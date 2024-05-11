王怡然神隱五個月後終現身！疑似為復出試水溫遭網民鬧爆厚面皮
王怡然拍片更新社交網 回應不會賣掉抖音帳號
在社交網的沉默數月後，王怡然突然發布了一條短片，片中她身穿低胸小背心搭配外套，並向粉絲解釋：「號主暫時還沒有出號的打算，因為每天還要刷視頻，如果後續有任何的變更，會通知大家。據我所知應該是不會有變更。散會，不出啊！」這條消息似乎是回應了粉絲對她是否會賣掉抖音帳號的疑問。
網民怒批王怡然「面皮比想像厚」
對於王怡然的突然「蒲頭」，不少網民猜測她可能在為復出做準備。然而，也有人提起她父母的債務問題，對她的行為提出批評，直斥她「面皮比想像厚」。
重溫：
港姐亞軍王怡然潛水多日終露面 戴住后冠強顏歡笑拒做訪問
出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）早前被爆父母在內地騙取過千萬元後走佬逃至香港，之後她又被指人前人後兩個樣，被網民群起要求TVB褫奪其亞軍名銜。其父親雖然寫長文表明不會走數，但再有報道指王怡然在香港住得依然非常富貴，更獲無綫放過一馬如常出席港姐活動……
王怡然強顏歡笑現身活動
王怡然當時疑因呃錢事件壓力爆煲，在活動上一度爆喊，之後更以身體不適為由缺席幾個活動。與同樣受負面新聞纏身的應屆港姐冠軍莊子璇、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁一同到將軍澳及尖沙咀領獎，以一身吊帶裙、戴上后冠的王怡然雖然大方站出來讓傳媒影相，但明顯是強顏歡笑。
拒絕做訪問離場
她接受司儀兼上屆落選港姐陳瑞菱訪問時終於擠出笑容，表示當選至今既開心又驚喜。她在活動現場獲美容中心頒發贊助價值6萬8千元的美容療程，被問及將來會想做甚麽美容療程，她卻表示對美容不太了解：「我保養皮膚方法係飲水和瞓覺，比賽嗰日瞓咗4個鐘，算多，其他人都冇瞓過覺！」不過，去到傳媒訪問環節，她透過公關拒絕接受一切訪問。
王怡然住逾3萬月租單位勁富貴
王怡然早前被爆出其父親王召軍是老千，指她父母在內地所經營的「漢普森教育」補習社騙財捲款過千萬逃至香港，王召軍在輿論下發道歉聲明，表示一定不會走數，又以王怡然父親的名義向女兒道歉，但網民繼續不接受，更爆料指其實王怡然的爸爸用一眾苦主的血汗錢，給女兒租住一個逾3萬元的單位過得非常富貴，引起公憤！
TVB有意不計前嫌
據悉，TVB與部份得獎及落選佳麗討論簽約，縱使網民群起要求TVB褫奪王怡然的港姐亞軍名銜，TVB不但發聲明表示「不會對這傳言作出任何回應」，兼繼續安排王怡然出席頒獎活動，明顯是有意放她一馬。
王怡然父親終發道歉信 否認捲款潛逃
王怡然父親王召軍在日前發表長達4頁紙的道歉文，指自己從公司倒閉一刻開始，一直在設法解決問題，只是因為沒有找到最好的回應方式，所以才一直選擇沉默。面對網民的爭議，王怡然父親列出7大點回應澄清，不但否認並沒有捲款潛逃、拖欠工資、亦表示自己多年來守法經營補習社，並且有照章納稅。最後提及到最近研發一個全新的在線教育APP，希望能夠在APP完成之後為未完成課程的學員提供在線服務。