29歲小花高質換衫片！紅色比堅尼騷火辣身材 網民：靚足一星期
廣告
現年29歲的TVB小花王嘉慧（Cathy）昨日（29日）po出一條旅行換裝影片，原來Cathy將新加坡之旅的每日裝束剪輯成短片，愈著愈少布，非常吸睛！
王嘉慧紅色比堅尼騷火辣身材 網民：靚足一星期
不過最近Cathy就有一個煩惱，即是早前去完新加坡旅行返港後慘「生蛇」！Cathy被折磨到無法正常開工，又痕又痛，無奈停工休息。也因此Cathy有時間整理旅行靚相，昨日（29日），她po出一條旅行換裝影片，原來Cathy將新加坡之旅的每日裝束剪輯成短片，與網民分享，當中造型有低胸吊帶背心、露膊透視連身裙、紅色比堅尼等，6日風格完全不同，相當有睇頭！作為健身教練的Cathy身材火辣，加上白滑肌膚與一雙電眼，令網民好難移開目光，激讚：「靚足一星期」
Cathy雖然參選港姐落敗，但仍然被稱作「人生勝利組」！事關其除了樣靚身材好之外，家底也非常豐厚，爸爸是內地「傢俬大王」王亞明，對寶貝女兒相當疼愛～而Cathy自己也爭氣，曾就讀聖保羅男女中學的她畢業後到英國升學，入讀倫敦大學學院修讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean‘s honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後再在香港中文大學修讀法律系碩士，絕對美貌與智慧並重。
Cathy也曾參與綜藝《LAW霸女神》的錄製，在節目中熟練運用法律知識。另外，她也憑著主持無綫王牌資訊節目《東張西望》成功入屋，得到不少演出機會，由《東張西望》、到台慶劇《新聞女王》，再到綜藝《通靈之王2》3線均見到她的身影，而在當下的熱播劇《逆天奇案2》中，Cathy也有突破表現。
圖片來源：IG@cathy_kww、YouTube@東張＋