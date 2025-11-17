王嘉爾首談停工一年真相｜自爆被騙財兼遇人生低谷 驚吐：唔想再活落去！
王嘉爾節目預告震撼剖白 揭停工一年真相
在一連兩集的台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》預告中，黎芷珊親赴泰國及澳門，直擊Jackson第二次世界巡迴演唱會的台前幕後。Jackson在訪談中首度親揭決定休息一年的導火線，坦言並非單一事件，而是所有不好的事一次過發生。他直言：「最重要唔係嗰件事，最重要係（啲事件）一齊 360。」他更豪邁自揭曾被人騙錢，但認為物質上的損失可以賺回來，真正擊垮他的是內心：「同我工作嘅人，我覺得大家都係 friend 吖，但邊有得嚟咁多 friend 吖…個問題係個心。」字裡行間流露出找不到共同奮鬥目標夥伴的無奈。
王嘉爾驚吐最低潮想法：我唔想再活落去
當被問及人生最低潮的時期，Jackson的回答更是震撼全場，他毫不諱言自己曾有過極端想法，情緒一度走到崩潰邊緣。他對著鏡頭坦白承認：「最唔開心、最 down 嗰時，係乜嘢諗法都有諗過架…我係諗過我唔想再活落去。」他補充說，連自己也對有這種想法感到驚訝，因為從運動員到練習生再到出道，他一直覺得自己是能捱苦的人。但在那個時期，他感覺完全迷失了自我，甚至「只係覺得我乜嘢都唔想做，好似覺得自己都唔知自己係邊個」。
王嘉爾19歲出道辛酸史 未畢業不懂人情世故
回顧Jackson的演藝路，他自10歲起先後練習體操和劍擊，後來被星探發掘而踏上韓國K-POP之路。他憶述19歲便出道，當時的自己根本未準備好面對複雜的社會。Jackson在節目中剖白：「我出道 19 歲，（嗰時）我係未 ready 社會，我連 form 7 都未畢業，你話咁嘅年紀我識鬼社會咩？！」他坦言隨著接觸的人越來越多，自己完全不懂得如何應對這一切，這些年少時累積的壓力和迷惘，或許早已為後來的情緒爆發埋下伏線，也解釋了為何他需要停下來重新尋找自己。
預告片曝光全網心痛 王嘉爾粉絲洗版力撐
節目預告片曝光後，Jackson的真情剖白迅速引起網絡巨大迴響，大批粉絲及網民湧入社交平台留言，對他的經歷表示極度心痛。網民紛紛洗版力撐：「聽到佢咁講真係好心痛，佢承受咗太多！」、「完全無法想像佢當時有幾大壓力，好彩佢停落嚟休息」、「呢個就係我哋鍾意嘅王嘉爾，永遠都咁真實坦誠」、「一定會準時睇節目，想聽晒佢嘅故仔」、「Jackson你要知道你唔係一個人，我哋永遠支持你！」。不少粉絲都表示，會更珍惜強勢回歸的他，並期待在節目中看到他更多不為人知的一面。