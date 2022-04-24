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王敏奕突然刪走結婚相驚傳婚變 親以八個字回覆與曾國祥的感情

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王敏奕（Venus）和曾國祥（Derek）於2019年在日本北海道舉行婚禮，當日王敏奕更在網上公開與老公的「紋身戒指」，非常甜蜜！但日前王敏奕IG的結婚相突然失蹤，連名都改埋，驚傳婚變！

王敏奕Venus）和曾國祥Derek）結婚兩年半。
王敏奕（Venus）和曾國祥（Derek）結婚兩年半。（圖片來源：[email protected]_mijia）
王敏奕 「紋身戒指」，非常浪漫。
「紋身戒指」，非常浪漫。（圖片來源：[email protected]

王敏奕驚現三大離婚跡象

王敏奕與曾國祥結婚之後，在人前一直表現得非常甜蜜，但近日突然傳出婚變結束2年半婚姻！事源王敏奕被網民發現其IG上的結婚相突然失蹤，就連與曾國祥的合照亦盡數刪走一張不漏！除此之外，網民還找到懷疑是王敏奕私人IG帳號，其用戶名亦由「@mrs_tsang」改為「@manfamonly」，而且連「紋身戒指」都洗走埋，種種跡象都似十足婚變！

曾國祥同王敏奕的結婚相突然消失。
曾國祥同王敏奕的結婚相突然消失。（圖片來源：結婚相）

王敏奕回覆：我哋冇事，謝謝關心

有消息指，主力留港拍TVB劇的王敏奕與現時忙於在英國為Netflix電視劇版《三體》（The Three Body Problem）執導的曾國祥，因為分隔兩地聚少離多致感情變淡。王敏奕經理人回覆傳媒時否認傳聞，亦指王敏奕平時拍劇會遮紋身而非「洗走」；而王敏奕離自回覆傳媒時亦以「我哋冇事，謝謝關心」八個字簡單回覆，至於刪走結婚相及改名一事則未有解釋。其實去年9月王敏奕亦有晒合照慶祝結婚兩周年，當時她更寫上二人的專屬密碼「DVMMXIX」。

王敏奕 2019年婚禮當日，二人甜蜜咀嘴！
2019年婚禮當日，二人甜蜜咀嘴！（圖片來源：[email protected]
王敏奕
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_mijia

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