王嘉爾皮褸硬撐時裝騷險中暑？ 巴黎街頭「大膽舉動」反令粉絲集體狂歡！

王嘉爾以Louis Vuitton品牌大使身份第8次現身巴黎時裝周，出席LV 2027春夏男裝時裝騷，然而巴黎當日氣溫竟飆升至40度，一眾男星卻要穿上厚重冬裝登場，王嘉爾受訪時更忍不住大嗌熱，結果佢索性在巴黎街頭半裸大派福利回饋粉絲。