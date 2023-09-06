港姐亞軍王怡然潛水多日終露面 戴住后冠強顏歡笑拒做訪問

出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）早前被爆父母在內地騙取過千萬元後走佬逃至香港，之後她又被指人前人後兩個樣，被網民群起要求TVB褫奪其亞軍名銜。其父親雖然寫長文表明不會走數，但再有報道指王怡然在香港住得依然非常富貴，今日（6日）更獲無綫放過一馬如常出席港姐活動……