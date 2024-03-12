婚後事︱主題曲MV劇透各大主角結局 「最美小三」王敏奕超慘下場曝光
「最美小三」王敏奕超慘下場超慘抱兒子痛哭
在劇中飾演「Mira靜海」的王敏奕與「善仁」羅子溢出軌，更發展到同居地步。不過在MV中可見二人並沒有走到最後，靜海最後似乎選擇與一直被自己是為備胎的「天輝」羅天宇一齊。MV中播出多個靜海和天輝的幸福場面，但其中一幕可見靜海在街頭抱著兒子痛哭，下場超慘。不少網民都表示睇到勾引人父的小三有如此下場，都感到好心涼。
「悅悅」區明妙驚變MK妹勾引人夫
至於另一邊廂，長大成人的「悅悅」區明妙卻驚變MK妹，以一身白衫黑色短裙的造型示人。據知接下來劇情發展中，「悅悅」區明妙將會為了替母親報仇，勾引人父「天輝」羅天宇，劇中關係認真七國咁亂！
第15集劇透 潘悅似跟有婦之夫糾纏 角色早有伏線？
誠鈞對明芯、善仁的糾纏不清，越加妒忌，遂提議明芯移民。誠鈞認定善仁陷害他，更目擊善仁向明芯表白。誠鈞怒打善仁，事後更在課堂上失態，陷入事業危機。明芯自覺在愛情幸福與親職之間撕扯，誠鈞卻認定她是在兩個男人之間周旋。誠鈞放棄在港的一切，出走他方，海闊天空。
晃眼間，6年多過去，約2025年，潘悅長大成人，善仁、明芯已然復合，潘悅似跟有婦之夫天暉糾纏。有網友發現在之前劇情，兩人的行為有點奇怪，猜測悅悅的眼神像在暗示一些訊息。
《婚後事》主題曲《傾城》MV：
婚後事第三周劇情｜「錯愛（11-15 集）」鋪路入結局、2025年悅悅長大勾引羅天宇
潘善仁著作《婚後事》得巨星青睞，將改編成網劇，因而跟靜海再次碰頭，善仁離婚後，靜海成為備胎，靜海又令程天暉成為備胎，因善仁愛女心切，總是首先顧全明芯母女感受，患得患失的感覺令靜海恍然大悟曾經以爲的真愛，到底只是一場誤認。明芯享受單身，顧蘭卻不斷施壓，誠鈞對明芯展開追求，明芯決絕地拒愛，但誠鈞糾纏，二人更一夜情⋯⋯
婚後事結局周劇情｜「修復（16-20集）」悅悅反叛為母報仇 羅子溢重病想跟陳自瑤復合
善仁確診骨肉瘤，敞開心扉與明芯復合，因二人面對疾病的分歧令善仁自知注定再一次令明芯失望，而明芯亦怪罪善仁再一次背弃她。誠鈞（黎諾懿 飾演）離開6年後回港，被明芯揭穿，誠鈞已被前妻靜林（賴慰玲 飾演）離婚。Z 世代潘悅因父母的「離婚」、「不忠」，用愛情來逃避父親善仁病重的悲痛。
「港版最美小三」王敏奕時刻出招令人欲罷不能
《婚後事》初期劇情講述當初善仁得知父親潘良（煒烈飾）患癌大受打擊，但又不獲明芯諒解，二人經常爭吵，不快的氣氛和壓力令善仁回到家後恍如行屍走肉。此時靜海Mira（王敏奕飾）出現，Mira不但將善仁奉若神明，更因與善仁有靈性溝通，加上性格主動、外型討好，令善仁感到時刻被誘惑。
王敏奕主動「出擊」
被Mira深深動搖的善仁，因堅持不想像潘良般不負責任、愧對家庭，一直竭力壓抑慾望，可惜越壓抑、越催化。終於在善仁以為妻女外遊的一晚，Mira又碰巧主動「出擊」，善仁最終與Mira熱吻兼「被動」地上了Mira寓所，其間因看到了Mira的稚氣與單純，關鍵一刻臨崖勒馬，二人度過了靈性而又浪漫的一夜。另邊廂，明芯（陳自瑤飾）早已對行徑可疑的善仁心存懷疑，澳門之旅只是試探善仁的大話，最終明芯當場逮捕徹夜不歸的善仁，善仁百辭莫辯、無從否認出軌。明芯為了女兒潘悅（鄭淽月飾），與善仁過著貌合神離的生活，令夫妻二人同時活在地獄。此時，善仁的《婚後事》熱爆全城，對善仁可說最大的諷刺…
忍唔住幻想發生關係
昨晚最激一幕，是善仁不小心看到工作中背部全裸的Mira後，洗澡時即忍不住幻想與Mira發生關係。原以為該幕火辣親熱戲已經夠激，不過好戲在後頭，原來善仁的幻覺有一半是真的，只是當時與他發生關係的是太太明芯而非Mira；觀眾看到的鏡頭順序先是媚態盡現的Mira叫老公，接著是善仁的驚嚇樣、及明芯躺在床上一臉柔情樣，嚇得滿頭大汗的善仁，只能強行與明芯繼續夫妻之事，但眼神明顯已放飛。子溢當下的表情完全演活了既驚呆但又要強裝沒事的善仁，單靠微表情、眼神及視線變化，已演活心理狀態複雜的善仁。
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