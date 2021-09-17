王喜移英生活苦悶 為吸引同道中人 自拍絕對領域

王喜早前透過社交網宣布人在英國，他不時分享在當地的生活日常，呼吸英國空氣同時，更透露轉行做風水顧問；近月王喜表現得好生猛，頻頻釋放自我，甚至出奇招來吸引同道中人，為苦悶的生活增添情趣。

文：東方新地｜圖：王喜IG、facebook、《隨喜遇見》YouTube影片截圖