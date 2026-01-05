萬千星輝2025｜王敏奕「靚爆鏡」引熱議 奪「最佳女配」爆喊多謝老爺卻漏咗老公？
《新聞女王2》王敏奕憑劉艷一角勇奪《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳女配角，34歲的她當晚造型靚到引起網民熱烈討論，更有人大讚「靚到癲」！這位曾志偉新抱不但演技獲得認可，連當晚的美貌都成為全城熱話，證明她絕對是實至名歸的得獎者。
王敏奕當晚造型靚到癲引網民熱議
王敏奕在頒獎典禮當晚的造型成功搶鏡，網民紛紛留言大讚她「靚到癲」、「靚到發光」。有網民直言「今晚啲衫好過台慶當晚」，認為她的造型比之前更加出色。更有人稱讚她「簡簡單單就很美」，認為簡約的造型反而突出了她的天然美貌。不少網民都認同她確實是「家嫂超靚」，甚至有人形容她為「最靚人妻，甜靚正，絕」。
王敏奕台上爆喊感謝老爺曾志偉
王敏奕上台領獎時非常緊張，聲音顫抖地表示「Sorry！我好緊張，我知Live嚟嘅，我要鎮定啲」。她眼泛淚光，激動地連聲道謝「多謝！多謝！多謝！」，特別感謝投票給她的觀眾、TVB、公司高層，以及坐在台下的老爺曾志偉。王敏奕更坦言「原來真係會一片空白㗎」，顯示她當時的緊張程度。她在感言中強調演員不是在比賽，獎項不是最終極目標，能夠讓觀眾記住作品和角色已經是值得嘉許的事。
王敏奕後台補鑊多謝老公曾國祥
王敏奕在台上感謝了老爺曾志偉，卻沒有提及老公曾國祥，在後台受訪時才「補鑊」。她解釋有望見的人就多謝，隨即笑言多謝曾導演（老公）給她很多支持，並指老公稍後會來。王敏奕表示會與《新聞女王2》演員大肆慶功，對於會否開拍第三輯，她認為要靠團隊決定，因為《新聞女王》成功後，拍第二輯要超越前作並不容易。
網民對王敏奕得獎反應兩極化
雖然大部分網民都讚賞王敏奕的美貌和演技，但對於她的得獎也有不同聲音。有網民認為「今次女配真心應該比龔姐」，認為龔慈恩更應該獲獎。也有人質疑她是「靠老爺，人際關係」，認為她的得獎與家庭背景有關。不過更多網民則認為她「又靚又演技好，冇得輸」，支持她憑實力獲得這個獎項。有網民更擔心「老爺離任後會繼續力捧，唔好玩山頭主義犧牲左佢」，希望她在曾志偉卸任後仍能獲得應有的發展機會。
