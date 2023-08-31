王怡然 香港小姐

王怡然香港小姐2023｜亞軍再爆醜聞 甜美形象如泡影 人前人後兩個樣

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《2023香港小姐競選》的是非餘波未了，除了冠軍莊子璇（Hilary）被爆是福建社團聯會的骨幹成員外，亞軍王怡然（Lynn）的是非亦不亞於她！繼早前被爆父母在內地騙取過千萬元後逃至香港，昨日（31日）又被爆出是雙面人，形象大受影響！

王怡然 香港小姐
（圖片來源：TVB直播畫面截圖）

王怡然香港小姐2023｜面目猙獰拍片大鬧餐廳侍應

王怡然曾於社交平台上載一段大鬧餐廳服務員的影片，片中的她怒氣十足，斥責服務業的態度，又稱：「能上班就上，不能上班就回家啊」、「給誰甩臉子啊」、「你給我擺臉子我也給你擺臉子」。每一句都講得咬牙切齒，與參選港姐時的甜美樣子大相徑庭！

王怡然 香港小姐 拍影片大鬧餐廳服務員。
拍影片大鬧餐廳服務員。（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 香港小姐 面目猙獰，看起來非常生氣。
面目猙獰，看起來非常生氣。（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 香港小姐 於社交平台上抱怨服務員的態度。
於社交平台上抱怨服務員的態度。（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 香港小姐 與參選時的甜美樣子有很大分別。
與參選時的甜美樣子有很大分別。（圖片來源：抖音@Lynn）

王怡然香港小姐2023｜網民負評不斷

參賽時王怡然因為甜美的笑容備受關注，更被稱為「Cute版阿Sa」，於一眾佳麗中擁有不俗的討論度。而影片被放上討論區後，不少網民都紛紛對王怡然留下負評。更有她的支持者倒戈，全因她負面新聞纏身，表示：「決賽嗰日最鍾意係佢……而家咁多負面新聞真係」、「佢真係好造作一份人好假」、「不斷畀人爆黑歷史」，可見對王怡然的形象有極大影響。

王怡然 香港小姐 王怡然因為笑容甜美而備受關注。
王怡然因為笑容甜美而備受關注。（圖片來源：TVB直播畫面截圖）

香港小姐2023亞軍｜王怡然父母被指是老千 當場爆喊做訪問 TVB火速發聲明

《2023香港小姐競選》自結束以來爭議不斷，近日有網民指亞軍王怡然的父親是老千，爆料一出引起不少迴響，令大批網民到王怡然及TVB的小紅書帳號留言聲討，而無綫事後亦發聲明回應事件。

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐香港小姐2023 賽果4號王怡然Lynn）
4號王怡然（Lynn）（圖片來源：TVB）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐2023香港小姐競選晚裝造型4號王怡然。
4號王怡然。（圖片來源：TVB）

自稱王怡然父母前員工爆料：父母都是失信人

事緣一名自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上發文指，父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。天津有400多個家長被捲走幾千到十幾萬不等，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」

王怡然一度爆喊回應：有真有假

對此，王怡然今日（29日）現身尖沙咀出席活動時，表示事件是父母的私事，為免造成更多誤會，不便透露太多。王怡然透露自己不清楚父母捲款舉家逃至香港一事，亦不會因為一些評論而不工作，更一度在現場爆喊。當問到有苦主要求褫奪她港姐的名銜，王怡然就指「有真有假，都想大家自己分辨。」

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
王怡然黑歷史不斷被曝光！（圖片來源：TVB畫面截圖）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：TVB節目截圖）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書圖片）

無綫發出聲明：未經證實

今日無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明，聲明內容如下：

回覆傳媒查詢: 有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應。感謝大家的理解和支持。

電視廣播有限公司
2023年8月29日」

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐今日無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明
今日無綫就對有關王怡然父母詐騙金錢的謠傳發出聲明（圖片來源：TVB）

王怡然清空社交平台限制評論

王怡然在接受《東張西望》訪問時，表示心情受到影響，所以已經封鎖了有關的消息接收：「我而家唔係咁想睇，因為我睇完都冇辦法，我而家已經好努力咁做嘢。」王其小紅書及抖音平台帳號的內容亦已刪去，只剩下一個帖文，而且也對留言作出限制，只允許互相關注的好友評論。

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：抖音@Lynn）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書@小然然叫Lynn）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐
（圖片來源：小紅書@小然然叫Lynn）

香港小姐2023亞軍4號王怡然｜內地網紅出身

4號王怡然（Lynn）雖然並不是大熱之一，但在賽後訪問時表示認為自己能夠奪得亞軍是憑笑容，要整晚保持笑容也不容易！另一令人印象深刻的時在問答環節中，被C君問到Show錢時候，她回答要高過陳豪多少少，令樂易樂當場驚呆了！

王怡然本身已是一名稍有名氣的內地網紅，參賽初期她在小紅書拍片分享選港姐的心路歷程：

「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐香港小姐2023 王怡然港姐王怡然表示雖然自己唔識廣東話，但願意去學廣東話。
王怡然表示雖然自己唔識廣東話，但願意去學廣東話。（圖片來源：小紅書@小然然叫Lynn）

王怡然香港小姐2023｜Lynn「Cute版阿Sa」多次被批唔識講廣東話

來自內地江蘇，現年21歲的王怡然（Lynn）在第一輪及第二輪面試已引起外界關注，因長相甜美，曾被其他傳媒封為「Cute版阿Sa」，不過望真些，似乎與視帝陳展鵬太太，前港姐單文柔有幾分相似。不過，王怡然本身已是一名稍有名氣的內地網紅，日前她在小紅書拍片分享選港姐的心路歷程：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」

另外，王怡然（Lynn）也解釋大眾對她的質疑，當日她身穿一件露肩黑裙前去面試，心口位置上有一撻紅印，由於位置尷尬，因此有網友問是否「剛種完草莓？」王怡然表示一臉無奈，也覺得這說法很離譜：「誰的嘴這麼大？這是我昨天貼的號碼布，我對後面的膠水過敏了。」

王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐香港小姐2023 王怡然港姐王怡然現身第三輪面試時用廣東話接受傳媒訪問。
王怡然現身第三輪面試時用廣東話接受傳媒訪問。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐香港小姐2023 王怡然王怡然港姐喺小紅書上略有名氣。
喺小紅書上略有名氣。（圖片來源：小紅書@小然然叫Lynn）
王怡然 香港小姐 香港小姐2023｜王怡然香港小姐香港小姐2023 王怡然王怡然港姐經常拍片介紹香港生活。
經常拍片介紹香港生活。（圖片來源：小紅書@小然然叫Lynn）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB 直播畫面截圖、抖音@Lynn

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