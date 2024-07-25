王晶愛女王子涵離巢做OL與TVB小花鬥曬水著 被梁敏巧「黑色暴乳」搶鏡
王子涵 著比堅尼獲讚有靚腰
現年34歲的王子涵在分享泳裝照之餘，又寫上：「開咗兩年終於有機會去海洋公園水上樂園，仲要撞正大暑，有得玩吓水降溫，真係正正子！」在個人照中，她身穿一件粉藍色的比堅尼泳裝，配襯紅色的運動短褲，展現了她一身白皙的肌膚和勻稱的身材，引來網民紛紛大讚：「夏日熱辣辣」、「Wow…nice」、「好耐無見嘅王子涵喔」、「身型真係keep得幾好」、「腰靚」、「正」等。
梁敏巧超強「黑色暴乳」成功搶鏡
譚嘉儀和梁敏巧又分別曬出與王子涵及鄧伊婷的水著合照，譚嘉儀身穿湖水藍色的運動型泳衣，而鄧伊婷和梁敏巧則同樣選擇了一身黑色的泳裝，雖然作為「東張女神」的梁敏巧在泳裝外披了件黑色外套，相對較為保守，但由於她的上圍在四女中最重「Big爆」，造成超強勁的「黑色暴乳」效果，成功搶鏡！
王子涵突去年宣布離巢：我屋企三代都係tvb岀黎
王子涵在去年8月突然在社交平台發文宣布離巢TVB，全文如下：
八年之間我成長了不少，感謝這個地方給了我不少學習的機會，感覺像讀了一個碩士課程，一個全方位人生嘅課程。感謝每一個同我渡過這八年的人。在這裏的經歷對我來說真的很寶貴，因為我實現了我從小的夢想，當一個演員、當一個主持、當一個演唱者。感謝每一個曾經支持以及討厭我的人，你們的每一句說話都成就了今天的我。
我想好驕傲的説一句，我屋企三代都係tvb岀黎㗎！不要誤會我沒有放棄我的夢想，我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我，希望我會得到更高嘅成就。感激你們曾經喜歡過 Nicole, 崔美鳳, 辣椒仔, 砵仔糕, 多多同蔡玉餃亦都多謝你哋曾經喜歡姊妹淘，同埋揾食飯團嗰個傻大姐Dada！
王子涵在2007年參演父親王晶出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年加盟TVB成為旗下藝人，之後曾參與《愛回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》等不同劇集的演出，但8年來仍鮮有屬於自己的代表作，星途依然平平。
王子涵曬與男友合照放閃
離巢後王子涵曾自揭轉行做OL，但表示仍會以其他方式繼續在螢幕與大家見面。去年9月，她曾大騷婚照，一度被網民以為她要宣布婚訊，不過她隨即澄清「仲未嫁得出」。今年初她更連環上載多張與男友慶祝周年紀念的合照放閃，並透露男友姓周。