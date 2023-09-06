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港姐亞軍王怡然潛水多日終露面 戴住后冠強顏歡笑拒做訪問

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出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）早前被爆父母在內地騙取過千萬元後走佬逃至香港，之後她又被指人前人後兩個樣，被網民群起要求TVB褫奪其亞軍名銜。其父親雖然寫長文表明不會走數，但再有報道指王怡然在香港住得依然非常富貴，今日（6日）更獲無綫放過一馬如常出席港姐活動……

王怡然 港姐亞軍 港姐亞軍王怡然自從爆出父母呃錢事件之後潛水多日，今日6日）終於現身出席活動。
港姐亞軍王怡然自從爆出父母呃錢事件之後潛水多日，今日（6日）終於現身出席活動。（圖片來源：魔方全媒提供）

強顏歡笑現身活動

王怡然日前疑因呃錢事件壓力爆煲，上月底在活動上一度爆喊，之後更以身體不適為由缺席幾個活動。今日（6日）早上她終於見人，與同樣受負面新聞纏身的應屆港姐冠軍莊子璇、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁一同到將軍澳及尖沙咀領獎，以一身吊帶裙、戴上后冠的王怡然雖然大方站出來讓傳媒影相，但明顯是強顏歡笑。

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王怡然面對鏡頭前明顯強顏歡笑。（圖片來源：東方新地）
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王怡然早前在活動上爆喊！（圖片來源：TVB畫面截圖）

拒絕做訪問離場

她接受司儀兼上屆落選港姐陳瑞菱訪問時終於擠出笑容，表示當選至今既開心又驚喜。她在活動現場獲美容中心頒發贊助價值6萬8千元的美容療程，被問及將來會想做甚麽美容療程，她卻表示對美容不太了解：「我保養皮膚方法係飲水和瞓覺，比賽嗰日瞓咗4個鐘，算多，其他人都冇瞓過覺！」不過，去到傳媒訪問環節，她透過公關拒絕接受一切訪問。

王怡然 港姐亞軍 亞軍王怡然、冠軍莊子璇，以及季軍王敏慈。
亞軍王怡然、冠軍莊子璇，以及季軍王敏慈。（圖片來源：東方新地）
王怡然 港姐亞軍 冠軍莊子璇早前亦連環爆醜聞，不過今日的風頭已被亞軍蓋過。
冠軍莊子璇早前亦連環爆醜聞，不過今日的風頭已被亞軍蓋過。（圖片來源：東方新地）

住逾3萬月租單位勁富貴

王怡然早前被爆出其父親王召軍是老千，指她父母在內地所經營的「漢普森教育」補習社騙財捲款過千萬逃至香港，王召軍於上周五（1日）在輿論下發道歉聲明，表示一定不會走數，又以王怡然父親的名義向女兒道歉，但網民繼續不接受，更爆料指其實王怡然的爸爸用一眾苦主的血汗錢，給女兒租住一個逾3萬元的單位過得非常富貴，引起公憤！

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有報道指王怡然現時住在月租3萬的單位，非常富貴。（圖片來源：TVB）

TVB有意不計前嫌

據悉，TVB現時正與部份得獎及落選佳麗討論簽約，縱使網民群起要求TVB褫奪王怡然的港姐亞軍名銜，TVB不但發聲明表示「不會對這傳言作出任何回應」，兼繼續安排王怡然出席頒獎活動，明顯是有意放她一馬。

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香港小姐亞軍王怡然（Lynn）早前被爆出父親在內地所經營的「漢普森教育」補習社騙財捲款逃至香港。（圖片來源：TVB）

王怡然父親終發道歉信 否認捲款潛逃

王怡然父親王召軍在日前發表長達4頁紙的道歉文，指自己從公司倒閉一刻開始，一直在設法解決問題，只是因為沒有找到最好的回應方式，所以才一直選擇沉默。面對網民的爭議，王怡然父親列出7大點回應澄清，不但否認並沒有捲款潛逃、拖欠工資、亦表示自己多年來守法經營補習社，並且有照章納稅。最後提及到最近研發一個全新的在線教育APP，希望能夠在APP完成之後為未完成課程的學員提供在線服務。

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王怡然父親終發道歉信，並列出7大點否認網上傳聞。（圖片來源：TVB直播畫面截圖）
王怡然 港姐亞軍 王怡然 王怡然父親上傳匯款證據，證明自己有支付員工人工。
王怡然父親上傳匯款證據，證明自己有支付員工人工。（圖片來源：小紅書@王召軍）
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（圖片來源：小紅書@王召軍）

​​向女兒王怡然公開道歉：我是一位失敗的父親

在道歉文最後一段，王召軍以王怡然父親的名義向女兒道歉，指為女兒被捲入風波而感到自責內疚：「最後，我想以父親的身分給我的女兒道歉，爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚。我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。對於因這件事受到傷害的所有人，以及佔用了大量公眾資源，請接受我真誠地道歉，對不起！」

王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 王怡然因為笑容甜美而備受關注。
王怡然因為笑容甜美而備受關注。（圖片來源：TVB直播畫面截圖）

以下為王怡然父親道歉文全文：

網民炮轟不買賬 質疑全因港姐女兒才發聲

雖然王召軍發表長篇道歉文回應澄清，但網民依然對王召軍的回應不買賬，並且質疑他是為了港姐女兒的名聲，才出聲回應事件：「如果不是影響到您的港姐女兒你也不會出來道歉吧」、「看到最後竟然是給自己的女兒道歉，那千千萬萬個被騙錢的家長的兒女，誰又向他們道歉呢」等。同時亦有網民要求TVB撤銷王怡然的亞軍頭銜：「佢哋成家人咁樣，好影響香港嘅聲譽」、「選 10號咪可以拎皇冠」、「拎返佢個后冠啦，憑咩做港姐？」等。

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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

自稱王怡然父母前員工爆料：父母都是失信人

事緣一名自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上發文指，父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。天津有400多個家長被捲走幾千到十幾萬不等，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」

王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書圖片）

王怡然一度爆喊回應：有真有假

對此，王怡然今日（29日）現身尖沙咀出席活動時，表示事件是父母的私事，為免造成更多誤會，不便透露太多。王怡然透露自己不清楚父母捲款舉家逃至香港一事，亦不會因為一些評論而不工作，更一度在現場爆喊。當問到有苦主要求褫奪她港姐的名銜，王怡然就指「有真有假，都想大家自己分辨。」

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接受訪問期間爆喊。（圖片來源：TVB節目截圖）
王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）

無綫發出聲明：未經證實

無綫在8月29日就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明，聲明內容如下：

回覆傳媒查詢: 有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應。感謝大家的理解和支持。

電視廣播有限公司
2023年8月29日」

王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐今日無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明
早前無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明（圖片來源：TVB）

王怡然香港小姐2023｜面目猙獰拍片大鬧餐廳侍應

王怡然曾於社交平台上載一段大鬧餐廳服務員的影片，片中的她怒氣十足，斥責服務業的態度，又稱：「能上班就上，不能上班就回家啊」、「給誰甩臉子啊」、「你給我擺臉子我也給你擺臉子」。每一句都講得咬牙切齒，與參選港姐時的甜美樣子大相徑庭！

王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 拍影片大鬧餐廳服務員。
拍影片大鬧餐廳服務員。（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 面目猙獰，看起來非常生氣。
面目猙獰，看起來非常生氣。（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 於社交平台上抱怨服務員的態度。
於社交平台上抱怨服務員的態度。（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 港姐亞軍 王怡然 香港小姐 與參選時的甜美樣子有很大分別。
與參選時的甜美樣子有很大分別。（圖片來源：抖音@Lynn）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、東方新地、小紅書圖片、抖音@Lynn

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