王喜移英生活苦悶 為吸引同道中人 自拍絕對領域
文：東方新地｜圖：王喜IG、facebook、《隨喜遇見》YouTube影片截圖
王喜不甘寂寞
王喜在社交網公開移英生活點滴，又開YouTube頻道，與外界緊密聯繫，一個人生活的王喜不甘寂寞，去到自由國度更加放膽釋放自我，近月不時在社交網出po吸引同道中人，他所用的招數離不開自拍大膽露骨的照片，與網民交流。
網民：佢走火入魔
王喜早前再po出一張只拍下身的照片，再加兩張特寫女性長腿的照片，寫上「AT Field 絕對領域~~~張開」。有不少網民不明王喜的用意，覺得他莫名其妙，走火入魔！
人在英國的王喜，早前完成隔離後由當地友人帶去四圍打卡、 購物、食好西﹗王喜在隔離日子在YouTube拍片分享隔離生活應注意的細節事項，又示範不同運動，網民大讚好實用﹗日前王喜在facebook更新個人資料，標記開始在倫敦新工作，職業是風水顧問，王喜為在英的新生活以及轉行拍片解說。
王喜英國轉行做風水顧問
王喜在其YouYube頻道「隨喜遇見」出片，他指外界會認為他五十多歲，在成長地方有安穏工作，為何會到人生路不熟、言語不通的英國展開新生活呢？會問他「係咪積蓄可以食過世？」，王喜笑指雖然住在倫敦家中，足不出戶「其實都幾開心」，因為在香港也試過超過六十小時不說話不出門口，連出門口倒垃及都冇﹗但有感不能每日只食同瞓，所以人在英國依然想工作﹗
王喜做風水顧問列四不睇
王喜指決定做風水顧問，原因是：「 我會盡我所能做你嘅顧問，希望可以用最簡單嘅方法，去解決你最燃眉之急，或者令你嘅心情比較輕鬆愉快冇咁繃緊，就算面對疫情心情都會輕鬆啲，景隨心轉，問題會容易解決，容易離開逆境﹗」同時王喜定下以下「四不睇」規則，分別是： 一，赤道以南，唔識睇。二，北極圈以北，唔使睇。三，堅持恐龍係龍，唔想睇。四，第三者，唔L睇。
王喜最想做按摩師
王喜開始風水顧問生意，隨即接到生意，更拍下為屋主睇風水的家居環境，又貼出一封利是，相信是為人看過風水後收到的利是﹗王喜話其實最初想做按摩師，仲話：「雖然我未考過咩證書，但以我幫過嘅人反應，我敢認係第一﹗我點解想做按摩師呢，因為能夠令人消除疲勞都係好事，以我親身經歷係，令身邊嘅人有幾十分鐘舒服哋瞓覺、休息，係好開心嘅事，都算係一種功德﹗」王喜指不過被朋友反對，故才打消在英國做按摩師的念頭﹗
王喜被限量版字眼吸引買安全套
王喜不時分享在英國的生活日常，在片中分享他到藥房買日用品的經歷，他指本來去買眼藥水，指在選擇買哪一種眼藥水時，被一樣用品吸引，令他非買不可，便是安全套，王喜話：「被佢盒上嘅Limited Edition吸引，點解condom都有限定版？雖然我未必用，但覺得好特別，遲啲拍條開箱文﹗」同時王喜又買了一盒註明「King Size」的安全套，他笑說當時的售貨員用奇怪眼神望住佢，諗番起都覺得好好笑﹗王喜在英國生活有幾趣，佢請大家繼續留意佢嘅YouTube頻道﹗
自學風水醒網民貼士
其實王喜數年前曾透露自己自學風水，並指會以自己做實驗品，會睇風水及測八字，年前曾開直播分享風水基礎知識，教人擺陣去催旺人緣﹗