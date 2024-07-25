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王晶愛女王子涵離巢做OL與TVB小花鬥曬水著 被梁敏巧「黑色暴乳」搶鏡

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王晶的愛女王子涵（DaDa）在去年8月離巢TVB後，轉行做OL，少有再在幕前曝光。日前她在IG忽然大派福利，分享同3位TVB小花到水上樂園拍攝的夏日泳裝照，再次引起網民關注，紛紛大讚四女都索到爆！

王子涵 著比堅尼獲讚有靚腰

現年34歲的王子涵在分享泳裝照之餘，又寫上：「開咗兩年終於有機會去海洋公園水上樂園，仲要撞正大暑，有得玩吓水降溫，真係正正子！」在個人照中，她身穿一件粉藍色的比堅尼泳裝，配襯紅色的運動短褲，展現了她一身白皙的肌膚和勻稱的身材，引來網民紛紛大讚：「夏日熱辣辣」、「Wow…nice」、「好耐無見嘅王子涵喔」、「身型真係keep得幾好」、「腰靚」、「正」等。

王子涵 網民大讚王子涵條腰好靚。（圖片來源：IG@dadadawongx）
網民大讚王子涵條腰好靚。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 四女又一齊大跳(𝐆)𝐈-𝐃𝐋的𝐊𝐥𝐚𝐱𝐨𝐧舞。（圖片來源：IG@dadadawongx）
四女又一齊大跳(𝐆)𝐈-𝐃𝐋的𝐊𝐥𝐚𝐱𝐨𝐧舞。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 在比堅尼外包著一件小白Tee的王子涵跳得最放，其肌膚亦是四女中最白，白到反光。（圖片來源：IG@dadadawongx）
在比堅尼外包著一件小白Tee的王子涵跳得最放，其肌膚亦是四女中最白，白到反光。（圖片來源：IG@dadadawongx）

梁敏巧超強「黑色暴乳」成功搶鏡

譚嘉儀和梁敏巧又分別曬出與王子涵及鄧伊婷的水著合照，譚嘉儀身穿湖水藍色的運動型泳衣，而鄧伊婷和梁敏巧則同樣選擇了一身黑色的泳裝，雖然作為「東張女神」的梁敏巧在泳裝外披了件黑色外套，相對較為保守，但由於她的上圍在四女中最重「Big爆」，造成超強勁的「黑色暴乳」效果，成功搶鏡！

王子涵 王子涵與TVB三位小花梁敏巧、譚嘉儀及鄧伊婷大鬥性感。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵與TVB三位小花梁敏巧、譚嘉儀及鄧伊婷大鬥性感。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵 網民大讚梁敏巧的「黑色暴乳」最搶鏡。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
網民大讚梁敏巧的「黑色暴乳」最搶鏡。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵 王子涵在限時動態中的合照，就撇甩梁敏巧，由譚嘉儀和鄧伊婷「爭峰」！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵在限時動態中的合照，就撇甩梁敏巧，由譚嘉儀和鄧伊婷「爭峰」！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵 梁敏巧就在自己IG曬出獨照。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧就在自己IG曬出獨照。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵 「黑色暴乳」效果非常震撼！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
「黑色暴乳」效果非常震撼！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵 譚嘉儀的獨照就除低運動褲，大擺索pose。（圖片來源：IG@kayeepo）
譚嘉儀的獨照就除低運動褲，大擺索pose。（圖片來源：IG@kayeepo）
王子涵 雖然係運動型泳衣，但都好有睇頭！（圖片來源：IG@kayeepo）
雖然係運動型泳衣，但都好有睇頭！（圖片來源：IG@kayeepo）
王子涵 （圖片來源：IG@kayeepo）
（圖片來源：IG@kayeepo）

王子涵突去年宣布離巢：我屋企三代都係tvb岀黎

王子涵在去年8月突然在社交平台發文宣布離巢TVB，全文如下：

八年之間我成長了不少，感謝這個地方給了我不少學習的機會，感覺像讀了一個碩士課程，一個全方位人生嘅課程。感謝每一個同我渡過這八年的人。在這裏的經歷對我來說真的很寶貴，因為我實現了我從小的夢想，當一個演員、當一個主持、當一個演唱者。感謝每一個曾經支持以及討厭我的人，你們的每一句說話都成就了今天的我。
我想好驕傲的説一句，我屋企三代都係tvb岀黎㗎！不要誤會我沒有放棄我的夢想，我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我，希望我會得到更高嘅成就。感激你們曾經喜歡過 Nicole, 崔美鳳, 辣椒仔, 砵仔糕, 多多同蔡玉餃亦都多謝你哋曾經喜歡姊妹淘，同埋揾食飯團嗰個傻大姐Dada！

王子涵 王子涵離巢前最後一部作品，是在2022年拍攝、今年1月播出的《狀王之王》。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵離巢前最後一部作品，是在2022年拍攝、今年1月播出的《狀王之王》。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 王子涵又曾空降《愛回家》飾演蔡玉皎，但因造型娘爆及說話高八度的演繹，引起網民發起罷睇《愛回家》。 （圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵又曾空降《愛回家》飾演蔡玉皎，但因造型娘爆及說話高八度的演繹，引起網民發起罷睇《愛回家》。 （圖片來源：IG@dadadawongx）

王子涵在2007年參演父親王晶出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年加盟TVB成為旗下藝人，之後曾參與《愛回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》等不同劇集的演出，但8年來仍鮮有屬於自己的代表作，星途依然平平。

王子涵 王晶視王子涵為掌上明珠，早年為她鋪路入行，不過阿女一直紅唔起。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王晶視王子涵為掌上明珠，早年為她鋪路入行，不過阿女一直紅唔起。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 有指是王晶安排王子涵入無綫拍劇。（圖片來源：IG@dadadawongx）
有指是王晶安排王子涵入無綫拍劇。（圖片來源：IG@dadadawongx）

王子涵曬與男友合照放閃

離巢後王子涵曾自揭轉行做OL，但表示仍會以其他方式繼續在螢幕與大家見面。去年9月，她曾大騷婚照，一度被網民以為她要宣布婚訊，不過她隨即澄清「仲未嫁得出」。今年初她更連環上載多張與男友慶祝周年紀念的合照放閃，並透露男友姓周。

王子涵 去年9月，王子涵曾上載婚照，一度被誤會好事近。（圖片來源：IG@dadadawongx）
去年9月，王子涵曾上載婚照，一度被誤會好事近。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 今年初王子涵突然曬出與男友合照放閃。（圖片來源：IG@dadadawongx）
今年初王子涵突然曬出與男友合照放閃。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 王子涵的IG內有不少三點式相。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵的IG內有不少三點式相。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 王子涵最愛出海，難得仍保住雪白肌膚。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵最愛出海，難得仍保住雪白肌膚。（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 （圖片來源：IG@dadadawongx）
（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 （圖片來源：IG@dadadawongx）
（圖片來源：IG@dadadawongx）
王子涵 （圖片來源：IG@dadadawongx）
（圖片來源：IG@dadadawongx）

撰文：東方新地圖片來源：IG@dadadawongx、IG@maggiemanhau、IG@kayeepo

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