王怡然香港小姐2023︱父親終發道歉信 否認捲款潛逃：我是一位失敗的父親
王怡然父親終發道歉信 否認捲款潛逃
王怡然父親王召軍在日前發表長達四頁紙的道歉文，指自己從公司倒閉一刻開始，一直在設法解決問題，只是因為沒有找到最好的回應方式，所以才一直選擇沉默。面對網民的爭議，王怡然父親列出7大點回應澄清，不但否認並沒有捲款潛逃、拖欠工資、亦表示自己多年來守法經營補習社，並且有照章納稅。最後提及到最近研發一個全新的在線教育APP，希望能夠在APP完成之後為未完成課程的學員提供在線服務。
向女兒王怡然公開道歉：我是一位失敗的父親
在道歉文最後一段，王召軍以王怡然父親的名義向女兒道歉，指為女兒被捲入風波而感到自責內疚：「最後，我想以父親的身分給我的女兒道歉，爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚。我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。對於因這件事受到傷害的所有人，以及佔用了大量公眾資源，請接受我真誠地道歉，對不起！」
以下為王怡然父親道歉文全文：
網民炮轟不買賬 質疑全因港姐女兒才發聲
雖然王召軍發表長篇道歉文回應澄清，但網民依然對王召軍的回應不買賬，並且質疑他是為了港姐女兒的名聲，才出聲回應事件：「如果不是影響到您的港姐女兒你也不會出來道歉吧」、「看到最後竟然是給自己的女兒道歉，那千千萬萬個被騙錢的家長的兒女，誰又向他們道歉呢」等。同時亦有網民要求TVB撤銷王怡然的亞軍頭銜：「佢哋成家人咁樣，好影響香港嘅聲譽」、「選 10號咪可以拎皇冠」、「拎返佢個后冠啦，憑咩做港姐？」等。
香港小姐2023亞軍｜王怡然父母被指是老千 當場爆喊做訪問 TVB火速發聲明
《2023香港小姐競選》自結束以來爭議不斷，近日有網民指亞軍王怡然的父親是老千，爆料一出引起不少迴響，令大批網民到王怡然及TVB的小紅書帳號留言聲討，而無綫事後亦發聲明回應事件。
自稱王怡然父母前員工爆料：父母都是失信人
事緣一名自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上發文指，父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。天津有400多個家長被捲走幾千到十幾萬不等，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」
王怡然一度爆喊回應：有真有假
對此，王怡然今日（29日）現身尖沙咀出席活動時，表示事件是父母的私事，為免造成更多誤會，不便透露太多。王怡然透露自己不清楚父母捲款舉家逃至香港一事，亦不會因為一些評論而不工作，更一度在現場爆喊。當問到有苦主要求褫奪她港姐的名銜，王怡然就指「有真有假，都想大家自己分辨。」
無綫發出聲明：未經證實
無綫在8月29日就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明，聲明內容如下：
回覆傳媒查詢: 有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應。感謝大家的理解和支持。
電視廣播有限公司
2023年8月29日」
王怡然清空社交平台限制評論
王怡然在接受《東張西望》訪問時，表示心情受到影響，所以已經封鎖了有關的消息接收：「我而家唔係咁想睇，因為我睇完都冇辦法，我而家已經好努力咁做嘢。」王其小紅書及抖音平台帳號的內容亦已刪去，只剩下一個帖文，而且也對留言作出限制，只允許互相關注的好友評論。
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