乘風破浪3｜39歲王心凌唱〈愛你〉翻紅 楊思琦網上同框Jam歌抽水
今年39歲有「甜心教主」之稱的台灣歌手王心凌，近日參加內地節目 《乘風破浪3》 ，在首播一集化身甜美女學生大跳經典歌曲〈愛你〉，即時喚起觀眾回憶，並於內地翻紅。前港姐楊思琦跟得好貼，在社交網上載與王心凌隔空合唱〈愛你〉的短片，仲跟足王心凌台風，極速抽水。
王心凌自嘲「甜心奶奶」
台灣「甜心教主」王心凌最近登陸內地的《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐3》），在節目中受訪時被讚顏值十年如一日依然保持青春，王心凌笑言自己再下去可以做「甜心奶奶」，當表演完一曲〈愛你〉，王心凌更再度成為網上熱搜。粉絲為支持王心凌，甚至發起買入芒果股票，讓芒果超媒在中國股票交易中一度漲近10%，市值飆升66億元人民幣（約293億新台幣）。
王心凌容貌再被質疑
身穿校服表演的王心凌仍然跳得又唱得，但在節目中一影到大頭受訪鏡頭，不少網民都覺得她的容貌有變，更在社交網議論紛紛，甚至覺得女神顏值已崩壞。
王心凌楊思琦網上合唱
王心凌的首本名曲〈愛你〉再度翻紅，前港姐楊思琦亦極速抽水，在社交網拍了一段片與王心凌同框合唱，片中楊思琦抄足王心凌的台風與手勢，不過點扮都做唔到王心凌那種自然流露的甜美少女味。
常見問題
王心凌粉絲為支持偶像新節目，發起什麼行動？
王心凌再度成為網上熱搜，有粉絲發起買股票行動⋯⋯詳情請看
王心凌容貌再被質疑？
王心凌在節目中一影到大頭受訪鏡頭，不少網民都覺得她的容貌有變，更在社交網議論紛紛⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、《乘風破浪3》影片截圖暈、[email protected]文人多說話
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