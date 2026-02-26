王嘉爾凌晨現身旺角街頭任影唔嬲 一行為網民驚嘆超貼地
31歲韓團GOT7香港成員王嘉爾近年在全球人氣爆燈，憑藉帥氣外表與音樂才華圈粉無數，已躍升「國際頂流」行列。雖然事業重心橫跨全球，但王嘉爾近期頻頻回港，多次被網民在香港街頭野生捕獲。繼早前有人在尖沙咀偶遇他後，前晚（24日）又有網民在社交平台出post，直擊他凌晨現身一間裝修極其道地的平民麵檔食宵夜，貼地程度令人震驚。
王嘉爾凌晨現身平民麵檔坐膠櫈
前晚凌晨時分，有網民在一間裝修地道的平民麵檔偶遇王嘉爾。從片段所見，王嘉爾當時戴上招牌黑色「賊仔帽」，身穿黑色貼身短袖上衣配長褲，雖然打扮低調，但貼身剪裁卻將其健身所得的紮實線條完美勾勒，一雙結實的「麒麟臂」更是極吸睛。片段中，王嘉爾與兩位男友人同行，並未要求任何特殊待遇，反而大方坐在店內的藍色圓腳膠櫈上，期間與友人有講有笑，態度相當放鬆。
網民驚嘆王嘉爾真接地氣
目擊網民忍不住在社交平台分享偶遇經歷，並驚嘆「真接地氣，這凳子！」不少粉絲看到片段後都大讚王嘉爾毫無架子，即使貴為國際頂流，私下生活依然非常貼地。王嘉爾曾在訪問中表示回港最愛食地道茶餐廳、大排檔和麵檔，今次被拍到在平民麵檔食宵夜，正好印證了他的真性情。除了麵檔偶遇外，之後在社交平台亦有貼出王嘉爾與友人以及Tyson Yoshi的合照。
王嘉爾旺角街頭再被捕獲主動配合拍照
除了麵檔偶遇外，近日亦有網民在小紅書貼出與王嘉爾的合照，並留言分享偶遇經過。該網民表示在旺角吃完晚飯後隨便散步，「完全沒預兆，抬頭一瞬間就和王嘉爾對視了」，猶豫半天還是鼓起勇氣追上去，本來還怕打擾到他，「結果他超有禮貌超溫柔，主動配合拍照，真人比鏡頭裡還要帥」。這次街頭偶遇再次展現了王嘉爾的親民一面，即使在街頭被認出，依然保持溫柔有禮的態度。
圖片來源：小紅書、threads、IG@jacksonwang852g7資料或影片來源：原文刊於新假期