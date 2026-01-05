萬千星輝2025｜王敏奕「靚爆鏡」引熱議 奪「最佳女配」爆喊多謝老爺卻漏咗老公？

《新聞女王2》王敏奕憑劉艷一角勇奪《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女配角，34歲的她當晚造型靚到引起網民熱烈討論，更有人大讚「靚到癲」！這位曾志偉新抱不但演技獲得認可，連當晚的美貌都成為全城熱話，證明她絕對是實至名歸的得獎者。