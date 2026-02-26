王嘉爾凌晨現身旺角街頭任影唔嬲 一行為網民驚嘆超貼地

31歲韓團GOT7香港成員王嘉爾近年在全球人氣爆燈，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數，已躍升「國際頂流」行列。雖然事業重心橫跨全球，但王嘉爾近期頻頻回港，多次被網民在香港街頭野生捕獲。繼早前有人在尖沙咀偶遇他後，前晚（24日）又有網民在社交平台出post，直擊他凌晨現身一間裝修極其道地的平民麵檔食宵夜，貼地程度令人震驚。