」拒絕參加內地跳舞騷
王君馨親揭35歲前離巢真正原因
王君馨早前現身無綫前監製關樹明的YouTube節目《花生密函》接受訪問，被問到當日為何會選擇離開TVB時，王君馨親自解釋原因：「我望住自己喺呢間公司都差不多13、14年。如果當我（續約之後）係35到40歲，我仲喺呢間公司，我40歲嘅時候仲有冇勇氣離開呢？40歲嘅時候我會唔會已經有小朋友呢？我會唔會已經無端端感覺上唔夠膽？」
王君馨認為人越大，越沒有勇氣去挑戰，所以趁自己在成為人母前，決定離開TVB向外闖：「我喺35歲決定離開，我未有小朋友，我起碼覺得我仲有時間闖下，去睇一下出面嘅世界，起碼我唔洗『唔得喇，我有小朋友，我一定要每個月好穩定有幾萬蚊落袋，我要養屋企』，所以我覺得我35歲可以任性多少少。」
自爆簽新公司必須符合1條件
緊接著，關樹明問到當不同的新公司邀請王君馨加盟時，她會如何作出抉擇，王君馨表示：「我會好希望有一間公司，係同我概念比較一致。」她提到自己演戲時希望能夠從樣貌、聲調、口音和身體動態等方面完全成為另一個人，所以她希望未來的公司能夠提供自己不同的課程，讓她能夠學習如何突破自己，將自己訓練成完全不同的人。
曾拒絕參加內地跳舞騷：驚同啲妹妹溝通唔到
王君馨去年參加離巢後首個內地跳舞綜藝節目《了不起舞社》，當時引起了不少熱議，王君馨在節目中的表現亦為她吸引了不少內地粉絲。不過原來王君馨一開始曾經拒絕參加該節目：「我一開始聽到呢個邀請係完全Say no，當然以前贏過一個跳舞比賽，但十幾年之後，身體有冇呢個狀態同能力可以再參加一個跳舞比賽呢？我發覺自己好驚，驚到一個位，我問自己驚乜嘢呢？係驚年紀、體力，同啲妹妹溝通唔到？」
她表示最後之所以會決定參加節目，是因為被「美國隊長」Chris Evan的一段訪問啟發，決定要挑戰自己：「美國隊長有講過去份合約要簽十年，佢都覺得好驚，因為要操到咁大隻，一年OK，但要維持10年，佢好驚，驚到一個位佢就覺得越驚就越要去做，我突然就諗起佢呢個訪問，我就話越驚就越要去挑戰自己，我唔想我嘅生命係基於恐懼。」
齊齊睇王君馨訪問：
王君馨親揭35歲前離巢真正原因！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言