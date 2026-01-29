王敏奕首回應曾志偉離巢動向 爆老爺卸任後工作量竟然「不減反增」？

王敏奕今日現身中環出席國際品牌SANDRO時裝活動，身穿低胸搶眼裙裝的她甫到場便成為全場焦點。不過最令人關注的，竟然是她首度回應老爺曾志偉卸任TVB高層後的最新動向，更爆出自己工作量完全沒有受到影響的內幕消息！