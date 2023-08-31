王怡然香港小姐2023｜亞軍再爆醜聞 甜美形象如泡影 人前人後兩個樣
王怡然香港小姐2023｜面目猙獰拍片大鬧餐廳侍應
王怡然曾於社交平台上載一段大鬧餐廳服務員的影片，片中的她怒氣十足，斥責服務業的態度，又稱：「能上班就上，不能上班就回家啊」、「給誰甩臉子啊」、「你給我擺臉子我也給你擺臉子」。每一句都講得咬牙切齒，與參選港姐時的甜美樣子大相徑庭！
王怡然香港小姐2023｜網民負評不斷
參賽時王怡然因為甜美的笑容備受關注，更被稱為「Cute版阿Sa」，於一眾佳麗中擁有不俗的討論度。而影片被放上討論區後，不少網民都紛紛對王怡然留下負評。更有她的支持者倒戈，全因她負面新聞纏身，表示：「決賽嗰日最鍾意係佢……而家咁多負面新聞真係」、「佢真係好造作一份人好假」、「不斷畀人爆黑歷史」，可見對王怡然的形象有極大影響。
香港小姐2023亞軍｜王怡然父母被指是老千 當場爆喊做訪問 TVB火速發聲明
《2023香港小姐競選》自結束以來爭議不斷，近日有網民指亞軍王怡然的父親是老千，爆料一出引起不少迴響，令大批網民到王怡然及TVB的小紅書帳號留言聲討，而無綫事後亦發聲明回應事件。
自稱王怡然父母前員工爆料：父母都是失信人
事緣一名自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上發文指，父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。天津有400多個家長被捲走幾千到十幾萬不等，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」
王怡然一度爆喊回應：有真有假
對此，王怡然今日（29日）現身尖沙咀出席活動時，表示事件是父母的私事，為免造成更多誤會，不便透露太多。王怡然透露自己不清楚父母捲款舉家逃至香港一事，亦不會因為一些評論而不工作，更一度在現場爆喊。當問到有苦主要求褫奪她港姐的名銜，王怡然就指「有真有假，都想大家自己分辨。」
無綫發出聲明：未經證實
今日無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明，聲明內容如下：
回覆傳媒查詢: 有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應。感謝大家的理解和支持。
電視廣播有限公司
2023年8月29日」
王怡然清空社交平台限制評論
王怡然在接受《東張西望》訪問時，表示心情受到影響，所以已經封鎖了有關的消息接收：「我而家唔係咁想睇，因為我睇完都冇辦法，我而家已經好努力咁做嘢。」王其小紅書及抖音平台帳號的內容亦已刪去，只剩下一個帖文，而且也對留言作出限制，只允許互相關注的好友評論。
香港小姐2023亞軍4號王怡然｜內地網紅出身
4號王怡然（Lynn）雖然並不是大熱之一，但在賽後訪問時表示認為自己能夠奪得亞軍是憑笑容，要整晚保持笑容也不容易！另一令人印象深刻的時在問答環節中，被C君問到Show錢時候，她回答要高過陳豪多少少，令樂易樂當場驚呆了！
王怡然本身已是一名稍有名氣的內地網紅，參賽初期她在小紅書拍片分享選港姐的心路歷程：
「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」
王怡然香港小姐2023｜Lynn「Cute版阿Sa」多次被批唔識講廣東話
來自內地江蘇，現年21歲的王怡然（Lynn）在第一輪及第二輪面試已引起外界關注，因長相甜美，曾被其他傳媒封為「Cute版阿Sa」，不過望真些，似乎與視帝陳展鵬太太，前港姐單文柔有幾分相似。不過，王怡然本身已是一名稍有名氣的內地網紅，日前她在小紅書拍片分享選港姐的心路歷程：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」
另外，王怡然（Lynn）也解釋大眾對她的質疑，當日她身穿一件露肩黑裙前去面試，心口位置上有一撻紅印，由於位置尷尬，因此有網友問是否「剛種完草莓？」王怡然表示一臉無奈，也覺得這說法很離譜：「誰的嘴這麼大？這是我昨天貼的號碼布，我對後面的膠水過敏了。」
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