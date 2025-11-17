王嘉爾首談停工一年真相｜自爆被騙財兼遇人生低谷 驚吐：唔想再活落去！

國際頂流巨星王嘉爾（Jackson）近年事業如日中天，卻在黃金時期突然宣布停工休息一年，引發外界諸多揣測。近日他接受黎芷珊節目《芷珊再約王嘉爾》訪問，罕有剖白內心世界，驚爆停工背後是因曾陷入人生最黑暗低谷，坦言當時負面情緒爆發，更一度萌生「唔想再活落去」的念頭，場面令人心酸。究竟這位舞台王者經歷了甚麼不為人知的痛苦？