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54歲王喜出走英國轉行做風水顧問 列四不睇 包括第三者

東方新地 - 娛聞

王喜近日在Facebook透露人在英國，連日分享在英國的生活日常，呼吸英國空氣同時，王喜透露轉行做風水顧問，但列下四不睇，其中一個不睇是「第三者」。王喜轉行後火速接到生意，身在英國的王喜，仍然心繫香港，對香港發生的事都相當關注﹗
文：東方新地｜圖：王喜facebook、《隨喜遇見》YouTube影片截圖

人在英國的王喜，完成隔離後由當地友人帶去四圍打卡、 購物、食好西﹗王喜在隔離日子在YouTube拍片分享隔離生活應注意的細節事項，又示範不同運動，網民大讚好實用﹗日前王喜在facebook更新個人資料，標記開始在倫敦新工作，職業是風水顧問，王喜為在英的新生活以及轉行拍片解說。

王喜 轉行 風水顧問 英國
王喜日前在facebook公布人在英國﹗（圖片來源：王喜Facebook）
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王喜完成隔離後，由友人帶他遊英國﹗（圖片來源：王喜facebook）

王喜英國轉行做風水顧問

王喜在其YouYube頻道「隨喜遇見」出片，他指外界會認為他五十多歲，在成長地方有安穏工作，為何會到人生路不熟、言語通的英國展開新生活呢？會問他「係咪積蓄可以食過世？」，王喜笑指雖然住在倫敦家中，足不出戶「其實都幾開心」，因為在香港也試過超過六十小時不說話不出門口，連出門口倒垃及都冇﹗但有感不能每日只食同瞓，所以人在英國依然想工作﹗

王喜 英國 轉行 風水顧問
王喜在facebook更新個人資料﹗（圖片來源：王喜facebook）
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王喜出走英國，仍然有拍片與各地網民保持距離﹗（圖片來源：王喜facebook）

王喜做風水顧問列四不睇

王喜指決定做風水顧問，原因是：「 我會盡我所能做你嘅顧問，希望可以用最簡單嘅方法，去解決你最燃眉之急，或者令你嘅心情比較輕鬆愉快冇咁繃緊，就算面對疫情心情都會輕鬆啲，景隨心轉，問題會容易解決，容易離開逆境﹗」同時王喜定下以下「四不睇」規則，分別是： 一，赤道以南，唔識睇。二，北極圈以北，唔使睇。三，堅持恐龍係龍，唔想睇。四，第三者，唔L睇。

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王喜在片中高興宣布最新狀況，在英國任風水顧問，並為自己公司改名叫「隨喜睇風水」。（圖片來源：《隨喜遇見》YouTube影片截圖）

王喜最想做按摩師

王喜開始風水顧問生意，隨即接到生意，更拍下為屋主睇風水的家居環境，又貼出一封利是，相信是為人看過風水後收到的利是﹗王喜話其實最初想做按摩師，仲話：「雖然我未考過咩證書，但以我幫過嘅人反應，我敢認係第一﹗我點解想做按摩師呢，因為能夠令人消除疲勞都係好事，以我親身經歷係，令身邊嘅人有幾十分鐘舒服哋瞓覺、休息，係好開心嘅事，都算係一種功德﹗」王喜指不過被朋友反對，故才打消在英國做按摩師的念頭﹗

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王喜話自己按摩手勢了得，沒有證書，但從不同渠道學過﹗（圖片來源：《隨喜遇見》YouTube影片截圖）

王喜被限量版字眼吸引買安全套

王喜不時分享在英國的生活日常，在片中分享他到藥房買日用品的經歷，他指本來去買眼藥水，指在選擇買哪一種眼藥水時，被一樣用品吸引，令他非買不可，便是安全套，王喜話：「被佢盒上嘅Limited Edition吸引，點解condom都有限定版？雖然我未必用，但覺得好特別，遲啲拍條開箱文﹗」同時王喜又買了一盒註明「King Size」的安全套，他笑說當時的售貨員用奇怪眼神望住佢，諗番起都覺得好好笑﹗王喜在英國生活有幾趣，佢請大家繼續留意佢嘅YouTube頻道﹗

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王喜指被安全套包裝上的「Limited Edition」字眼吸引，故買下它﹗（圖片來源：《隨喜遇見》YouTube影片截圖）
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王喜在店中又見到一盒「King Size」安全套，都有買下﹗（圖片來源： 《隨喜遇見》YouTube影片截圖）
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王喜在隔離的日子，拍片示範各項簡單運動，以保持體態﹗（圖片來源：《隨喜遇見》YouTube影片截圖）
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王喜分享在英國的日子﹗（圖片來源：王喜facebook）
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王喜人在英國，但仍然有留意香港發生一切﹗（圖片來源：王喜facebook）

自學風水醒網民貼士

其實王喜數年前曾透露自己自學風水，並指會以自己做實驗品，會睇風水及測八字，年前曾開直播分享風水基礎知識，教人擺陣去催旺人緣﹗

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（圖片來源：王喜直播截圖）

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