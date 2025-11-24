王嘉爾罕有自揭低潮期｜曾靠酒精麻醉醉到瞓街 直認：覺得麻醉自己有鬼用咩？
王嘉爾直認曾做醫美啪骨 「咁做冇錯架嘛」
在最新播出的節目中，面對主持黎芷珊，王嘉爾表現得極度坦率，無預警下大方承認自己曾做醫美。他直言：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開。」更進一步透露自己30歲後開始做「啪臉骨」療程，態度大方得令主持都大讚。王嘉爾對此補充，認為這是藝人工作的一部分，並無不妥：「但係咁冇錯架嘛，醫美係（藝人）工作（一部分）。」他感性地表示，為了維持最佳狀態，必須要付出努力，否則就會變成不像樣的「Magic man」，可見他對事業的投入與執著。
王嘉爾驚爆底褲底線 任除褲唔好除底底
談及在演唱會上與粉絲的瘋狂互動，王嘉爾憶述曾有男粉絲在台上偷吻他，但他笑言「未算瘋狂」，隨後更發表驚人的「底褲底線」！他笑著表示：「（就算）除褲 OK 嘅，但唔好除底褲，我呢個接受唔到。」這番大膽言論讓全場嘩然。他又補充，自己完全不介意與其他男生肉帛相見，因為以前做運動員時已習慣大家一起沖涼，展現出他率性又豪邁的一面，與舞台上魅力四射的形象形成強烈對比。
王嘉爾剖白人生最低潮 曾醉酒瞓街完全迷失
節目中，王嘉爾亦罕有地談及人生最低潮的時期，坦承當時感到嚴重迷失，甚至需要靠酒精麻醉自己來逃避現實。他沉重地回憶道：「我真係有時亂到都唔知自己點過，有時飲到醉晒咪瞓街囉。」他直認自己從不相信會用這種方式逃避，更感嘆：「因為由細到大都覺得麻醉自己有鬼用咩…所以話道理講我都識，但真係到自己個 Situation 嗰時，又會唔得喇。」剖白了內心最脆弱的一面，讓不少觀眾感到心痛。
王嘉爾自嘲香港冇人識 換身份證僅一兩人認出
雖然在全球擁有過億粉絲，但王嘉爾卻謙虛地表示自己在香港根本沒人認識，盡顯其貼地一面。當被問到在街上會否覺得很麻煩時，他笑著回應：「講真嗰句，冇人在乎…因為你行出街，冇人會望」、「簡簡單單你（作為藝人）就咁行出去冇人會睬你，你覺得自己係邊個先？」他更分享趣事，指自己早前去換身份證時，全程只有一、兩個人認出他，與其國際巨星的地位形成巨大反差，相當有趣。