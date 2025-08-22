王嘉慧示範高危動作晒葫蘆身段！｜驚揭周杰倫曾狂啪12粒止痛藥 全因患上不治之症？
王嘉慧完美Body意外成焦點 網民錯重點大讚
在昨晚播出的節目中，為了讓觀眾了解「強直性脊椎炎」的初步測試方法，主持之一的王嘉慧（Cathy）親身上陣示範。畫面中所見，Cathy穿上貼身運動裝，做出彎腰及靠牆站立等動作，其零贅肉小蠻腰及玲瓏浮凸的葫蘆身段表露無遺，讓不少網民瞬間錯重點，大讚其身材Fit爆！事實上，Cathy當年參選港姐時已憑完美體態勇奪「健美體態佳麗」獎，本身更擁有私人瑜伽教練牌。她曾分享，除了每星期堅持做帶氧及無氧運動外，還會配合普拉提操弗線條，運動後亦會補充優質蛋白質增肌，難怪身形一直維持在最佳狀態。
周杰倫驚爆患不治之症 曾狂啪12粒止痛藥
節目焦點其實是探討「強直性脊椎炎」的嚴重性，並揭露天王周杰倫原來長年飽受此症折磨。報道指，周杰倫的病情相當嚴重，曾試過在演唱會期間，要狂食多達12粒止痛藥才能完成演出。更令人心痛的是，他亦曾因劇痛發作，由睡房走到大門迎接朋友竟要花上超過十分鐘，甚至慨歎已嚴重到抱不動自己的小朋友。風濕科專科醫生余嘉龍在節目中解釋，「強直性脊椎炎」是一種免疫系統疾病，主要症狀有背痛、盆骨痛等，成因與名為「HLA-B27」的基因及吸煙、壓力大等後天因素有關，目前仍無法根治。
一罐啤酒已超標？亂做深蹲恐致腎衰竭
節目亦探討了其他都市人常見的健康陷阱。其中一則新聞提到英國有男子因「酒精中毒」猝逝，專家陳舜宏博士警告，成年女士每日不應攝取超過10克純酒精，以一罐含5%酒精濃度的啤酒為例，只需喝下四分之三罐便已超標，令主持吳幸美大感驚訝！另外，節目亦引用一名14歲青年因被罰做1,000下深蹲，最終引發「橫紋肌溶解」的個案。急症科醫生楊小鳴指出，過度深蹲會令肌肉細胞死亡，分泌物會影響腎功能，嚴重者隨時可導致急性腎衰竭，絕對不能掉以輕心。
網民錯重點激讚王嘉慧：身材太屈機！
節目播出後，雖然健康資訊極具警世意味，但不少網民的焦點卻完全落在負責示範的王嘉慧身上，留言討論區被她的完美身段洗版。網民紛紛留言大讚：「Cathy個Body真係冇得輸！」、「著住運動衫仲屈機！」、「不愧係健美體態佳麗！」、「呢個葫蘆身形太誇張！」。不過，也有觀眾對周杰倫的病情表示震驚及心痛：「原來天王背後咁辛苦」、「12粒止痛藥真係唔講得笑，好心痛」、「希望佢早日康復，唔好再痛」。