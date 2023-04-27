31歲王敏奕白滑小背心新相 網民讚樣貌靚到似藝術品

年齡已達「30＋1」嘅王敏奕貴為曾志偉新抱，與丈夫向來恩愛，雖去年兩人曾傳婚變，但王敏奕力曬手指「愛的紋身」證明從未婚變，自此王敏奕生活別來無恙，直到前日（25日）佢在社交網絡大曬靚靚新相，樣貌正到網民激讚王敏奕似足藝術品，堅唔堅啊！？