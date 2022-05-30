乘風破浪3｜39歲王心凌唱〈愛你〉翻紅 楊思琦網上同框Jam歌抽水

今年39歲有「甜心教主」之稱的台灣歌手王心凌，近日參加內地節目 《乘風破浪3》 ，在首播一集化身甜美女學生大跳經典歌曲〈愛你〉，即時喚起觀眾回憶，並於內地翻紅。前港姐楊思琦跟得好貼，在社交網上載與王心凌隔空合唱〈愛你〉的短片，仲跟足王心凌台風，極速抽水。