東張西望｜王嘉慧露長腿四眼造型超搶Fo 學霸港姐出身家有富爸爸

昨日《東張西望》報道一單網上騙案，案件受害者被騙去70萬退休金，雖然老婦被騙取退休金的案件令人心痛，但不少網民卻將焦點放在主持王嘉慧身上。事關當日王嘉慧帶上韓式幼框眼鏡，再身穿緊身粉色小背心加短褲，成功令一眾觀眾分曬心！