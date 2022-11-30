法證先鋒V | 王敏奕直認婚姻遇考驗 大方認Long D係主要原因

「曾志偉新抱」王敏奕在2019年與曾國祥結婚，今年開始多次傳出婚變傳聞。王敏奕近日在接受傳媒訪問時，大方談及到兩人近年分隔異地、聚少離多，令兩人的婚姻的確曾經遇上考驗，不過昨日她於IG出帖，寫上「我不想爭吵 不想冷戰 不願和你有一秒遺憾」，似暗示跟曾國祥已重歸於好！