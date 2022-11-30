法證先鋒V | 王敏奕直認婚姻遇考驗 大方認Long D係主要原因
王敏奕直認婚姻曾遇考驗
王敏奕在2019年與曾志偉兒子結婚，兩人婚後一直有在社交平台大曬恩愛新婚生活。可是，到今年4月開始，突然傳出兩人婚變的消息，有指王敏奕不但刪去社交平台上兩人的恩愛合照之外，王敏奕更洗掉手上的婚戒紋身。
王敏奕早前在接受傳媒訪問時，直認當時兩人的婚姻的確遇上考驗。當時曾國祥到英國工作，兩人因疫情關係長期分隔兩地，只能靠視像通話維繫感情。她表示當時大家都不容易，而且光靠通話聯繫感情，難免會產生隔膜。王敏奕亦表示當時因為兩人相隔兩地，每當自己工作辛苦一天回家後，都未能得到另一半的安慰時，是讓她感到最難受的事情。
近日補度蜜月修復感情
王敏奕表示最辛苦的日子已經捱過，為了修補夫妻關係，兩人最近亦有到意大利補過度蜜月。當記者問到會否淡出幕前，安心做少奶奶的時候，王敏奕就坦言自己在工作上得到滿足感和快樂，所以除非自己想退下來，否則都會繼續工作。
決絕與老公曾國祥合作
雖然王敏奕兩夫婦均是從事演藝事業，但兩人卻從未合作過。王敏奕笑言老公曾國祥是完美主義者，所以盡可能都不想與對方合作。記者亦有問到王敏奕會否因為「曾志偉新抱」的身份感到壓力時，她是表示自己一路以來已經面對過不少壓力，再加上自己不能控制他人的想法和視線，只能以做好自己去證明自己的實力。
IG疑似回應婚姻關係
此外，王敏奕昨晚亦上傳了一系列的日落照，並且寫上：「生命那麼短 世界那麼亂 我不想爭吵 不想冷戰 不願和你有一秒遺憾」，看來兩夫婦成功修補關係，再次甜蜜！
王敏奕驚現三大離婚跡象
王敏奕與曾國祥結婚之後，在人前一直表現得非常甜蜜，但今年4月突然傳出婚變結束2年半婚姻！事源王敏奕被網民發現其IG上的結婚相突然失蹤，就連與曾國祥的合照亦盡數刪走一張不漏！除此之外，網民還找到懷疑是王敏奕私人IG帳號，其用戶名亦由「@mrs_tsang」改為「@manfamonly」，而且連「紋身戒指」都洗走埋，種種跡象都似十足婚變！
王敏奕回覆：我哋冇事，謝謝關心
有消息指，主力留港拍TVB劇的王敏奕與現時忙於在英國為Netflix電視劇版《三體》（The Three Body Problem）執導的曾國祥，因為分隔兩地聚少離多致感情變淡。王敏奕經理人回覆傳媒時否認傳聞，亦指王敏奕平時拍劇會遮紋身而非「洗走」；而王敏奕離自回覆傳媒時亦以「我哋冇事，謝謝關心」八個字簡單回覆，至於刪走結婚相及改名一事則未有解釋。其實去年9月王敏奕亦有晒合照慶祝結婚兩周年，當時她更寫上二人的專屬密碼「DVMMXIX」。
常見問題
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看
讀者留言