乘風破浪3 王心凌

乘風破浪3｜39歲王心凌唱〈愛你〉翻紅 楊思琦網上同框Jam歌抽水

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今年39歲有「甜心教主」之稱的台灣歌手王心凌，近日參加內地節目 《乘風破浪3》 ，在首播一集化身甜美女學生大跳經典歌曲〈愛你〉，即時喚起觀眾回憶，並於內地翻紅。前港姐楊思琦跟得好貼，在社交網上載與王心凌隔空合唱〈愛你〉的短片，仲跟足王心凌台風，極速抽水。

王心凌 台灣女歌手王心凌參加了內地綜藝節目《乘風破浪3》。
台灣女歌手王心凌參加了內地綜藝節目《乘風破浪3》。（圖片來源：微博@乘風破浪）

王心凌自嘲「甜心奶奶」

台灣「甜心教主」王心凌最近登陸內地的《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐3》），在節目中受訪時被讚顏值十年如一日依然保持青春，王心凌笑言自己再下去可以做「甜心奶奶」，當表演完一曲〈愛你〉，王心凌更再度成為網上熱搜。粉絲為支持王心凌，甚至發起買入芒果股票，讓芒果超媒在中國股票交易中一度漲近10%，市值飆升66億元人民幣（約293億新台幣）。

王心凌 39歲的王心凌依然carry到套校服。
39歲的王心凌依然carry到套校服。（圖片來源：微博@乘風破浪）
王心凌 王心凌在《乘風破浪3》以首本名曲〈愛你〉翻紅，受到觀眾熱捧。
王心凌在《乘風破浪3》以首本名曲〈愛你〉翻紅，受到觀眾熱捧。（圖片來源：《乘風破浪3》影片截圖）

王心凌容貌再被質疑

身穿校服表演的王心凌仍然跳得又唱得，但在節目中一影到大頭受訪鏡頭，不少網民都覺得她的容貌有變，更在社交網議論紛紛，甚至覺得女神顏值已崩壞。

王心凌 王心凌在首集的訪問中，近鏡被指容貌有變。
王心凌在首集的訪問中，近鏡被指容貌有變。（圖片來源：《乘風破浪3》影片截圖）
王心凌
（圖片來源：[email protected]文人多說話）
王心凌
（圖片來源：[email protected]文人多說話）

王心凌楊思琦網上合唱

王心凌的首本名曲〈愛你〉再度翻紅，前港姐楊思琦亦極速抽水，在社交網拍了一段片與王心凌同框合唱，片中楊思琦抄足王心凌的台風與手勢，不過點扮都做唔到王心凌那種自然流露的甜美少女味。

王心凌 楊思琦與王心凌同框唱〈愛你〉。
楊思琦與王心凌同框唱〈愛你〉。（圖片來源：[email protected]
王心凌 楊思琦跟足王心凌，刻意扮可愛。
楊思琦跟足王心凌，刻意扮可愛。（圖片來源：[email protected]
王心凌 楊思琦近年融入內地市場，早前大玩國內好興的打油詩自我介紹。
楊思琦近年融入內地市場，早前大玩國內好興的打油詩自我介紹。（圖片來源：[email protected]

常見問題

王心凌粉絲為支持偶像新節目，發起什麼行動？

王心凌再度成為網上熱搜，有粉絲發起買股票行動⋯⋯詳情請看

王心凌容貌再被質疑？

王心凌在節目中一影到大頭受訪鏡頭，不少網民都覺得她的容貌有變，更在社交網議論紛紛⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、《乘風破浪3》影片截圖暈、[email protected]文人多說話

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