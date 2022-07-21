28歲王嘉爾激動跪地15秒感謝泰國fans 內地網民：給內地粉絲這樣感謝過嗎？
王嘉爾跪足15秒多謝泰國fans
28歲王嘉爾昨晚（20／7）於泰國演出，擔任英超球隊曼聯友誼賽的開幕嘉賓，他早前抵達泰國已引來來大批fans到機場接機，場面哄動。而昨日王嘉爾步出停車場，眼見大批fans等候，激動得推開身旁工作人員跪地合十答謝，跪足15秒，令網民熱烈討論。
王嘉爾跪地答謝fans有原因
王嘉爾跪謝fans舉動引起網民熱議，有網民指當時現場先有fans向他下跪，所以他才下跪回禮。亦有指，王嘉爾近半個月在泰國舉行的幾次活動均遇上暴雨，發布會、表演當日、雀巢見面會以及20日晚Team Wang Design舉辦的夏日主題活動等等，fans都是冒雨守候，未有因天氣減卻熱情，此舉令王嘉爾大為感動，所以下跪答謝fans。
王嘉爾跪謝fans網民反應兩極
王嘉爾下跪一事令泰國粉絲激動，不過在網上卻有不同時爭議，有網友留言表示反感：「給國內粉絲這樣感謝過嗎」、「這個真的有必要嗎？」同時亦有網友替王嘉爾不值，認為他是入鄉隨俗：「粉絲冒大雨等候多時，王嘉爾用當地的最高禮儀回饋粉絲」更大讚他將心比心錫fans。
王嘉爾亞洲地區多fasn Do姐超冧攬到實
王嘉爾fans群真係好犀利，亞洲地區都會有佢嘅fans，而香港fans之中最著名要數Do姐鄭裕玲，佢一向出名鍾意靚仔同韓星，王嘉爾都係佢集郵目標之一。之前王嘉爾現身電台節目《口水多過浪花》時，Do把握機會集郵仲攬到實一實。
王嘉爾出身運動世家 同張嘉朗稱兄道弟
王嘉爾高大靚仔原來出身運動世家，去年東京奧運張家朗在東京奧運奪金時，王嘉爾（Jackson）都有在微博發文祝賀張家朗，留言：「為你而驕傲，兄弟！真的值得紀念的一天！看了總決賽，恭喜你！現在在回家，回去以後再看幾遍！HONG KONG CHINA Let’s Goooooooooo」原來王嘉爾是前劍擊運動員，父親王銳基是來自廣東的國家劍擊隊隊員，曾有「亞洲第一劍」之稱， 及後移居香港，1995年當上香港劍擊隊總教練，母親周平是技巧體操國家隊隊員。
王嘉爾12歲時獲得全運會第一面金牌，2011年奪得亞洲青少年劍擊錦標賽的亞洲金牌。同年王嘉爾得到父母同意到韓國開始練習生生涯，為了加入演藝圈，王嘉爾放棄了參加2012年倫敦奧運，亦放棄了香港大學及美國史丹福大學的取錄資格。
王嘉爾曾被質疑抽張嘉朗水
張家朗在東京奧運奪金，王嘉爾以兄弟稱呼並送上祝賀，卻被網民指抽水，指他玩佩劍，而張家朗卻主力是花劍，又指張家朗和王嘉爾加入劍擊隊時間不同，有網民又指出王嘉爾選擇在微博祝賀張家朗，而不是在港人及張家朗最常用的IG出文，加上王嘉爾以前曾貼出過去劍擊練習、獲獎的相片，卻沒有一張與張家朗的合照，質疑他抽張家朗水﹗