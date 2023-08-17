王子涵突宣布離巢 效力TVB八年仍星途平平：我屋企三代都係tvb岀黎
王子涵自爆簽下TVB八年長約 認全靠父親王晶幫手鋪路
現年33歲的王子涵（DaDa）在今日（17日）突然在社交平台發文宣布離巢TVB，全文如下：
八年之間我成長了不少，感謝這個地方給了我不少學習的機會，感覺像讀了一個碩士課程，一個全方位人生嘅課程。感謝每一個同我渡過這八年的人。在這裏的經歷對我來說真的很寶貴，因為我實現了我從小的夢想，當一個演員、當一個主持、當一個演唱者。感謝每一個曾經支持以及討厭我的人，你們的每一句說話都成就了今天的我。
我想好驕傲的説一句，我屋企三代都係tvb岀黎㗎！不要誤會我沒有放棄我的夢想，我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我，希望我會得到更高嘅成就。感激你們曾經喜歡過 Nicole, 崔美鳳, 辣椒仔, 砵仔糕, 多多同蔡玉餃亦都多謝你哋曾經喜歡姊妹淘，同埋揾食飯團嗰個傻大姐Dada！
王子涵在2007年參演父親王晶出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年加盟TVB成為旗下藝人，之後曾參與《愛回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》等不同劇集的演出，但8年來仍鮮有屬於自己的代表作，星途依然平平。早前，兩父女更齊齊現身內地網紅、粉絲過千萬的小楊哥的直播間，有指為了幫女兒王子涵的抖音帳號谷人氣，王晶利誘內地網紅，更講明：「如果能點到5萬，我給你男二號。10萬，男一號，10萬以上，女主角任你挑。」以開戲做男一利誘男網紅，結果令王子涵一夜之間增粉20萬。
王晶hard sell愛女 開戲畀網紅換粉絲人數
王晶知道該網民非常受歡迎，號召力亦甚強，所以開出盤口表示若對方能令王子涵的抖音帳號有5萬人追蹤，便會開戲讓他做二號男主角，若粉絲到十萬人的話，更會讓他當男一，並加碼表示「女主角任你挑」，內地網紅即非常興奮，跟對住鏡頭表示終於有機會做演員，叫網民幫幫手，還諗定片名叫《猛男小楊之龍蝦拳》，真係估唔到網紅真係好有power，一夜之間便令王子涵的抖音帳號隨即多了廿多萬粉絲，王晶立即恭喜對方，網紅亦叫工作人員盡快準備合同，未知王晶是否會兌現承諾開戲呢？
王子涵抖音得一個po
王晶不惜借助網紅的人氣來谷愛女王子涵，今次即使成功令王子涵的抖音粉絲增至28萬，但其抖音內只有一條與該網紅一起錄製的無聊片，阿爸幫佢開咗個頭，都要阿女好好經營先得囉！
入《愛‧回家之開心速遞》做女秘書 網民勁唔buy
無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》除了熊家、龍家的台柱角色外，不少角色都相當入屋，可惜20年王子涵在《愛回家》飾演由英國回流返港的秘書蔡玉皎(王子涵飾)，網民反應麻麻，面對狠批，王子涵仲喺IG寸嘴回應⋯⋯不過去年王子涵已被調離《愛回家》。
王子涵空降《愛回家》 寸嘴回應網民狠批
王子涵飾演的蔡玉皎一出，娘爆的造型、說話高八度的演繹都頗不討喜，更有網民發起罷睇《愛回家》，估唔到王小姐竟然寸嘴回應：
你校細聲啲個電視咪得囉
高EQ回應劣評 黃秋生力撐
當年王子涵以Joe女朋友身分加入《愛回家》劇組時都備受爭議。作為「王晶愛女」王子涵初登場，飾演送水輝新請的女秘書一角，劇中扮演傻大姐的王子涵頗為搶鏡十分搞笑，而且打扮極其似80年代女歌手的傻大姐蔡王皎，但觀眾反應兩極。
有人認為角色定位可愛加上表現討好，王子涵在聽到評論時亦虛心接納意見，在IG說︰「蔡玉皎表示，多謝大家嘅支持，觀眾嘅善意評價全部接受。王子涵表示自從辣椒仔 (《賭城群英會》角色名稱) 之後冇脫離過食物名。」
亦有網友反映她的聲線太響亮拆耳，而且造型非常奇怪，更有人揚言要罷睇《愛回家》：「可唔可以講嘢細聲少少或者唔好咁大聲嗌出聲，聽得好辛苦」她高EQ回應網民批評：「你校細聲啲個電視咪得囉！」更有網民稱：「整污糟愛回家」而她沒有選擇忍氣吞聲，霸氣反撃：「你兩位又何嘗唔係整污糟我個IG呢？」
王子涵獲得同劇的演員許家傑、林淑敏、鄭世豪等紛紛留言表達支持。雖然黃秋生跟王晶一向都不和，但一向都喜歡提攜後輩的黃秋生在他的FB留言說：「個老豆XX啫，畀個機會個女仔啦，造型騎呢都係電視台啫。又唔關佢事。」
王子涵學歷高 絕無偏私望擺脫父蔭
王子涵畢業於著名的倫敦藝術大學的化妝及髮型形象設計系。身為王晶女兒的她，初出道時一度背負星二代的包袱，不能做錯事，影響爸爸，又被外界誤會有爸爸幫她安排好工作，沒有人敢找她拍戲，因而感到壓力。
另一方面，她不覺得自己有特權，不希望靠父蔭而令人認識，想以個人實力創出成績，所以每次都會珍惜機會，用心演好角色。即使她有份演出王晶有份投資的電影《甜心粉絲王》、《黑勢力》，也參演劇集《火線下的江湖大佬》、《賭城群英會》等，但她指爸爸在片場從沒偏私，對她的要求只會更高，如她演得差更會被他公開嚴厲批評。
王晶共有兩個女兒，除王子涵外，大女王佟藝主力幕後開公關公司。事實上王晶曾稱不希望女兒入行做藝人，但見王子涵對演藝行業有興趣，才首肯女兒入行，但強調對她沒有特別優待，只希望女兒演到35歲就會結婚。
王子涵努力擺脫「星二代」標籤
王子涵無論電視劇和電影的表現都備受關注，她不斷努力，希望擺脫星二代標籤。自07年開始，她參與電影拍攝，直至15年正式簽約TVB，曾主持節目《姊妹淘》，亦拍過不少劇集，星途平平。
18年，她拍攝其父監製的《荷里活有個大老千》，飾演小老千丁小雨，劇中的她為人爽正但個性倔強火爆，其中有一幕講述她媽媽（金燕玲飾演）過世，她在病床前接受不到媽媽逝去的事實，傷心爆喊的模樣令觀眾非常心痛，不少網民讚她表現出色：「演得很好投入，加油！」、「佢演得幾好幾自然呀好過蔡x貝多多聲，睇嚟係好多人唔妥佢老豆（竇）連累埋佢」、「但老實講演技真係好過曬依家TVB啲演員囉，起碼唔作狀」、「真心講！對事不對人！她真的演得不錯喎！幾好戲喎！戲中演活了18歲少女角色，發揮得很好」
今年，她參演《鐵拳英雄》飾演多多，獨自去米倉揭發用米運毒的事，被路向東（吳家樂飾演）一掌打飛起。男朋友夜來吉（伍允龍飾演）趕到現場救她，但可惜多多身受重傷，最後離世，從此陰陽相隔，夜來吉崩潰爆喊，我見猶憐。這場戲連監製文偉鴻也大讚：「子涵吊威也向後飛，其實有一定風險，看不見，沒法防避，就算男仔都未必夠膽，勇氣可嘉！」
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