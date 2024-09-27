王敏奕低胸出擊被野生捕獲 真實顏值震撼網友：佢五官真係好精緻
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近年來，32歲王敏奕（Venus）在多部劇集中的表現引人注目，她在《婚後事》中飾演的角色被譽為「最靚小三」，並在《家族榮耀之繼承者》展現了出色的演技。此外，她在《法證先鋒6》中的客串演出也獲得了觀眾的一致好評。
王敏奕低胸出擊被野生捕獲
最近，一位幸運的網民在澳門偶遇了Venus，並在社交平台上分享了兩人的合照：「巧遇王敏奕 TVB 真人超級美超級Nice」，引起了網友的熱烈討論。照片中的Venus身穿白色上衣搭配深色牛仔褲，展現了她那超凡脫俗的氣質和無瑕的肌膚，令人目不轉睛。對此，網友們紛紛留言讚美：「家嫂真係好靚」、「佢五官真係好精緻」。有人好奇地詢問：「係咪真人都痛上鏡咁靚呀？」而博主則回應：「上鏡已經好靚，真人係更加靚 真心。」
新劇角色揭祕 網球技能成焦點
在最近一次的公開活動中，Venus透露她即將開拍的新劇中將飾演一名擅長網球的角色。這一消息讓她的粉絲們感到非常興奮，紛紛表示期待看到她在劇中的全新形象和挑戰。Venus的多才多藝不僅限於演戲，她在運動方面的才能也讓人期待她能在新劇中帶來精彩的表現。
圖片來源：TVB