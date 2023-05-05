東張西望｜王嘉慧露長腿四眼造型超搶Fo 學霸港姐出身家有富爸爸
「東張女神」王嘉慧露長腿四眼造型超搶Fo
這一集《東張西望》最大亮點，一定是身穿粉紅色的緊身小背心、短褲大曬驕人身材的王嘉慧。原本已經人靚身材好，王嘉慧仲要帶上韓式幼框眼鏡，讓其美貌再添上一份知性美，令唔少觀眾都忍唔住分心掛住睇王嘉慧。
港姐五強入行 受無綫力捧
王嘉慧憑參選《香港小姐2021》入行，當時被看好可以殺入三甲位置，但最後只打入最後五強。入行後獲力捧的王嘉慧，除了有份主持《通靈之王》之外，王嘉慧仲有份擔任《東張西望》主持，亦有份參與《愛回家之開心速遞》演出。而王嘉慧擔任《東張西望》女主持時，更疑因追訪個案收到「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復，事後TVB亦已報警處理。
名牌大學學霸出身 家有富爸爸獲封人生贏家
王嘉慧除了樣靚身材好之外，連學歷都非常好，不但初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。
除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。
獨住7百呎豪宅 連Do姐都話羨慕
人氣急升的王嘉慧曾今年年初於節目《樓價有得估》中介紹獨住的星級家居，王嘉慧住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，王嘉慧平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠晒大，王嘉慧閒時會在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看畢亦不禁大嗌羨慕。
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