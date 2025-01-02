林保怡除夕夜獲台灣陽光男神興奮送熱吻 表情難掩驚喜 二人關係曝光
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在剛過去除夕夜，台灣演員王大陸不僅來到香港，還與TVB視帝林保怡一同在尖沙咀欣賞煙花。在一段影片中，王大陸在倒數完畢後，突然向林保怡的面頰送上一個熱吻，即刻引起粉絲哄動！
王大陸興奮送熱吻林保怡勁驚喜
王大陸在IG上發布了一條影片，祝大家新年快樂！影片中的王大陸看起來非常興奮，他甚至張開嘴巴，模仿煙花在口中爆炸的樣子。隨著拍攝的進行，王大陸的興奮之情溢於言表，他拉著原本隱藏在鏡頭後的林保怡一起入鏡，兩人親密無間地頭貼頭，並做出V字手勢。
王大陸林保怡二人關係曝光
許多人好奇，王大陸與林保怡似乎從未在作品中合作過，為何會這麼老友鬼鬼。原來，王大陸目前正在香港拍攝新電影《無法饒恕》，而林保怡和林家棟也是該片的演員。可以推測，兩人是在拍攝過程中逐漸熟悉起來的，是工作上拍檔。除夕夜，林保怡作為地主之誼，陪同王大陸一同觀賞煙花，共度佳節。
許多網民對這一突如其來的親密舉動感到驚訝：「不只認識，還親上了呢」、「你怎麼可以錫他？」另一方面，佘詩曼亦留言祝王大陸新年快樂：「Happy New Year 弟弟」。
圖片來源：IG@taluwang