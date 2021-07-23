54歲王喜出走英國轉行做風水顧問 列四不睇 包括第三者

王喜近日在Facebook透露人在英國，連日分享在英國的生活日常，呼吸英國空氣同時，王喜透露轉行做風水顧問，但列下四不睇，其中一個不睇是「第三者」。王喜轉行後火速接到生意，身在英國的王喜，仍然心繫香港，對香港發生的事都相當關注﹗

文：東方新地｜圖：王喜facebook、《隨喜遇見》YouTube影片截圖