王敏奕首回應曾志偉離巢動向 爆老爺卸任後工作量竟然「不減反增」？

王敏奕今日現身中環出席國際品牌SANDRO時裝活動，身穿低胸搶眼裙裝的她甫到場便成為全場焦點。不過最令人關注的，竟然是她首度回應老爺曾志偉卸任TVB高層後的最新動向，更爆出自己工作量完全沒有受到影響的內幕消息！

曾志偉離巢後動向成謎王敏奕爆無獨家消息

提到老爺曾志偉卸任TVB高層後，她未聞對方新動向：「我都冇獨家消息，臨近年有新年，希望可以大家放個假先啦，有啲咩都新年後再繼續過一個新嘅一年，好嘅一年再出發啦。」雖然外界關注曾志偉離巢會否影響其家族成員在TVB的發展，但王敏奕透露工作未受老爺卸任而減少，對即將展開的新項目充滿期待。

工作量不減反增新項目令人期待

王敏奕透露工作未受老爺卸任而減少，對即將展開的新項目充滿期待：「其實都好好彩嘅，即係有啲好好嘅機會啦，嚟緊都會有新嘅project，都覺得係好有興趣嘅，好期待可以快啲同大家見面。」她的回應似乎暗示曾志偉離巢並未對其演藝事業造成負面影響，反而有更多發展機會等待著她。

王敏奕低胸現身時裝活動展現獨到品味

身穿一襲低胸搶眼裙裝的王敏奕，今日盛裝現身中環出席國際品牌SANDRO的最新時裝活動。她急不及待投入欣賞品牌的SS26最新系列，展現其獨到的時尚品味：「其實自己本身都好鍾意呢個品牌，我一做fitting我已經好鍾意！」她特別鍾情於簡約優雅吊帶裙風格，認為今季系列中的淺藍色配白色組合，完美符合自己個人喜好。

強調舒適度勝過性感度拒絕為博眼球而著衫

王敏奕更強調，她揀選服飾時最重視的並非「性感」與否，而是舒適及自我風格的展現。她堅定地表示：「著衫最緊要係舒服，同埋要清楚自己鍾意啲咩，著得出自己一個感覺為主，所以我冇乜諗性感或者唔性感，呢套衫我著得好舒服、好鍾意。」她亦透露現時流行Unisex風格，會「借」老公外套陪襯：「依家好興Unisex㗎嘛，我都會有時會買男裝褸，即係oversize少少咁樣襯一件比較可能feminine嘅款。」

王敏奕 曾志偉 （圖片來源：大會提供）
王敏奕 曾志偉 （圖片來源：大會提供）
王敏奕 曾志偉 早前奪得「最佳女配角」（圖片來源：TVB）
王敏奕 曾志偉 老爺曾志偉笑得好開心！（圖片來源：TVB）
王敏奕 曾志偉 （圖片來源：大會提供）
王敏奕 曾志偉 （圖片來源：大會提供）
王敏奕 曾志偉 （圖片來源：大會提供）
王敏奕 曾志偉 （圖片來源：大會提供）
王敏奕 曾志偉 （圖片來源：王敏奕IG）
