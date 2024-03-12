王敏奕《婚後事》獲封最美小三！盤點10年內8大角色造型
不過原來王敏奕曾演出過多個完全不同個性和造型的角色，有些甚至聯想不起是同一個人，可謂形象百變！例如是《香港愛情故事》的陳子欣，型格濃妝造型及叛逆強悍的個性，跟Mira這個角色截然不同！
盤點王敏奕8大角色造型
1.《女人俱樂部》飾青年版「朱莉」
《女人俱樂部》飾青年版「朱莉」：在這部劇中，王敏奕飾演來香港投靠姑媽的大陸新移民，初到學校就因鄉音被歧視，但毫不退縮；之後為了幫好姐妹追星，狂追偶像的車。小清新又講義氣！與滿臉稚氣的中學生形象有十足的反差感。
2.《香港愛情故事》飾自由攝影師「陳子欣」
《香港愛情故事》飾自由攝影師「陳子欣」：在劇中以型格反叛、煙燻妝造型出鏡，十足壞女孩，成個Cool爆攝影師！跟王敏奕以往乖乖女的角色截然不同，她將角色離經叛道的個性演繹得淋漓盡致，演出了隨意率性，反叛不羈的形象和個性。
3.《刑偵日記》飾法醫人類學家「方菀芊」
《刑偵日記》飾法醫人類學家「方菀芊」：方菀芊的性格熱情開朗，敢愛敢恨，是一個自信且有力量的角色。之前敏奕在採訪中就提到過，「方菀芊」這個角色在她心目中是「小太陽」的存在，有別她以往安靜斯文的角色。
4.《把關者們》飾海關毒品調查課監督「溫芷祺」
《把關者們》飾海關毒品調查課監督「溫芷祺」：是王敏奕少有演出倔強好勝的女強人角色，而且這個角色在戲中同事間並不討好，嚴肅又要急功近利，是考驗演技的角色，她同樣能駕馭得很好！
5.《法證先鋒V》飾女警「霍寶英」
《法證先鋒V》飾女警「霍寶英」：王敏奕飾演的霍寶英是直率可愛又滿腔熱誠的新紮師妹，性格天真，跟《把關者們》高傲嚴肅的溫芷祺，形成強烈相比，而且對於喜歡的人更會勇敢追愛。
6.《新聞女王》飾新人記者「劉艷」
《新聞女王》飾新人記者「劉艷」：對新聞工作抱有熱誠，「盲中中」，為了拿到第一手新聞，不顧安危，不惜闖入火場拍攝真相，把一個初入職場、為求真相可以不顧一切又不失善良、不忘初衷的劉艷演得入型入格。
7.《旁觀者》飾天生是「高敏感族」女警姚自如
《旁觀者》飾天生是「高敏感族」的女警「姚自如」：把內向敏感、敏銳又古怪、內心藏有母親帶來巨大陰影的姚自如演得很精湛，當中由堅持正義，鼠尾草殺手用殺人來清洗社會渣滓方式動搖，再跟母親修補關係，演技都很細膩。
8.《婚後事》飾網台愛情節目主持人「呂靜海」
《婚後事》飾網台愛情節目主持人「呂靜海」：王敏奕在「呂靜海」這個角色當中，單是眼神和舉止都散發出女人味和吸引力，在「呂靜海」和「程天暉」角度的呂靜海都是默默守護、既想對愛的人行前一步，但又不想對方難做而一直等候。同時間，王敏奕在「潘善仁」眼中的呂靜海，性感而誘人，不管是男觀眾或女觀眾都表示被她深深迷住了。
無論從清純的中學生、幹練的女強人、抑或是性感的第三者角色，王敏奕都完全駕馭得到，猶如由完全不同的人演出似的，單單是《女人俱樂部》青年版「朱莉」跟《香港愛情故事》「陳子欣」，都判若兩人！
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