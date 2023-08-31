王怡然香港小姐2023｜亞軍再爆醜聞 甜美形象如泡影 人前人後兩個樣

《2023香港小姐競選》的是非餘波未了，除了冠軍莊子璇（Hilary）被爆是福建社團聯會的骨幹成員外，亞軍王怡然（Lynn）的是非亦不亞於她！繼早前被爆父母在內地騙取過千萬元後逃至香港，昨日（31日）又被爆出是雙面人，形象大受影響！