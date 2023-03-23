王君馨親揭35歲前離巢真相 曾因「1原因」拒絕參加內地跳舞騷

王君馨於2021年底宣佈離開無綫，回復自由身的她唱歌、跳舞、拍戲樣樣撈。日前王君馨接受無綫前監製關樹明訪問，不但提到自己曾經拒絕參加內地跳舞真人騷的秘聞，亦親自解釋於35歲前離巢的真正原因，並且透露未來簽新公司時最重要的條件。