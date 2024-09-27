王敏奕低胸出擊被野生捕獲 真實顏值震撼網友：佢五官真係好精緻

近年來，32歲王敏奕（Venus）在多部劇集中的表現引人注目，她在《婚後事》中飾演的角色被譽為「最靚小三」，並在《家族榮耀之繼承者》展現了出色的演技。此外，她在《法證先鋒6》中的客串演出也獲得了觀眾的一致好評。

