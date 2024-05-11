王怡然神隱五個月後終現身！疑似為復出試水溫遭網民鬧爆厚面皮

2023年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然，在當選後麻煩不斷。去年她的父母被揭露在內地經營補習社，涉嫌捲款千萬，這對王怡然造成了巨大壓力。她曾在媒體前淚訴，並在社交媒體上清空了所有帖文，鮮少公開露面。經過近五個月的低調，王怡然終於在社交平臺上更新了動態。

