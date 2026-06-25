王嘉爾皮褸硬撐時裝騷險中暑？ 巴黎街頭「大膽舉動」反令粉絲集體狂歡！
王嘉爾全黑皮革造型40度高溫硬撐登場
王嘉爾當日身穿Louis Vuitton 2026秋冬男裝系列，以全黑色系亮相巴黎時裝周現場。造型以剪裁俐落的皮革外套為主軸，配以對比色衣領設計，勾勒出利落而現代的輪廓。不過在40度高溫之下，這身冬裝造型明顯令他相當辛苦，接受訪問時王嘉爾直言天氣實在太熱，表情亦略顯無奈。同場出席的還有GOT7泰籍成員Bam Bam、BTS成員J-Hope、平野紫耀、NCT日籍成員Yuta及香港藝人魏浚笙等，眾人同樣要在酷熱天氣下穿上秋冬裝束，場面既盛大又「焗」。
Louis Vuitton官方未有回應高溫爭議
是次時裝騷為Pharrell Williams出任Louis Vuitton男裝創意總監後的最新作品，亦是王嘉爾第7次出席由Pharrell掌舵的LV男裝騷。品牌方面未有就40度高溫下安排模特兒及嘉賓穿著冬裝一事作出回應。王嘉爾本人則以行動「自救」，趁住炎熱天氣在巴黎拍攝多張半裸照片，透過社交平台分享，大曬結實肌肉，被粉絲視為「高溫福利」。
王嘉爾與Pharrell合作單曲延續音樂聯乘
王嘉爾與Pharrell Williams的關係早已超越時裝層面，兩人早前合作原創單曲《Sex God》，此曲更曾作為Louis Vuitton 2026秋冬男裝時裝騷的官方配樂，在巴黎時裝周中首度亮相。這首歌標誌著雙方在音樂領域的重要聯乘，而兩人亦預告未來將有更多藝術創作計劃。自王嘉爾成為LV品牌大使以來，他與Pharrell在時裝與音樂上的合作愈趨緊密，從騷場嘉賓到音樂夥伴，關係不斷升級。
粉絲瘋狂感謝巴黎高溫帶來露肉福利
王嘉爾在社交平台發布半裸照後，留言區即時被粉絲洗版，「感謝巴黎40度」、「熱就對了繼續脫」、「這肌肉線條是認真的嗎」等留言湧現。不少網民更笑言希望每次時裝周都遇上高溫天氣，好讓王嘉爾有更多「派福利」的理由。亦有粉絲關心偶像健康，表示在如此極端天氣下穿皮革外套實在太辛苦，希望品牌日後能考慮嘉賓的舒適度。