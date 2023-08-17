王子涵突宣布離巢 效力TVB八年仍星途平平：我屋企三代都係tvb岀黎

67歲的導演王晶拍過無數經典港產片及劇集，點石成金捧紅過不少藝人，卻未能令愛女王子涵走紅。現年33歲的王子涵（DaDa）在今日（17日）突然在社交平台發文宣布離巢TVB，結束與TVB的8年賓主關係，她在文中表示仍自豪地說一句：「我屋企三代都係tvb岀黎㗎」，同時勉勵自己在日後路途可以得到更高的成就咁話！