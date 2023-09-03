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王怡然香港小姐2023︱父親終發道歉信 否認捲款潛逃：我是一位失敗的父親

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《2023香港小姐競選》賽果早已塵埃落定，但亞軍王怡然負面新聞卻一大堆，早前網民爆出其父親是老千，指她父母在內地所經營的「漢普森教育」補習社騙財捲款逃至香港。深潛多日的王怡然父親王召軍終於在9月1日發表道歉文，為事件作出回應。

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐香港小姐2023 賽果4號王怡然Lynn）
香港小姐亞軍王怡然（Lynn）早前被爆出父親在內地所經營的「漢普森教育」補習社騙財捲款逃至香港。（圖片來源：TVB）

王怡然父親終發道歉信 否認捲款潛逃

王怡然父親王召軍在日前發表長達四頁紙的道歉文，指自己從公司倒閉一刻開始，一直在設法解決問題，只是因為沒有找到最好的回應方式，所以才一直選擇沉默。面對網民的爭議，王怡然父親列出7大點回應澄清，不但否認並沒有捲款潛逃、拖欠工資、亦表示自己多年來守法經營補習社，並且有照章納稅。最後提及到最近研發一個全新的在線教育APP，希望能夠在APP完成之後為未完成課程的學員提供在線服務。

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王怡然父親終發道歉信，並列出7大點否認網上傳聞。（圖片來源：TVB直播畫面截圖）
王怡然 王怡然父親上傳匯款證據，證明自己有支付員工人工。
王怡然父親上傳匯款證據，證明自己有支付員工人工。（圖片來源：小紅書@王召軍）
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（圖片來源：小紅書@王召軍）

​​向女兒王怡然公開道歉：我是一位失敗的父親

在道歉文最後一段，王召軍以王怡然父親的名義向女兒道歉，指為女兒被捲入風波而感到自責內疚：「最後，我想以父親的身分給我的女兒道歉，爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚。我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。對於因這件事受到傷害的所有人，以及佔用了大量公眾資源，請接受我真誠地道歉，對不起！」

王怡然 香港小姐 王怡然因為笑容甜美而備受關注。
王怡然因為笑容甜美而備受關注。（圖片來源：TVB直播畫面截圖）

以下為王怡然父親道歉文全文：

網民炮轟不買賬 質疑全因港姐女兒才發聲

雖然王召軍發表長篇道歉文回應澄清，但網民依然對王召軍的回應不買賬，並且質疑他是為了港姐女兒的名聲，才出聲回應事件：「如果不是影響到您的港姐女兒你也不會出來道歉吧」、「看到最後竟然是給自己的女兒道歉，那千千萬萬個被騙錢的家長的兒女，誰又向他們道歉呢」等。同時亦有網民要求TVB撤銷王怡然的亞軍頭銜：「佢哋成家人咁樣，好影響香港嘅聲譽」、「選 10號咪可以拎皇冠」、「拎返佢個后冠啦，憑咩做港姐？」等。

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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

香港小姐2023亞軍｜王怡然父母被指是老千 當場爆喊做訪問 TVB火速發聲明

《2023香港小姐競選》自結束以來爭議不斷，近日有網民指亞軍王怡然的父親是老千，爆料一出引起不少迴響，令大批網民到王怡然及TVB的小紅書帳號留言聲討，而無綫事後亦發聲明回應事件。

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐2023香港小姐競選晚裝造型4號王怡然。
4號王怡然參賽以來一直是大熱。。（圖片來源：TVB）

自稱王怡然父母前員工爆料：父母都是失信人

事緣一名自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上發文指，父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。天津有400多個家長被捲走幾千到十幾萬不等，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書圖片）

王怡然一度爆喊回應：有真有假

對此，王怡然今日（29日）現身尖沙咀出席活動時，表示事件是父母的私事，為免造成更多誤會，不便透露太多。王怡然透露自己不清楚父母捲款舉家逃至香港一事，亦不會因為一些評論而不工作，更一度在現場爆喊。當問到有苦主要求褫奪她港姐的名銜，王怡然就指「有真有假，都想大家自己分辨。」

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
王怡然黑歷史不斷被曝光！（圖片來源：TVB畫面截圖）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
接受訪問期間爆喊。（圖片來源：TVB節目截圖）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）

無綫發出聲明：未經證實

無綫在8月29日就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明，聲明內容如下：

回覆傳媒查詢: 有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應。感謝大家的理解和支持。

電視廣播有限公司
2023年8月29日」

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐今日無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明
早前無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明（圖片來源：TVB）

王怡然清空社交平台限制評論

王怡然在接受《東張西望》訪問時，表示心情受到影響，所以已經封鎖了有關的消息接收：「我而家唔係咁想睇，因為我睇完都冇辦法，我而家已經好努力咁做嘢。」王其小紅書及抖音平台帳號的內容亦已刪去，只剩下一個帖文，而且也對留言作出限制，只允許互相關注的好友評論。

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書@小然然叫Lynn）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書@小然然叫Lynn）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB 直播畫面截圖、抖音@Lynn、TVB

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