王怡然香港小姐2023︱父親終發道歉信 否認捲款潛逃：我是一位失敗的父親

《2023香港小姐競選》賽果早已塵埃落定，但亞軍王怡然負面新聞卻一大堆，早前網民爆出其父親是老千，指她父母在內地所經營的「漢普森教育」補習社騙財捲款逃至香港。深潛多日的王怡然父親王召軍終於在9月1日發表道歉文，為事件作出回應。