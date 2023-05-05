王嘉慧

東張西望｜王嘉慧露長腿四眼造型超搶Fo 學霸港姐出身家有富爸爸

最新娛聞
東方新地

廣告

昨日《東張西望》報道一單網上騙案，案件受害者被騙去70萬退休金，雖然老婦被騙取退休金的案件令人心痛，但不少網民卻將焦點放在主持王嘉慧身上。事關當日王嘉慧帶上韓式幼框眼鏡，再身穿緊身粉色小背心加短褲，成功令一眾觀眾分曬心！

王嘉慧 學霸港姐出身的王嘉慧，一向毫不吝惜自己的美好身材，經常於社交平台大派福利。
學霸港姐出身的王嘉慧，一向毫不吝惜自己的美好身材，經常於社交平台大派福利。（圖片來源：[email protected]@cathy_kww）

「東張女神」王嘉慧露長腿四眼造型超搶Fo

這一集《東張西望》最大亮點，一定是身穿粉紅色的緊身小背心、短褲大曬驕人身材的王嘉慧。原本已經人靚身材好，王嘉慧仲要帶上韓式幼框眼鏡，讓其美貌再添上一份知性美，令唔少觀眾都忍唔住分心掛住睇王嘉慧。

王嘉慧 王嘉慧昨日身穿粉紅色的緊身小背心。
王嘉慧昨日身穿粉紅色的緊身小背心。（圖片來源：《東張西望》截圖）
王嘉慧 一身靚爆打扮，仲要帶埋眼鏡，成功搶Fo！
一身靚爆打扮，仲要帶埋眼鏡，成功搶Fo！（圖片來源：《東張西望》截圖）
王嘉慧 仲要大曬長腿，搞到一班觀眾都分曬心。
仲要大曬長腿，搞到一班觀眾都分曬心。（圖片來源：《東張西望》截圖）

港姐五強入行 受無綫力捧

王嘉慧憑參選《香港小姐2021》入行，當時被看好可以殺入三甲位置，但最後只打入最後五強。入行後獲力捧的王嘉慧，除了有份主持《通靈之王》之外，王嘉慧仲有份擔任《東張西望》主持，亦有份參與《愛回家之開心速遞》演出。而王嘉慧擔任《東張西望》女主持時，更疑因追訪個案收到「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復，事後TVB亦已報警處理。

樓價有得估 通靈之王 王嘉慧準決賽前傷腳，獲曾志偉上前緊張慰問。
王嘉慧憑參選《香港小姐2021》入行，當時被看好可以殺入三甲位置，但最後只打入最後五強。（圖片來源：TVB）
樓價有得估 通靈之王 王嘉慧於《通靈之王》曾因為被通靈師說中她的心事而哭泣灑淚的場面
王嘉慧於《通靈之王》曾因為被通靈師說中她的心事而哭泣灑淚的場面（圖片來源：[email protected]
樓價有得估 通靈之王 王嘉慧於《通靈之王》夥拍梁思浩、伍韻婷做主持而人氣急升
王嘉慧於《通靈之王》夥拍梁思浩、伍韻婷做主持而人氣急升（圖片來源：[email protected]
樓價有得估 通靈之王 王嘉慧
王嘉慧亦曾擔任過《東張西望》主持，更疑因得罪人而捲入姦斬令（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
樓價有得估 通靈之王 王嘉慧 王嘉慧劇中飾演焦浩軒嘅心儀對象
王嘉慧曾客串演出《愛回家》，但網友指她演技仍然稚嫩。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

名牌大學學霸出身 家有富爸爸獲封人生贏家

王嘉慧除了樣靚身材好之外，連學歷都非常好，不但初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。

樓價有得估 通靈之王 王嘉慧是畢業於香港中文大學的碩士生，不過她直言不覺得高學歷對她參選港姐有幫助，反而曾做過模特兒工作，可以在拍攝經驗上有優勢。
王嘉慧是畢業於香港中文大學的碩士生，不過她直言不覺得高學歷對她參選港姐有幫助，反而曾做過模特兒工作，可以在拍攝經驗上有優勢。（圖片來源：王嘉慧IG）

除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。

樓價有得估 通靈之王 王嘉慧父親王亞明是香港「善德基金會」副主席。
王嘉慧父親王亞明是香港「善德基金會」副主席。（圖片來源：善德基金會官網截圖）
樓價有得估 通靈之王 據知王嘉慧同父母感情要好，閒時會一齊在家中玩煮飯仔。
據知王嘉慧同父母感情要好，閒時會一齊在家中玩煮飯仔。（圖片來源：王嘉慧IG）
樓價有得估 通靈之王 王嘉慧遺傳了母親標緻的五官。
王嘉慧遺傳了母親標緻的五官。（圖片來源：王嘉慧IG）

獨住7百呎豪宅 連Do姐都話羨慕

人氣急升的王嘉慧曾今年年初於節目《樓價有得估》中介紹獨住的星級家居，王嘉慧住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，王嘉慧平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠晒大，王嘉慧閒時會在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看畢亦不禁大嗌羨慕。

樓價有得估 通靈之王 王嘉慧的豪宅書房夠晒大，可以彈豎琴和練字畫。
王嘉慧的豪宅書房夠晒大，可以彈豎琴和練字畫。（圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖）
樓價有得估 通靈之王 王嘉慧表示主人房打通後空間很大，可以用來做運動。
王嘉慧表示主人房打通後空間很大，可以用來做運動。（圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖）
樓價有得估 通靈之王 王嘉慧向觀眾展示自己閨房，放了不少公仔裝飾。
王嘉慧向觀眾展示自己閨房，放了不少公仔裝飾。（圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖）
樓價有得估 通靈之王 主持之一的Do姐看到王嘉慧的豪宅都嗌羨慕。
主持之一的Do姐看到王嘉慧的豪宅都嗌羨慕。（圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB《樓價有得估》截圖、TVB《東張西望》截圖、[email protected]_kww、TVB提供

讀者留言

熱門文章

 