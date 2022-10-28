森美仔王晶女唔似爸爸？盤點圈中「基因異變」星二代！
盤點圈中「基因異變」星二代
1.森美大仔 –梁曦樂讀醫做司儀
日前港大醫學院舉行周年晚宴，其中一個環節由森美主持，拍檔係森美大仔梁曦樂！從當晚照片所見，而梁曦樂已經有老竇咁高，而且父子一齊著西裝打煲呔上陣，十分醒目。看來他除了遺傳了爸爸的聰明腦袋，更遺傳了好口才！森美傍實阿仔做司儀，亦露出滿意笑容。森美是名校喇沙出身，梁曦樂當然跟老竇一樣成為「喇沙仔」，後來到英國升學，參加英國GCSE會考取得11科A*佳績，憑此佳績入讀名校Concord College，後來在A-Level亦考獲4A*，足以報考牛津、劍橋等名校，但Lancelot選擇返港入讀港大醫科。
2. 王晶女兒 – 王子涵《愛回家》入屋
王晶愛女王子涵今年32歲，在TVB《愛回家之開心速遞》中飾演「蔡玉皎」一角成功入屋。不少網民都大讚王子涵演技不錯，近年以劇接劇，先後演出《鐵拳英雄》和《超能使者》等重頭劇。王子涵五官雖然並不像一般女演員精緻，但勝在身形夠Fit，練出帶有線條的小蠻腰。不少網民都對於她外貌不像父親王晶兒表示感恩！
3. 馬德鐘兒子 – 23歲馬在驤外型輸畀老竇
今年23歲的馬德鐘兒子馬在驤，曾經在TVB劇集《我家無難事》中客串過，馬德鐘亦表示兒子馬在驤雖然對拍戲感興趣，但需要他完成畢業才會考慮讓兒子入行。早前馬在驤便大學畢業，並且在社交平台上傳一連串的畢業照。不少網民都認為雖然馬在驤遺傳了父親的高大身形，但五官卻未有遺傳到父母的優良基因。
4. 陳寶珠兒子 – 楊天經撈極三四線
著名粵語女星陳寶珠的兒子楊天經，早年在美國畢業後投身娛樂圈，參演過《溏心風暴之家好月圓》、《學警追擊》等劇集，但一直都是擔任三、四線的角色，在2016年正式離開無綫。楊天經一直都是出名的孝順仔和愛妻號，可是外貌方面並未能遺傳陳寶珠深邃的五官輪廓。
5. 石修兒子 – 陳宇琛唔夠方力申似
近日有份出演ViuTV劇集《野人老師》的陳宇琛是石修的兒子。雖然入行初期有被無綫力捧過，但最後都越做越低，在2014年離開無綫。多年來不少網民都認為陳宇琛比起爸爸石修，更似方力申！
6. 林青霞女兒 – 邢言愛老竇基因太強
影壇大美人林青霞在94年結婚後，育有兩女，其中細女邢言愛今年已經18歲，變得亭亭玉立。邢言愛由小時候開始一直被外界稱她長得比較像爸爸，雖然於外貌方面沒有遺傳到媽媽的優良基因，但性格活潑好動，不單只是高材生，舞蹈、戲劇等藝術方面亦非常出眾，內在美爆燈。
7. 八両金兒子 – 葉小霆激變蕭敬騰？
八両金近年少於電視和電影現身，主力與兒子「八両仔」葉小霆內地登台賺錢。近日八両金亦有跟上潮流，轉戰「抖音」，令八両仔的近照曝光掀起一番熱話。大部分網民都大讚八両仔的顏值好高，同爸爸越來越唔似樣，甚至有網民大讚八両仔男生女相，與歌手吳亦凡、蕭敬騰非常相似。
8.李麗珍許愿女兒 – 許倚榕撞樣陳法拉
要講到與父親最唔似樣的星二代，就一定非許愿得女兒許倚榕莫屬了。小時候同許愿一模一樣樣的許倚榕，長大後突然基因「突變」越來越靚女，無論正面定側面都同陳法拉撞樣。許倚榕越大越靚，被網民大讚氣質非凡，有別於媽媽李麗珍的甜美外形，成為最美的星二代之一！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
讀者留言