31歲王敏奕白滑小背心新相 網民讚樣貌靚到似藝術品
索爆王敏奕小背心影相 曬白滑body
王敏奕就算踏入3張嘢貴為人妻，網民話依然似足廿幾歲，臉蛋上完全無半點歲月嘅痕跡！王敏奕靚樣最近又再震攝網民，話說前日（25日）王敏奕社交網絡大曬靚靚新相，向來童顏嘅美貌又再「升級」，仲穿上黑色小背心大玩高炒，樣貌望上去清爽到爆，變得更加童顏！就連網民都激王敏奕好掂似足精緻藝術品：「原來一個人的臉也可以是藝術品」、「Are you human（你係咪真係人類）」、「大美人！」
一齊回顧昔日王敏奕婚變傳聞：
早前曾傳出王敏奕（Venus）與曾國祥（Derek）夫妻緣盡，有指王敏奕社交網內的結婚照失蹤，連名都改埋，驚傳婚變。雖然事實上曾國祥近年忙於出埠拍戲與王敏奕聚少離多，但二人都非常努力維繫關係，王敏奕亦在社交網出po力證婚姻冇亮起紅燈，曾國祥都有回應老婆。事後曾志偉及新抱仔王敏奕一齊出席記者會，再次就事件澄清。
王敏奕驚現三大離婚跡象
王敏奕與曾國祥於2019年在日本北海道舉行婚禮，當日王敏奕更在網上公開與老公的「紋身戒指」，非常甜蜜！王敏奕與曾國祥婚後在人前一直表現恩愛，但亦曾傳出婚變結束2年半婚姻！事源王敏奕被網民發現其IG上的結婚相突然失蹤，就連與曾國祥的合照亦盡數刪走一張不漏！除此之外，網民還找到懷疑是王敏奕私人IG帳號，其用戶名亦由「@mrs_tsang」改為「@manfamonly」，而且連「紋身戒指」都洗走埋，種種跡象都似十足婚變！
王敏奕健身室打卡心情靚
王敏奕並未有受到近日婚變傳聞影響，生活一切依舊，她在社交網上載了三張在健身室自拍的照片，以英文寫上自己的心情：「我被愛，快樂，幸福，我知道。不要讓別人的行為破壞你內心的平靜，讓我們開展美好的一周！我的會很忙。」素顏王敏奕狀態非常之好，不少好友及粉絲都留言叫她「加油」，老公曾國祥亦以拉丁文留言「Fama volat(意指謠言是有翅膀的)」，擺明撐老婆，力證夫妻情未變。
曾志偉搞到場面尷尬
及後，曾志偉及王敏奕一齊出席新劇《婚後事》開鏡拜神儀式，二人接受訪問時亦再一次公開否認傳聞，曾志偉表示找過曾國祥而得不到回覆，表示「如果有事搵唔通電話，就一定係假」。另外曾志偉又表示唔會擔心：「如果佢哋離婚會得到幸福嘅，咁咪離囉！咁唔係吖嘛！所有有時啲嘢都真係好好笑，我哋做呢行都慣喇。」
王敏奕解釋IG合照消失的原因
至於事件女主角王敏奕亦有交待大家對她的誤解。首先她並沒有刻意去遮蓋手上的戒指紋身，力證紋身冇被洗走，而被問到IG上的結婚相和合照被消失一事，她亦終於都到有個說法：「我哋社交媒體有公司公關嘅決定，叫做清一清啲相，叫做整理咗一下。」並再一次強調今次的「婚變事件」絕非為鋪排宣傳新劇！
王敏奕回覆：我哋冇事，謝謝關心
有消息指，主力留港拍TVB劇的王敏奕與現時忙於在英國為Netflix電視劇版《三體》（The Three Body Problem）執導的曾國祥，因為分隔兩地聚少離多致感情變淡。王敏奕經理人回覆傳媒時否認傳聞，亦指王敏奕平時拍劇會遮紋身而非「洗走」；而王敏奕親自回覆傳媒時亦以「我哋冇事，謝謝關心」八個字簡單回覆。其實去年9月王敏奕亦有晒合照慶祝結婚兩周年，當時她更寫上二人的專屬密碼「DVMMXIX」。
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